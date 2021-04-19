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«Спартак» отреагировал на создание Суперлиги Европы

19 апреля 2021, 09:23

«Спартак» в клубном твиттере прокомментировал создание Суперлиги Европы.

Дорогие болельщики «Милана», «Арсенала», «Атлетико», «Челси», «Барселоны», «Интера», «Ювентуса», «Ливерпуля», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Реала» и «Тоттенхэма»!

Если вам нужен новый клуб, который можно поддерживать, мы всегда рядом.

С уважением, «Спартак» Москва.

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Все комментарии
1_DEIVID
1_DEIVID ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
20 апреля в 06:55
Особенно мадридский Реал, который Спартак выкинул из КЕЧ в 1/4.
n272nm
n272nm
19 апреля в 21:20
ФК Спартак Москва - смех и радость мы приносим людям!
-ZIBOROCK-
-ZIBOROCK-
19 апреля в 14:57
    pomor45
    pomor45
    19 апреля в 13:30
    В Уфе покатываются от смеха.
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин
    19 апреля в 12:31
    Федун! Моуриньо свободен!
    Байкал-38.
    Байкал-38.
    19 апреля в 12:29
    18 апреля день рождения клуба 99 лет Спартак - Уфа 0:3
    Им зашухариться хотя бы на недельку, а они призывают за них болеть.
    С похмелья однако ребятки.....
    oFANATo
    oFANATo
    19 апреля в 12:29
    Смешное высказывание спартака....
    Ник Ликов
    Ник Ликов
    19 апреля в 12:01
    Как только Спартак вступит в суперлигу,так сразу она умрет :)
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ ответ Мясо69 (раскрыть)
    19 апреля в 11:26
      Мясо69
      Мясо69 ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
      19 апреля в 10:47
      Спартак входит в число самых популярных футбольных клубов Европы. В отличие от Цска;)
      poodle
      poodle
      19 апреля в 10:29
        Romkurch
        Romkurch
        19 апреля в 09:56
          25процентный клоун
          25процентный клоун
          19 апреля в 09:52
          Было бы смешно если бы не слив Уфе
          ЦСКА ПЕРВЫЙ
          ЦСКА ПЕРВЫЙ
          19 апреля в 09:52
          Ахахах! А спартак каким боком? Сейчас наверное эти клубы гуглят и ищут что это такое спартак.
          311
          311
          19 апреля в 09:34
          Болельщики:
          Futurista
          Futurista
          19 апреля в 09:29
          David Young
          David Young ответ nubom (раскрыть)
          19 апреля в 09:29
          Здравствуйте. Я исправил, теперь у вас по этой ставке, как и должно быть, выигрыш за правильно угаданный исход (ничью).
          Lewa2708
          Lewa2708
          19 апреля в 09:27
          После Уфы, Спартаку особенно нужна поддержка. А вообще, не до смеха. История вся эта напряжённая, болельщики привыкли видеть привычный всеми формат
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