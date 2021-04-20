Перес: «Надеюсь, что Месси останется в „Барселоне“»

Президент «Реала» Флорентино Перес выразил надежду, что нападающий Лионель Месси останется в «Барселоне», несмотря на информацию о его возможном уходе.
Я надеюсь, что Месси останется в «Барселоне». Когда «Барселона» играет против «Реала», то весь мир останавливается и наблюдает за игрой.
Учи матчасть.
Учи матчасть.
Как ни печально, но он свое уже отыграл.
Как ни печально, но он свое уже отыграл.
Даже если Лео уйдет из Барсы,тт все равно в один из грандов,который полюбасу будет в Суперлиге).
Ну а Класико, и без Роналдиньо,Роналдо,Фигу,КР7 было Класико).
Даже если Лео уйдет из Барсы,тт все равно в один из грандов,который полюбасу будет в Суперлиге).
Ну а Класико, и без Роналдиньо,Роналдо,Фигу,КР7 было Класико).