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«Уфа» — Червиченко, который считал, что «Спартак» победит: «Ку-ку, эксперт»

18 апреля 2021, 23:18
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)0 : 3Логотип футбольный клуб УфаУфаМатч завершен

Пресс-служба «Уфы» пошутила над бывшим президентом «Спартака» Андреем Червиченко после победы над «красно-белыми».

Ку-ку, эксперт.

Накануне функционер заявил, что москвичи легко обыграют «Уфу».

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Все комментарии
mat73
mat73
19 апреля в 14:48
Да червиченко этот уже давно "КУ-КУ"
альсато
альсато
19 апреля в 10:36
интересно..кто же на этот раз "пригвоздил" ГЛАДИАТОРА?)))))
112910415
112910415
19 апреля в 08:42
имеют право !
poodle
poodle ответ КЭТиК (раскрыть)
19 апреля в 08:13
    SHMEL
    SHMEL
    19 апреля в 07:56
    Червь посрамлён, он в печали пьёт горькую. Обещал целых три часа не давать комментарии и прогнозы.
    Caniggia
    Caniggia
    19 апреля в 07:04
    Что с Уфой сделал молодой тренер Стукалов? На игру команды приятно смотреть! Куда делся привычный автобус? Пусть Стукалов продолжает делать так же!
    Гавроша
    Гавроша
    19 апреля в 05:32
      ЦСКА ПЕРВЫЙ
      ЦСКА ПЕРВЫЙ
      19 апреля в 05:14
      Думаю червь рад этой победе больше чем сами уфимцы.
      Vladimir808
      Vladimir808
      19 апреля в 05:02
      Потому что Червиченко - ыксперт.)
      КЭТиК
      КЭТиК
      19 апреля в 04:26
      Червь - слабый футбольный эксперт.
      Палыч82
      Палыч82
      19 апреля в 02:17
      Перед матчем с такой Уфой питерцам зевать не стоит. А так глядишь 2 мая на Газпром Арене будет жарко, особенно в "предбаннике",)
      STVA 1
      STVA 1
      19 апреля в 02:06
      Все с точностью до наоборот
      mihaluch
      mihaluch
      19 апреля в 01:47
      Ну что до куковался.
      Little Caprice
      Little Caprice ответ Nеrаzzurri (раскрыть)
      19 апреля в 00:25
      Червиченко? Серьёзно?
      n272nm
      n272nm
      19 апреля в 00:08, ред.
      Ну, справедливости ради, никто не ожидал, что Уфа выиграет сегодня, да еще так убедительно. Лично я не сомневался в победе Спартака и тихо надеялся, что Уфа откоробчит ничейку, в лучшем случае. Безусловно, Уфа имеет право на троллинг, после такой уверенной победы над мясом, вопросов нет. Но с другой стороны, очевидно, что в Спартаке, как обычно, начались внезапные проблемы на ровном месте. Я за мясом наблюдаю и диву даюсь, как они умеют создать сами себе чудовищные проблемы из ничего. В этом сезоне Спартак очень уверенно шел и боролся за чемпионство, но потом, хрясь, и в клубе происходил какой-то нелепый скандал, причем этот скандал ничего не предвещало. Так, например, убрали Газизова, что явно отразилось на игре. Потом заявление Тедеско о том, что он уходит. Не понятно, почему его сразу не отправили в отставку. Уже прошло несколько месяцев, но никто так и не назвал фамилию нового главного. В результате команда рискует не попасть в еврокубки. Опять же, Тедеско, очевидно, на все наплевать, ведь он уходит. Подбор игроков в Спартаке вполне себе достойный и команда должна бороться за золото чемпионата даже без тренера. А команда умудряется разгромно проиграть Уфе, на день рождения клуба и поставить под вопрос уже не борьбу за золото, а попадание в еврокубки. Как в Спартаке умудряются такое мутить. для меня тайна великая есть.
      drug01
      drug01
      19 апреля в 00:05
      Счёт по игре
      beefs
      beefs
      18 апреля в 23:58
      да, неожиданный поворот...
      Jeck Denielse
      Jeck Denielse
      18 апреля в 23:51
      Уфа ещё не покинула зону вылета..
      Календарь конечно у уфимцев не подарок...
      Спартак...Сочи...ЦСКА...Зенит....
      Думаю Червиченко был не одинок в своём прогнозе....
      Мало кто думал что Уфа выдаст такой формидабль....
      Две крупные победы подряд...по мячам 6:0...
      Газизов вернулся....
      И сильная Уфа тоже...
      Nеrаzzurri
      Nеrаzzurri
      18 апреля в 23:46
      вот интересные, человек явно болеет за Спартак, а что он еще должен был говорить, что они проиграют?
      Leha-ha50
      Leha-ha50
      18 апреля в 23:35
      И на Андрюху бывает проруха!!!
      Futurista
      Futurista
      18 апреля в 23:32
      Ку-кукните еще из пердива пару раз...не забудьте...
      M1 Game
      M1 Game
      18 апреля в 23:27
      Как бы свинки опять не побежали ныть в Рфс , что их якобы опять засудили.
      Федор Паршунин
      Федор Паршунин
      18 апреля в 23:25
      Короче, докатились:
      25процентный клоун
      25процентный клоун
      18 апреля в 23:21
      Респект, зачетный околофутбол
      Ангел неБесГрешен
      Ангел неБесГрешен
      18 апреля в 23:19
      Пошёл Стёб по-полной...
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