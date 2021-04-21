Губерниев: «Идея создания Суперлиги — галимое фуфло»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал информацию о возможном расформировании Суперлиги.

Я уже говорил, что идея Суперлиги абсолютно экономическая и никакого отношения к футболу и спорту не имеет. Европа заключила беспрецедентное экономическое соглашение с Китаем. В Америке экономический подъём. Футбол стал заложником, и никто не думает о зрителях и красоте игры. Все думают о бабках, которые осядут в кошельках у воротил из США .

Огромные молодцы французы, тот же Макрон, Борис Джонсон, даже несмотря на прессинг, вызванный выходом из ЕС . «Бавария» — тоже молодцы, Меркель молчит, но великий клуб показал, что ни у кого ничего не выйдет. Немцы сказали, что не нужно распространять свои правила на суверенные государства Европы и большие лиги, которые популярны по всему миру.

Идея Суперлиги, которая прикрывается большими словами — галимое фуфло. Они просто хотят с американцами заработать кучу бабок. Но Европа, которая хоть и старушка, но играет мускулами и сделать это им не позволит. Особенно опираясь на мощную позицию России. Планы по созданию Суперлиги обречены.