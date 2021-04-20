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Билялетдинов: «„Локомотив“ выиграет у ЦСКА с разницей в один мяч»

20 апреля 2021, 20:25
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)3 : 0Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Бывший футболист «Локомотива» Динияр Билялетдинов поделился мнением о предстоящем матче 1/2 финала Кубка России против ЦСКА.

Мне кажется, кубковый матч — это отдельная история. Тут не может быть фаворитов: на одну игру может настроиться любая команда и в любом состоянии. Другой вопрос — как будет складываться матч. Допустим, если «Локомотив» забьет первым, то он тогда, скорее всего, победит. ЦСКА сейчас, мы видим, невнятно сыграл с «Сочи»: пропустив, команда все равно дает сопернику возможность развить результат. Мы видим, что «Локомотив» сейчас на ходу. Он играет предстоящий матч на своем поле. Поэтому, думаю, «Локо» будет лидировать в плане быстрых контратак.

Что может противопоставить ЦСКА? «Армейцы», думаю, будут стараться вести игру через Влашича, забрасывать через крайних защитников. Но «Локомотив» может сыграть и в пять защитников и тем самым перекрыть все доступные зоны. Любопытно, какие схемы выберут специалисты. Матч, мне кажется, будет очень интересным, и «Локомотив» выиграет с разницей в один мяч.

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Все комментарии
isamsn
isamsn
20 апреля в 22:23
Удачи ЦСКА!!!
Leha-ha50
Leha-ha50
20 апреля в 22:05
Гадание на кофейной гуще !!! Предсказать исход матча просто невозможно. Не думаю , что матч закончится легкой победой Локо. Это же полуфинал. Думаю , что матч предстоит очень упорный. Случится может все. Кто меньше будет ошибаться тот и победит. Фаворита в этом матче нет - определенно.
Всем здоровья.
stanichnik
stanichnik
20 апреля в 21:16
Давать прогноз на итог в кубковом полуфинале, где встречаются две наиболее титулованные за последнее время московские команды, дело весьма неблагодарное. Конечно же статистика и результаты игр команд в весенней части чемпионата сильно разнятся, Локомотив играет более стабильно, а армейцы чередуют победы с поражениями, но кто поручится, что в предстоящей игре на Кубок после неудачи в Сочи не наступит очередь победы и тем самым вернуть должок за два проигранных матча в регулярке.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
20 апреля в 21:15
Несмотря на то, что локо прет как на бронепоезде побеждая налево и направо, легкой прогулки в кубке у них не получится.
drug01
drug01
20 апреля в 20:54
Игра покажет кто сильнее
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
20 апреля в 20:52
Скоро всё сами увидим,яб не стал загадывать!
ДАША Д
ДАША Д
20 апреля в 20:30
Вполне вероятный результат.
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