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Онопко: «Потеря топ-клубов очень скажется на зрелищности матчей»

19 апреля 2021, 14:32

Бывший тренер ЦСКА Виктор Онопко прокомментировал новость о создании Европейской Суперлиги.

Конечно, потеря топ-клубов очень скажется на зрелищности матчей. Если смотреть с позиции болельщика, то я бы оставил все как есть. Такая лига не нужна. Это будет закрытое золотое общество. Доступ туда открыт будет только избранным, это ударит по футболу. У команд, которые не будут участвовать в этом турнире, могут быть большие финансовые потери. Внутренние чемпионаты тоже не уйдут в плюс от создания такого турнира.

Футбол давно превратился в шоу. Сейчас основная цель всех боссов — заработать. Они для этого и вкладывают деньги. В Европе все зарабатывают деньги, кроме России. Нам этому надо учиться.

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Boricku
Boricku
19 апреля в 15:07
где теперь Овьедо
VeniaminS
VeniaminS
19 апреля в 14:47
Это точно,конечно скажется
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