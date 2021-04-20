Бах: «Сейчас европейская модель спорта находится под угрозой»

Президент Международного олимпийского комитета ( МОК ) Томас Бах на заседании конгресса УЕФА заявил, что желание дохода некоторых клубов ставит под удар главные ценности европейской модели спорта.

Сейчас европейская модель спорта находится под угрозой, главные ценности находятся под ударом желания дохода некоторых, игнорирования всех ценностей и главное — социальной роли чистого спорта. Если к спорту применять только экономический подход, то его социальная роль будет навсегда потеряна, в посткоронавирусную эру это невозможно и недопустимо. МОК будет продолжать поддерживать социальную роль спорта и делать мир лучше при помощи спорта.