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Руслан Нигматуллин: «„Локомотив“ выглядит очень мощно»

21 апреля 2021, 08:10
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)3 : 0Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Бывший голкипер «Локомотива» Руслан Нигматуллин порассуждал о грядущем матче команды против ЦСКА в 1/2 финала Кубка России.

Безусловно, в последних играх и вообще после зимней паузы Гильерме — один из лидеров команды. Его наличие на поле укрепляет и оборону «железнодорожников», и общее настроение, и победный дух. Важно, чтобы в этом матче играл именно Маринато.

Но вообще, у «Локо» хорошую работу провел Николич, игроки отлично потрудились за зимние сборы и теперь здорово выглядят. Всё это дает отличный результат. Я ожидал, что команда будет действовать неплохо, но столь длинная победная серия — приятная неожиданность. Надеюсь, и сейчас в Кубке продолжатся успехи «Локомотива», который выглядит очень мощно.

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM ответ stanichnik (раскрыть)
21 апреля в 10:53
хочется верить))) но это не факт))
stanichnik
stanichnik ответ VAN ARM (раскрыть)
21 апреля в 10:09
Доброго Здоровья, Алекс!
На фоне последнего громкого судейского скандала с возможной пожизненной дисквалификацией Вилкова, судьи постараются отработать объективно и профессионально, во всяком случае в ближайших матчах.
Палыч82
Палыч82 ответ Аксинья (раскрыть)
21 апреля в 08:52
Игрушечный состав?)
ДАША Д
ДАША Д
21 апреля в 08:52
С ЦСКА должны справиться.
VAN ARM
VAN ARM
21 апреля в 08:35
сегодня он явно фаворит))) но мы за своих))) игра покажет))) главное чтобы свистки опять всё не испортили)))
Аксинья
Аксинья
21 апреля в 08:29
Был случай когда жеребец ударом копыта опрокинул железнодорожный состав - жду повторения этой истории ))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
21 апреля в 08:20
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    21 апреля в 08:14
    Сегодня увидим очередной слив цска
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