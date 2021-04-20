«Клопп не может сказать то, что хочет, а я могу». Невилл ответил Юргену

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» ответил на высказывание главного тренера «Ливерпуля» . Ранее немецкий специалист заявил, что Невилла в футбольной и последующей карьере эксперта интересовали только деньги.

Клопп говорит о непростой ситуации. Я провёл 25 лет в «Манчестер Юнайтед», 11 лет на Sky Sports, и я упорно трудился ради этого. Никто не дарил мне эти возможности, и я не шёл туда, где больше всего денег, у меня не было другого выбора.

Сэр Алекс Фергюсон не говорил мне каждый год: «Гари, хочешь остаться?» Так что я понятия не имею, о чём говорит Клопп.

У меня в городе работают 600 человек, я пытался присматривать за ними во время пандемии. Для Клоппа это недостаточно непростая ситуация?

Юрген проделал отличную работу в «Ливерпуле», у меня нет никаких проблем с ним, мне нравилась его команда. Но проблема в том, что он резко высказывается. Его подвели хозяева клуба, хозяева бросили его под автобус. Честно говоря, мы на одной волне, мы фактически в одной команде, но дело в том, что он не может сказать то, что хочет, а я могу, и я принимаю это.

Тот Юрген, которого мы знаем, ненавидит Суперлигу больше, чем мы все, потому что это противоречит всему, во что он верит. Его подвели владельцы, как и игроков.