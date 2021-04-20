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Федун — о Суперлиге: «У них даже нормальный блеф не получился»

20 апреля 2021, 22:39

Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал слухи о распаде Суперлиги.

У них даже нормальный блеф не получился. Как я и говорил, Суперлига, не успев создаться, начала разваливаться. Для меня это очевидно. Теперь УЕФА не должен гнуться перед суперклубами и перераспределять в их пользу доходы от Лиги чемпионов.

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Все комментарии
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
21 апреля в 15:45
Уж в блефах федун чемпион, последний его блеф снимусь с чемпионата и судьи сразу подарили 13 очков.
112910415
112910415
21 апреля в 06:28
бунт - дело не предсказуемое
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал ответ ABir (раскрыть)
21 апреля в 00:19
В ГКЧП не знали, каков конец вообще, в том числе... Трудно идти не знаешь куда
ABir
ABir
20 апреля в 23:55
Это примерно, как ГКЧП - не все готовы идти до конца: половина сольются по дороге, и ничего путного не получится
BDA8181
BDA8181
20 апреля в 23:15
Блеф это выход из РПЛ,а там шутка чтоб бабла закинули)) Опять мимо кассы))
SHMEL258
SHMEL258
20 апреля в 23:14
Конечно, с федуном не проконсультировались, в лигу не пригласили-вот и провал...
Rattlehead
Rattlehead ответ Futurista (раскрыть)
20 апреля в 23:06
..сказал себе Валера и развёл Федуна.
david-48
david-48
20 апреля в 22:59
Во-первых. Это совсем не похоже на блеф.
Во-вторых. Доходы от ЛЧ не идут ни в чью пользу. Даже последние места АПЛ получают больше, чем победитель ЛЧ...
В-третьих. Кто блин еще такой этот Федун? А, точно - эксперт по владению топ-клубом в топ-чемпионате.
Futurista
Futurista
20 апреля в 22:55
"Чтобы блеф получился - нужно самому в него поверить" (С)...
Футбольный Гуру
Футбольный Гуру
20 апреля в 22:53
а что Спартак приглашали?
stanichnik
stanichnik
20 апреля в 22:42
ГКЧП под кодовым названием Суперлига, прожив одни сутки, с треском провалилась!
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