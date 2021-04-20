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Шарлия: «Я был бы счастлив вернуться в ЦСКА»

20 апреля 2021, 11:05

Бывший защитник ЦСКА Звонимир Шарлия, ныне выступающий за «Анкарагюджю», рассказал, что с радостью вернулся бы в Россию, чтобы играть за «армейцев» под руководством Ивицы Олича.

Какой была последняя встреча с Ганчаренко? За два дня до матча с «Эспаньолом» (последний матч для ЦСКА в Лиге Европы 2019/20) он сказал: «Тебя не будет в заявке на матч. Можешь лететь домой». Я спросил: почему так? Он ответил, что никакой причины нет, просто посчитал нужным так сделать. Сказал вернуться домой, немного отдохнуть. Пообещал, что увидимся в Испании.

Я сказал, что обеспокоен своим положением: не играю, сколько бы мне хотелось. Попросил Ганчаренко что-то сказать о моем будущем. Он ответил: «Смотри, я не могу тебе ничего гарантировать — Васин возвращается, у нас есть Карпов, Магнуссон, Дивеев. Ты можешь приехать, можешь бороться, но я не могу обещать тебе шанса». Ответил: «Хорошо, приеду. Буду сражаться за свое место, а дальше посмотрим».

Но зимой мне позвонили из Турции, из «Касымпаши». Сказали, что давно хотели меня видеть в своей команде, что буду играть во всех матчах. Мой агент позвонил теперь уже бывшему главе селекционного отдела ЦСКА Максиму Дюкову и сказал, что я больше не могу сидеть на скамейке. Я позвонил Ганчаренко, мы пожелали друг другу удачи, поблагодарили за все и попрощались.

Если Олич пригласит обратно, вернусь ли? С радостью! Был бы счастлив вернуться и показать всем, что заслуживаю играть в цветах ЦСКА.

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Serg_Diamond (раскрыть)
20 апреля в 13:29
По поводу Облякова я уже сто раз высказывался. У парня нет ни дриблинга , ни паса, поле не видит . Пас - это вообще слабейшее место , постоянные обрезы от него идут. Ахметова губит мини футбольная школа , играет стоя , стоя на месте и обводить пытается, отсюда много потерь. Посмотрим на летние решения Ивицы, все же свежий взгляд на игроков у него. А то ведь у нашего бывшего, четырежды лучшего глаз совсем замылился.
makkie
makkie
20 апреля в 13:06
Даже в Турции не пригодился?
Вот он уровень Шарлии)
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответ Leha-ha50 (раскрыть)
20 апреля в 12:35
Обляков мне никогда не нравился. От него на поле много суеты, но мало пользы и много технического брака. Но как паспортист и игрок ротации он может быть полезен. Ахметов - талантливый, но несколько однобокий игрок. У него хороший дриблинг, хороший пас на короткой дистанции, умение сыграть точно в одно касание, обострить, сыграть нестандартно, но мало движения и нет удара. Правда, над последним он похоже работает, и видимо не безнадежен. Карпов - медленный игрок, к тому же в силу возраста не обладающий достаточной мышечной массой для успешного ведения единоборств. Его главное достоинство - упертость и психологическая устойчивость, что позволяет надеяться, что физические качества со временем прибавятся. Рондон оказался слишком тяжеловат для той кружевной игры, в которую в последние годы пытается играть ЦСКА. Но он в аренде, а значит не нужно ломать голову куда его спихнуть.
ДСА
ДСА
20 апреля в 12:19
Похоже для него поезд уже ушел.
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответ cska1948 (раскрыть)
20 апреля в 12:18, ред.
У хорватов есть неплохое поколение футболистов. Шарлия явно не из этой когорты. Но в принципе я не против приличного игрока из Хорватии. А Олич, как бывший тренер их сборной, должен хорошо знать возможности хорватских игроков.
Leha-ha50
Leha-ha50
20 апреля в 12:10
Желание Звонимира мы узнали. Теперь хотелось бы узнать о желаниях и предпочтениях Олича. Летом ревизии в команде не избежать. Васина пора отправлять на отдых , парень хуже любого молодого. У молодых хоть есть шанс на прогресс, а у Виктора этого шанса уже нет . С составом надо разбираться очень серьезно. Многие молодые явно остановились в росте : Обляков , Ахметов, Карпов. Рондон - это просто ошибочный трансфер, парень абсолютно не готов . В общем работы у Ивицы непочатый край. Будем надеяться , что у него все получится.
Всем здоровья.
sv_1969
sv_1969
20 апреля в 11:32
Не думаю что Ивица его услышит
Ironigor
Ironigor ответ cska1948 (раскрыть)
20 апреля в 11:22
Ну это не тот хорват , у них есть лучше . Если исходить из землячества . Я не думаю, что он пойдёт по этому пути.
cska1948
cska1948 ответ Ironigor (раскрыть)
20 апреля в 11:18
Как известно, он хорват. И если Олич начнёт набирать команду по принципу землячества, то это ни к чему хорошему не приведёт.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Serg_Diamond (раскрыть)
20 апреля в 11:16
А где ж его взять лучше то? Фукса вели сколько, уговаривал, а вон что вышло
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
20 апреля в 11:14
"Не хуже" не надо - надо лучше))
drug01
drug01
20 апреля в 11:11
Это очень забавно
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
20 апреля в 11:11
Не топ защитник конечно, но не хуже васина и гогуа однозначно
Ironigor
Ironigor
20 апреля в 11:10, ред.
А ты кто друг, Шарлия ???
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