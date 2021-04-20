Билялетдинов: «„Локомотив“ выиграет у ЦСКА с разницей в один мяч»

Бывший футболист «Локомотива» поделился мнением о предстоящем матче 1/2 финала Кубка России против ЦСКА .

Мне кажется, кубковый матч — это отдельная история. Тут не может быть фаворитов: на одну игру может настроиться любая команда и в любом состоянии. Другой вопрос — как будет складываться матч. Допустим, если «Локомотив» забьет первым, то он тогда, скорее всего, победит. ЦСКА сейчас, мы видим, невнятно сыграл с «Сочи»: пропустив, команда все равно дает сопернику возможность развить результат. Мы видим, что «Локомотив» сейчас на ходу. Он играет предстоящий матч на своем поле. Поэтому, думаю, «Локо» будет лидировать в плане быстрых контратак.