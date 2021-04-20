Боярский: «„Зенит“ пригласят в Суперлигу. Куда он денется»

Известный артист и певец Михаил Боярский заявил, что «Зенит» будет играть в Суперлиге.

Я не знаю тонкостей этого процесса, создания Суперлиги. Понимаю, что за этим огромный бизнес. Больше ничего в этом не вижу – только сумасшедшие деньги. Они никому не мешают, поэтому что тут такого... Стимулы будут совсем другие. Пускай это волнует тех, у кого миллиарды. У меня их нет.

Хотел бы я, чтобы в Суперлигу пригласили «Зенит»? Его пригласят. Куда он денется. «Зенит» не уйдет от этого проекта. И заработает там хорошие деньги.

Я смотрю европейский футбол, да. Но увлекаюсь больше нашим. Не знаю, нужны ли реформы футболу в глобальном смысле. Пускай решают те, кто зарабатывает на футболе деньги, для кого футбол – смысл жизни. Я занимаюсь совсем другим делом. Футбол – моё хобби.

Не воспринимаю клубы, решившие создать Суперлигу, как «раскольников», которые на всех наплевали и хотят делать что-то нехорошее. Это замечательные клубы, они приносят удовольствие своей игрой, футбол в их исполнении – высокое искусство. Поэтому они вольны делать то, что хотят.