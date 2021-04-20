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«Клопп не может сказать то, что хочет, а я могу». Невилл ответил Юргену

20 апреля 2021, 10:48

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл ответил на высказывание главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа. Ранее немецкий специалист заявил, что Невилла в футбольной и последующей карьере эксперта интересовали только деньги.

Клопп говорит о непростой ситуации. Я провёл 25 лет в «Манчестер Юнайтед», 11 лет на Sky Sports, и я упорно трудился ради этого. Никто не дарил мне эти возможности, и я не шёл туда, где больше всего денег, у меня не было другого выбора.

Сэр Алекс Фергюсон не говорил мне каждый год: «Гари, хочешь остаться?» Так что я понятия не имею, о чём говорит Клопп.

У меня в городе работают 600 человек, я пытался присматривать за ними во время пандемии. Для Клоппа это недостаточно непростая ситуация?

Юрген проделал отличную работу в «Ливерпуле», у меня нет никаких проблем с ним, мне нравилась его команда. Но проблема в том, что он резко высказывается. Его подвели хозяева клуба, хозяева бросили его под автобус. Честно говоря, мы на одной волне, мы фактически в одной команде, но дело в том, что он не может сказать то, что хочет, а я могу, и я принимаю это.

Тот Юрген, которого мы знаем, ненавидит Суперлигу больше, чем мы все, потому что это противоречит всему, во что он верит. Его подвели владельцы, как и игроков.

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Все комментарии
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin
20 апреля в 14:26
Просто Гарри в своих выступлениях все время винит Ливерпуле зато что они хотят вступить в Суперлигу, как бы забывая, что еще 5 команд тоже собираются к ней присоединиться, в том числе его бывшая команда Ман Ютд, лучше бы он них сказал, все таки бывший игрок.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
20 апреля в 11:54
Скоро начнут всплывать подробности каких нибуть гадостей!
Rizo1
Rizo1
20 апреля в 11:43, ред.
Гари просто..... дубина... с микрофоном
STVA 1
STVA 1
20 апреля в 11:30
Тот Юрген, которого мы знаем, ненавидит Суперлигу больше, чем мы все, потому что это противоречит всему, во что он верит. Его подвели владельцы, как и игроков.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1252337/klopp-yurgen-liverpul
Думаю так и есть!
Октябрь 1917
Октябрь 1917
20 апреля в 11:00
Ну все, теперь полгода будут каркать друг на друга.
ОПС
ОПС
20 апреля в 10:52
Это вполне даже возможно.
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