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Губерниев: «Идея создания Суперлиги — галимое фуфло»

21 апреля 2021, 00:44

Известный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал информацию о возможном расформировании Суперлиги.

Я уже говорил, что идея Суперлиги абсолютно экономическая и никакого отношения к футболу и спорту не имеет. Европа заключила беспрецедентное экономическое соглашение с Китаем. В Америке экономический подъём. Футбол стал заложником, и никто не думает о зрителях и красоте игры. Все думают о бабках, которые осядут в кошельках у воротил из США.

Огромные молодцы французы, тот же Макрон, Борис Джонсон, даже несмотря на прессинг, вызванный выходом из ЕС. «Бавария» — тоже молодцы, Меркель молчит, но великий клуб показал, что ни у кого ничего не выйдет. Немцы сказали, что не нужно распространять свои правила на суверенные государства Европы и большие лиги, которые популярны по всему миру.

Идея Суперлиги, которая прикрывается большими словами — галимое фуфло. Они просто хотят с американцами заработать кучу бабок. Но Европа, которая хоть и старушка, но играет мускулами и сделать это им не позволит. Особенно опираясь на мощную позицию России. Планы по созданию Суперлиги обречены.

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Все комментарии
galem72
galem72
21 апреля в 10:56
Галимое 73о — это наличие этого убогого комментатора и имперца на канале матч тв, как и сам канал.
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
21 апреля в 09:58
Губерниев сам 73ыжник.
Project _Pandora_
Project _Pandora_
21 апреля в 08:41
А при чём тут позиция России? Трепло политизированное
poodle
poodle
21 апреля в 08:40
этот чудило все слова в кучу перемешал и отрыгнул словесным поносом:политика,геополитика,финансы,экономика,футбол,европа,Россия,сша,спорт...лучше б просто хештегами написал,если свою мысль не может выразить!)
Leha-ha50
Leha-ha50
21 апреля в 01:39
Американская афера не прокатила.
mihaluch
mihaluch
21 апреля в 01:30
Сельский эксперт, хуже Путина.
Rattlehead
Rattlehead
21 апреля в 01:09, ред.
«Особенно опираясь на мощную позицию России.»

Даже здесь не упустил возможности подлизнуть. Какой же все-таки мерзкий тип, вечно сующийся повсюду со своим никому не нужным мнением.
Гриша Гриша
Гриша Гриша
21 апреля в 01:02
Иди биатлон комментируй
Великий Пуховик
Великий Пуховик
21 апреля в 00:54
Во, специолизд по галимому 73у подъехал) щас ещё на помощь старушке Европе подтянутся норвежцы со своими ингаляторами и мельдониевые спортсмены под нейтральным флагом, так США и Кетаю воопсче не поздоровица)
allemz
allemz
21 апреля в 00:49, ред.
Мнения топ-иксперда со своей дворовой формулировкой точно не хватало
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