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Боярский: «„Зенит“ пригласят в Суперлигу. Куда он денется»

20 апреля 2021, 17:06

Известный артист и певец Михаил Боярский заявил, что «Зенит» будет играть в Суперлиге.

Я не знаю тонкостей этого процесса, создания Суперлиги. Понимаю, что за этим огромный бизнес. Больше ничего в этом не вижу – только сумасшедшие деньги. Они никому не мешают, поэтому что тут такого... Стимулы будут совсем другие. Пускай это волнует тех, у кого миллиарды. У меня их нет.

Хотел бы я, чтобы в Суперлигу пригласили «Зенит»? Его пригласят. Куда он денется. «Зенит» не уйдет от этого проекта. И заработает там хорошие деньги.

Я смотрю европейский футбол, да. Но увлекаюсь больше нашим. Не знаю, нужны ли реформы футболу в глобальном смысле. Пускай решают те, кто зарабатывает на футболе деньги, для кого футбол – смысл жизни. Я занимаюсь совсем другим делом. Футбол – моё хобби.

Не воспринимаю клубы, решившие создать Суперлигу, как «раскольников», которые на всех наплевали и хотят делать что-то нехорошее. Это замечательные клубы, они приносят удовольствие своей игрой, футбол в их исполнении – высокое искусство. Поэтому они вольны делать то, что хотят.

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Все комментарии
NYJ
NYJ ответ Димон Булыкин (раскрыть)
20 апреля в 23:04
Поэтому эти 12 не имеют морального права называть это суперлигой, она у нас
-ZIBOROCK-
-ZIBOROCK- ответ leopit (раскрыть)
20 апреля в 22:17
    Даниил Корохов
    Даниил Корохов
    20 апреля в 22:15
      mortid
      mortid
      20 апреля в 20:43
        edubokom
        edubokom
        20 апреля в 20:42
        Время покажет, конечно. В мире денег возможно всё. Но сейчас как то вменяемому человеку в это сложно поверить
        Baggio R.
        Baggio R. ответ Рыжая Борода (раскрыть)
        20 апреля в 20:40
        С кем объединяться-то, и какой в этом смысл?
        Futurista
        Futurista
        20 апреля в 20:29
        Согласен с Мишей...хотелось бы посмотреть на разгромы...
        Димон Булыкин
        Димон Булыкин ответ NYJ (раскрыть)
        20 апреля в 20:04
        Нас просто побоялись! Такие российские топы, как Динамо, Зенит, Краснодар, Локо, Ростов, Спартак, ЦСКА просто бы доминировали в этой Суперлиге на протяжении многих сезонов! Да Уфа бы их всех там раскатала, что там говорить!!!
        Димон Булыкин
        Димон Булыкин
        20 апреля в 20:00
        Российский топ-клуб Зенит по уровню игры всё же ближе к Баварии и ПСЖ, чем к 12 командам из суперфиги! Поэтому Зенит за ЛЧ!
        13 RUS
        13 RUS
        20 апреля в 19:35
        Совсем умом тронулсядядя
        NYJ
        NYJ
        20 апреля в 19:28
        Я думаю нашу лигу вообще и не вспомнили ни разу
        SHMEL258
        SHMEL258
        20 апреля в 19:27
        Лучше уж сразу в галактическую лигу...
        leopit
        leopit
        20 апреля в 19:21
        Ясное дело,что только российскому гегемону под силу рвать на тряпочки европейские клубы!Если не Зенит ,то кто? Явно же не Спартак!
        aff2rb427vj8
        aff2rb427vj8
        20 апреля в 19:15
          Рыжая Борода
          Рыжая Борода
          20 апреля в 19:12
          Миша живет в своем "лазурном" мире...Сколько лет Запад кошмарит нас, в спорте особенно изощренно: мельдоний, без гимна, без формы, без имен...никогда они ни Зенит ни Спартак не пригласят...рано или поздно суперлига будет, поэтому надо уже сейчас объединяться по аналогу КХЛ.
          Илья85
          Илья85 ответ sv_1969 (раскрыть)
          20 апреля в 19:10
            sv_1969
            sv_1969
            20 апреля в 19:10
            Вот так его пригласят
            sv_1969
            sv_1969 ответ Илья85 (раскрыть)
            20 апреля в 19:08
            Ну да!Куда уж мне понять)))Подешеветь с 40 млн до 24 млн это уметь надо)
            Храневец
            Храневец
            20 апреля в 19:05
              batman555
              batman555
              20 апреля в 19:02
                Tostao
                Tostao
                20 апреля в 19:02
                Клубы РПЛ будут только рады за "Зенит".
                Действительно - играли часто и без него во времена СССР, ну и сейчас переживём.)))
                Рязань 062
                Рязань 062
                20 апреля в 19:01
                конечно зенит пригласят туда....везде должен быть аутсайдер для пополнения очкового баланса, и еще голы...кто больше забьет зениту.
                Джон Иванов 2
                Джон Иванов 2
                20 апреля в 19:00
                Боярский, не боись, там твой зенит только как название знают
                Илья85
                Илья85 ответ sv_1969 (раскрыть)
                20 апреля в 18:57
                Ты не понимаешь ,Малком это другое ))). Они его усамой барсы урвали и скоро в тридорого продадут ))
                Dmitry Lipnitsky
                Dmitry Lipnitsky
                20 апреля в 18:54
                ...чтобы занимать все время последнее место.
                Футбольный Гуру
                Футбольный Гуру
                20 апреля в 18:44
                Было бы неплохо посмотреть на Зенит в Супер лиги, лимита там нет а значит есть возможность брать качественных гастарбайтеров
                sv_1969
                sv_1969 ответ Илья85 (раскрыть)
                20 апреля в 18:42
                Ну ну а хромой Малколм!
                Союзник противников
                Союзник противников
                20 апреля в 18:37, ред.
                В России сторонники "суперлиги " : Боярский,Грамматиков,Шнобель Инсайдерян,СельДюк,Смородская и фанаты 12 клубов-отщепенцев,да и то-не все.Очень характерно...
                Константин Белых
                Константин Белых
                20 апреля в 18:35
                Вот и пусть платят миллиард евро и катятся с чемпионата России в Суперлигу. Пусть громят Манчестер сити на потеху американцам с китаезами. Обеими руками за!
                Трезвый повар
                Трезвый повар
                20 апреля в 18:32
                Если Зенит пригласят в Суперлигу тогда придётся их исключить из чемпионата России
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