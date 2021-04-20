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Перес: «Надеюсь, что Месси останется в „Барселоне“»

20 апреля 2021, 10:04

Президент «Реала» Флорентино Перес выразил надежду, что нападающий Лионель Месси останется в «Барселоне», несмотря на информацию о его возможном уходе.

Я надеюсь, что Месси останется в «Барселоне». Когда «Барселона» играет против «Реала», то весь мир останавливается и наблюдает за игрой.

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Все комментарии
Legend 6
Legend 6 ответ No problems (раскрыть)
20 апреля в 13:19
Да ну?)))
No problems
No problems ответ Legend 6 (раскрыть)
20 апреля в 13:11
    Legend 6
    Legend 6 ответ No problems (раскрыть)
    20 апреля в 11:50
    Без Роналду классико стало не таким позорным для Реала)
    Остапчук 67
    Остапчук 67
    20 апреля в 10:57
    Слишком много внимания Месси.
    Как ни печально, но он свое уже отыграл.
    No problems
    No problems ответ Мessi 10 (раскрыть)
    20 апреля в 10:42
    Походу тут разницы нет.
    Даже если Лео уйдет из Барсы,тт все равно в один из грандов,который полюбасу будет в Суперлиге).
    Ну а Класико, и без Роналдиньо,Роналдо,Фигу,КР7 было Класико).
    ermak6848
    ermak6848
    20 апреля в 10:27
    Время покажет...
    Мessi 10
    Мessi 10
    20 апреля в 10:22
    Другими словами: "Надеюсь останется, чтобы Суперлига не потеряла деньги из-за снижения количества просмотров"
    drug01
    drug01
    20 апреля в 10:09
    Будем смотреть что будет дальше
    beefs
    beefs
    20 апреля в 10:08
    сколько можно муссировать тему Месси...
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