Шарлия: «Я был бы счастлив вернуться в ЦСКА»

Бывший защитник ЦСКА , ныне выступающий за «Анкарагюджю», рассказал, что с радостью вернулся бы в Россию, чтобы играть за «армейцев» под руководством Ивицы Олича.

Какой была последняя встреча с Ганчаренко? За два дня до матча с «Эспаньолом» (последний матч для ЦСКА в Лиге Европы 2019/20) он сказал: «Тебя не будет в заявке на матч. Можешь лететь домой». Я спросил: почему так? Он ответил, что никакой причины нет, просто посчитал нужным так сделать. Сказал вернуться домой, немного отдохнуть. Пообещал, что увидимся в Испании.

Я сказал, что обеспокоен своим положением: не играю, сколько бы мне хотелось. Попросил Ганчаренко что-то сказать о моем будущем. Он ответил: «Смотри, я не могу тебе ничего гарантировать — Васин возвращается, у нас есть Карпов, Магнуссон, Дивеев. Ты можешь приехать, можешь бороться, но я не могу обещать тебе шанса». Ответил: «Хорошо, приеду. Буду сражаться за свое место, а дальше посмотрим».

Но зимой мне позвонили из Турции, из «Касымпаши». Сказали, что давно хотели меня видеть в своей команде, что буду играть во всех матчах. Мой агент позвонил теперь уже бывшему главе селекционного отдела ЦСКА Максиму Дюкову и сказал, что я больше не могу сидеть на скамейке. Я позвонил Ганчаренко, мы пожелали друг другу удачи, поблагодарили за все и попрощались.