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Сёмин: «Фанаты сыграли большую роль в развале Суперлиги»

20 апреля 2021, 23:13

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин отреагировал на информацию о возможном расформировании Суперлиги.

Большую роль в том, что проект Суперлиги не будет воплощён в жизнь, сыграли болельщики. Это те люди, ради и благодаря которым футбол существует. Также огромную роль сыграли бывшие и выдающиеся футболисты. Плюс, своё мнение высказали действующие игроки и тренеры. Главных тренеров вообще поставили в неудобное положение, потому что с ними никто не посоветовался. Весь негатив пошёл от разумных людей. Американцы хотели принести свои правила в европейский футбол, но не получилось. Чеферин молодец, жёстко отреагировал. Тут важны интересы футбола.

Для нас всех хорошим примером должно служить руководство «Баварии». Там люди, которые сами играли в футбол, знают, что он важен для людей. Немцы правильно ведут своё хозяйство на протяжении многих лет. «Бавария» лидер по многим показателям, не только спортивным, но и финансовым. У них высокая корректность и объективность. Этим клубом управляют люди другого уровня. Люди, которые любят болельщиков и футбол.

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Все комментарии
sash71
sash71
20 апреля в 23:53
Теперь ТОП клубам придётся решать проблему со своими долгами и как из этой ж...пы велезти
Futurista
Futurista ответ Leha-ha50 (раскрыть)
20 апреля в 23:19, ред.
Туман рассеялся, а за ним и нет ничего)...такое тоже бывает...
Leha-ha50
Leha-ha50
20 апреля в 23:17
Похоже туман рассеивается и все возвращается на круги своя.
Futurista
Futurista
20 апреля в 23:15, ред.
Обычная роль фанатов...поучаствовать в развале чего-либо...скорее всего это адекватные болельщики которые решали судьбы своих клубов...плевать им на Суперлигу...
ЮЗИК
ЮЗИК
20 апреля в 23:14
Это самые неравнодушные люди
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