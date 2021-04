«Бетис» поставил себя на третье место в Примере после создания Суперлиги

Пресс-служба «Бетиса» оригинально отреагировала на создание Суперлиги.

Севильцы поставили себя на 3-е место в турнирной таблице Примеры. Такой вариант возможен, если основателей Суперлиги («Реал», «Барселона» и «Атлетико») исключат из национального первенства.

'Real Betis have decided on their website to show the new table...' 👀



Barcelona, Real Madrid and Atletico Madrid have been removed from the standings by the La Liga club on their website after last night's news of a breakaway European Super League. 📊 pic.twitter.com/k196dm9huS