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Червиченко — о распаде Суперлиги: «Радоваться особо не стоит»

21 апреля 2021, 00:34

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о возможном расформировании Суперлиги.

Видимо, моё предположение, что Суперлига — это афера и провокация, было верным. Я изначально не понимал, как это может работать. Когда менеджеры пытаются отобрать деньги у уже сложившейся структуры, которая опутала весь мир. Было глупо предполагать, что ФИФА и УЕФА отдадут всё без боя. Вообще, в последнее время замечаю, что у европейцев проскакивают глупости. Может, это последствия коронавируса. Дурнее стали. Изначально было больше непонятного, чем ясного. С другой стороны, жаль. У наших клубов было бы больше шансов в Лиге чемпионов и Лиге Европы. А если бы всех этих футболистов ещё и от чемпионатов мира и Европы отлучили, то у нас тоже были бы неплохие шансы. Так что нам радоваться особо не стоит. В Суперлиге мы бы всё равно не участвовали.

В целом, хорошо, что Суперлига развалится. Эти ребята трансферами по 200 млн и безумными зарплатами загнали себя в ситуацию, когда их участие в стандартных турнирах никак не покрывает их траты. Вот они и выдумали эту аферу, чтобы выбираться из ямы. Не прошло — и хорошо. Как мне показалось, это был аферистический ход, чтобы в рамках Лиги чемпионов выбить себе какие-то условия. Может, хотели начинать с другого этапа, намутить себе какие-то ништячки. Возможно, на это и пойдут, чтобы угомонить скандал.

В этой ситуации надо смотреть на немцев. Англичане — жулики и мировые спекулянты, с ними всё ясно. И вашим, и нашим, и за два раунда лезгинку спляшем. А «Бавария» и «Боруссия» рационально поступили. Деньги деньгами, но всё остальное — какое-то бесовство.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников ответ Альфамен (комментарий удален) (раскрыть)
21 апреля в 10:23
И как ты намерен проводить хоть какие-то турниры и принимать решения,касающиеся всех? Двусторонними отношениями?Случайными половыми связями??Криком "Братва,соберёмся поиграть в мячик во дворе"???Подмена проблемы организации футбола и чистоплотности руководителей его.Убери ФИФА-УЕФА и завтра к утру будут отдельные правила футбола,вариантов 500.
Союзник противников
Союзник противников
21 апреля в 10:19
Пока перспективы непонятны.Это было преступление без наказания.Нельзя же считать крах мятежа достаточным для этого основанием.Если не будет санкций против персоналий и организаторов,то это отложенная смута,грозящая повторением,с более тщательной подготовкой.
ColdSun1995
ColdSun1995
21 апреля в 08:50
чётко)) ахахахха
Ironigor
Ironigor
21 апреля в 00:42
Здесь я сто процентов пожалуй соглашусь с Андреем.
Это и была афера !!! Хорошо что далеко это не зашло !!!
Всем Добра !!!
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