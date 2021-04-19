Онопко: «Потеря топ-клубов очень скажется на зрелищности матчей»

Бывший тренер ЦСКА прокомментировал новость о создании Европейской Суперлиги.

Конечно, потеря топ-клубов очень скажется на зрелищности матчей. Если смотреть с позиции болельщика, то я бы оставил все как есть. Такая лига не нужна. Это будет закрытое золотое общество. Доступ туда открыт будет только избранным, это ударит по футболу. У команд, которые не будут участвовать в этом турнире, могут быть большие финансовые потери. Внутренние чемпионаты тоже не уйдут в плюс от создания такого турнира.

Футбол давно превратился в шоу. Сейчас основная цель всех боссов — заработать. Они для этого и вкладывают деньги. В Европе все зарабатывают деньги, кроме России. Нам этому надо учиться.