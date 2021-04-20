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«Вест Хэм» предложит «Севилье» за Эн-Несери около 46 млн евро

20 апреля 2021, 08:24

«Вест Хэм» по-прежнему заинтересован в подписании форварда «Севильи» Юссефа Эн-Несери, сообщает Goal со ссылкой на La Razon.

По информации источника, «молотобойцы» уже пытались приобрести 23-летнего игрока зимой, предложив за него «Севилье» 30 миллионов евро. Тогда клубу не удалось закрыть сделку.

Теперь клуб готов заплатить за Юссефа около 46 миллионов евро.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
20 апреля в 09:00
Похоже это реалбная сумма
A.S.A
A.S.A
20 апреля в 08:56
на мой взгляд,Эн-Несери отлично подойдет для игры в АПЛ
Всесторонне развитый форвард, который не смотря на свои габариты может легко обыграть и убежать не от одного защитника.
Если чесно,мне как болельщику Арсенала хотелось бы посмотреть на него в составе пушкарей,но скорее всего этого не произойдет, так что буду искренне рад если более умное рукаводство молотобойцев подпишет игрока,т.к уверен, что он принесет не мало пользы клубу
АлексАлекс
АлексАлекс
20 апреля в 08:45
Вест Хэм почуял запах жаренного. В виду последних событий место в ЛЧ почти в кармане, а можно и за "чемпионство" побороться с Лестером
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
20 апреля в 08:27
Неплохо для начала...
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