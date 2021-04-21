Масалитин: «После четырёх игр при Оличе позитивного вообще ничего нет»

Экс-нападающий ЦСКА Валерий Масалитин поделился ожиданиями от предстоящего матча бывшего клуба против «Локомотива» в полуфинале Кубка России.
Понятно, что в связи с тем, что «Локомотив» набрал ход, а ЦСКА поменял тренера и находится в стадии перестройки, фаворитами игры выглядят «железнодорожники». Но как оно будет на поле, никто не знает. В ЦСКА собраны хорошие для нашего чемпионата игроки, которые могут показать приличную игру. Но не более того. Когда она появится, не знаю. Но хотелось бы, чтобы появилась в этом матче. Может быть, что-то новое придумает Олич. Но у ЦСКА перед матчем есть определённые кадровые проблемы. Травмирован Магнуссон. Непонятно, будет ли играть Фернандес. Тут напрашивается вывод, что будут проблемы в обороне ЦСКА.
Но если ЦСКА проиграет «Локомотиву», не особо больно будет. Не будет такого расстройства. Поражение от «Ахмата» или «Крыльев» вызывало бы более серьёзные вопросы.
По четырём играм [после прихода Олича] позитивного [в игре ЦСКА] вообще ничего нет. Три матча, которые были выиграны, давались с трудом. Не было запаса прочности, не было поставленной игры. Да, Олич что-то пытается изменить. Но, понимаете, у каждого тренера игроки должны выполнять свою установку. Что он хочет от команды, сможет ли она реализовать его идеи, пока это вопросы.
Хотелось бы увидеть содержательную игру с забитыми мячами. «Локомотив» где-то более прагматично играет: он забивает, отходит назад, выжидает и на контратаках ловит соперника. ЦСКА, естественно, постарается гнуть свою линию, попытается что-то создать впереди. «Локомотив» на примере «Спартака» показал, как он играет в контратаку, забивает голы и переламывает ход игры. Этого, к сожалению, пока не скажешь о ЦСКА. Будем надеяться, что Олич в дальнейшем разберётся в возможностях футболистов и поставит им содержательную игру, которая будет приносить результат. Хотелось бы, чтобы команда боролась за чемпионство.