В профсоюзе футболистов предложили создать «российскую Суперлигу»

Генеральный секретарь профсоюза футболистов и тренеров Николай Грамматиков считает, что российским клубам стоит задуматься об альтернативном варианте Европейской Суперлиги.

Если говорить о российском футболе и других чемпионатах, которые находятся за пределами этой лиги, то для них открываются возможности для создания подобных соревнований, но на региональном уровне: восточно-европейском, южно-европейском. Для России разумным шагом было бы создание объединённой лиги, в том числе с участием турецких клубов, так как в таком случае мы получим возможность продолжать играть зимой. Поэтому ждать смысла нет, мы всё равно не участники процесса основного обсуждения, а денег в российском чемпионате больше не будет. Тогда как вероятность увеличения дохода в новых международных клубных чемпионатах очень существенна.