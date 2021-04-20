Федун — о Суперлиге: «У них даже нормальный блеф не получился»

Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал слухи о распаде Суперлиги.
У них даже нормальный блеф не получился. Как я и говорил, Суперлига, не успев создаться, начала разваливаться. Для меня это очевидно. Теперь УЕФА не должен гнуться перед суперклубами и перераспределять в их пользу доходы от Лиги чемпионов.
Во-вторых. Доходы от ЛЧ не идут ни в чью пользу. Даже последние места АПЛ получают больше, чем победитель ЛЧ...
В-третьих. Кто блин еще такой этот Федун? А, точно - эксперт по владению топ-клубом в топ-чемпионате.
Во-вторых. Доходы от ЛЧ не идут ни в чью пользу. Даже последние места АПЛ получают больше, чем победитель ЛЧ...
В-третьих. Кто блин еще такой этот Федун? А, точно - эксперт по владению топ-клубом в топ-чемпионате.