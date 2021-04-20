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Уткин: «Неужели никто не выскажется против отстранения Вилкова?»

20 апреля 2021, 16:39

Известный блогер Василий Уткин в своем телеграм-канале поделился мнением об отстранении от работы арбитра Михаила Вилкова. Соответствующее решение принял глава судейского комитета Российского футбольного союза Ашот Хачатурянц.

А вот тоже интересно: неужели никто не выскажет несогласия с решением о дисквалификации Вилкова? Вообще-то событие экстраординарное. Прецеденты не особенно просматриваются. Не может же быть так, чтоб все были горячо согласны. Мне вот очень любопытно было бы узнать на этот счёт позицию ФК «Зенит». Какой бы она ни была.

Если моя позиция интересует — я думаю, что как-то затянули с Вилковым. Не знаю, кому и что с ним оставалось неясным.

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Все комментарии
poodle
poodle
21 апреля в 08:14
уже все всё высказали Уася,что об этом ещё крахмолить?вынь член из ушей!
Dinamo
Dinamo ответ Александр Рябов (раскрыть)
20 апреля в 18:14
Есть подозрение, что Вилков не умеет грамотно выстраивать купленные матчи. Можно же подсадить на карточки соперника, туда свистнуть - здесь пропустить, этот же рубит на корню.
oFANATo
oFANATo
20 апреля в 18:04
Вилков будет почетный пенсионер Газпрома....
kts99
kts99
20 апреля в 18:02
Прав Вася
Александр Рябов
Александр Рябов ответ Dinamo (раскрыть)
20 апреля в 17:52
Тогда за что же его отстраняют? Его по-идее, значит, наградить за честное судейство должны.
gwynb1eidd
gwynb1eidd
20 апреля в 17:45
Интересно, Газпром будет Вилкову пенсию платить, как заслуженному сотруднику?
112910415
112910415
20 апреля в 17:33
и правда, интересно
Dinamo
Dinamo ответ Александр Рябов (раскрыть)
20 апреля в 17:09
Зениту не подсудил? Он им очков принёс на целый чемпионат с золотым исходом.

Вилков с Безбородовым буквально носят зенитовскую эмблему на груди всю свою карьеру.
311
311
20 апреля в 17:06
Пусть сам Вилков и расскажет, ему теперь терять нечего!)
КЭТиК
КЭТиК
20 апреля в 17:03
Почему никто? Сам Вилков точно против.
Александр Рябов
Александр Рябов
20 апреля в 17:02
А что там случилось? Зениту что-то недоподсудил?
Аксинья
Аксинья
20 апреля в 16:50
Оставить его теперь может только царский указ))
STVA 1
STVA 1
20 апреля в 16:47
Слили Мишаню хУзяева)))
Futurista
Futurista
20 апреля в 16:41
Кто выскажется, тот спалится...
drug01
drug01
20 апреля в 16:40
Будем смотреть и слушать
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