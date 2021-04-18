«Уфа» — Червиченко, который считал, что «Спартак» победит: «Ку-ку, эксперт»

Пресс-служба «Уфы» пошутила над бывшим президентом «Спартака» Андреем Червиченко после победы над «красно-белыми».
Ку-ку, эксперт.
Накануне функционер заявил, что москвичи легко обыграют «Уфу».
Пресс-служба «Уфы» пошутила над бывшим президентом «Спартака» Андреем Червиченко после победы над «красно-белыми».
Ку-ку, эксперт.
Накануне функционер заявил, что москвичи легко обыграют «Уфу».
Календарь конечно у уфимцев не подарок...
Спартак...Сочи...ЦСКА...Зенит....
Думаю Червиченко был не одинок в своём прогнозе....
Мало кто думал что Уфа выдаст такой формидабль....
Две крупные победы подряд...по мячам 6:0...
Газизов вернулся....
И сильная Уфа тоже...
Календарь конечно у уфимцев не подарок...
Спартак...Сочи...ЦСКА...Зенит....
Думаю Червиченко был не одинок в своём прогнозе....
Мало кто думал что Уфа выдаст такой формидабль....
Две крупные победы подряд...по мячам 6:0...
Газизов вернулся....
И сильная Уфа тоже...