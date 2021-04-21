Руслан Нигматуллин: «„Локомотив“ выглядит очень мощно»

Бывший голкипер «Локомотива» порассуждал о грядущем матче команды против ЦСКА в 1/2 финала Кубка России.

Безусловно, в последних играх и вообще после зимней паузы Гильерме — один из лидеров команды. Его наличие на поле укрепляет и оборону «железнодорожников», и общее настроение, и победный дух. Важно, чтобы в этом матче играл именно Маринато.

Но вообще, у «Локо» хорошую работу провел Николич, игроки отлично потрудились за зимние сборы и теперь здорово выглядят. Всё это дает отличный результат. Я ожидал, что команда будет действовать неплохо, но столь длинная победная серия — приятная неожиданность. Надеюсь, и сейчас в Кубке продолжатся успехи «Локомотива», который выглядит очень мощно.