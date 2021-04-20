«Вест Хэм» предложит «Севилье» за Эн-Несери около 46 млн евро

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20 апреля 2021, 08:24

«Вест Хэм» по-прежнему заинтересован в подписании форварда «Севильи» , сообщает Goal со ссылкой на La Razon.

По информации источника, «молотобойцы» уже пытались приобрести 23-летнего игрока зимой, предложив за него «Севилье» 30 миллионов евро. Тогда клубу не удалось закрыть сделку.

Теперь клуб готов заплатить за Юссефа около 46 миллионов евро.