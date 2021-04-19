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В профсоюзе футболистов предложили создать «российскую Суперлигу»

19 апреля 2021, 14:35

Генеральный секретарь профсоюза футболистов и тренеров Николай Грамматиков считает, что российским клубам стоит задуматься об альтернативном варианте Европейской Суперлиги.

Если говорить о российском футболе и других чемпионатах, которые находятся за пределами этой лиги, то для них открываются возможности для создания подобных соревнований, но на региональном уровне: восточно-европейском, южно-европейском. Для России разумным шагом было бы создание объединённой лиги, в том числе с участием турецких клубов, так как в таком случае мы получим возможность продолжать играть зимой. Поэтому ждать смысла нет, мы всё равно не участники процесса основного обсуждения, а денег в российском чемпионате больше не будет. Тогда как вероятность увеличения дохода в новых международных клубных чемпионатах очень существенна.

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Все комментарии
номер 12
номер 12 ответ LOpp (раскрыть)
19 апреля в 20:51
небесная футбольная лига же)
Байкал-38.
Байкал-38.
19 апреля в 17:41
Лучше Спартак к туркам отправить без права на возвращение!
1_DEIVID
1_DEIVID ответ номер 12 (раскрыть)
19 апреля в 17:00
Ни... себе!!! Амкар играл в Национальной Футбольной Лиге, вот это да!!!
LOpp
LOpp ответ номер 12 (раскрыть)
19 апреля в 16:01
не знаю что такое НФЛ, знаю что Амкар прекратил свое существование. НО не давно вроде снова воскрес.
номер 12
номер 12 ответ LOpp (раскрыть)
19 апреля в 15:26
вообще то Амкар вылетел из НФЛ, не?
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
19 апреля в 14:57
Еще и за новостями не следит, недавно Турция для нас злейшим врагом стала)
Romkurch
Romkurch
19 апреля в 14:46
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    19 апреля в 14:45
    Уфа, Сочи, Краснодар
    LOpp
    LOpp
    19 апреля в 14:44
    зачем нам суперлига, когда у нас есть небесная лига?

    Вот текущая турнирная таблица в этой Лиге:

    1. Амкар
    2. Тосно
    3. ФК Москва
    4. Асмарал
    5. Динамо Спб
    6. Жемчужина
    7. Салют
    8. Волга НН
    ОРЛОВЕЦ
    ОРЛОВЕЦ
    19 апреля в 14:43
    Зачем его из больницы выпустили?
    STVA 1
    STVA 1
    19 апреля в 14:42
    Фамилия не соответствует)))
    Ironigor
    Ironigor
    19 апреля в 14:42
    Ну точно Грамматиков , ещё один революционер !!!
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    19 апреля в 14:38
    Пошли альтернативные варианты.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    19 апреля в 14:38
    Бред сивой кобылы...
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