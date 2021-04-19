«Спартак» отреагировал на создание Суперлиги Европы

«Спартак» в клубном твиттере прокомментировал создание Суперлиги Европы.
Дорогие болельщики «Милана», «Арсенала», «Атлетико», «Челси», «Барселоны», «Интера», «Ювентуса», «Ливерпуля», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Реала» и «Тоттенхэма»!
Если вам нужен новый клуб, который можно поддерживать, мы всегда рядом.
С уважением, «Спартак» Москва.
Им зашухариться хотя бы на недельку, а они призывают за них болеть.
С похмелья однако ребятки.....
Им зашухариться хотя бы на недельку, а они призывают за них болеть.
С похмелья однако ребятки.....
https://youtu.be/HcfHBgUTn7I