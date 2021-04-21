ГлавнаяНовости

Масалитин: «После четырёх игр при Оличе позитивного вообще ничего нет»

21 апреля 2021, 06:51
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)3 : 0Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Экс-нападающий ЦСКА Валерий Масалитин поделился ожиданиями от предстоящего матча бывшего клуба против «Локомотива» в полуфинале Кубка России.

Понятно, что в связи с тем, что «Локомотив» набрал ход, а ЦСКА поменял тренера и находится в стадии перестройки, фаворитами игры выглядят «железнодорожники». Но как оно будет на поле, никто не знает. В ЦСКА собраны хорошие для нашего чемпионата игроки, которые могут показать приличную игру. Но не более того. Когда она появится, не знаю. Но хотелось бы, чтобы появилась в этом матче. Может быть, что-то новое придумает Олич. Но у ЦСКА перед матчем есть определённые кадровые проблемы. Травмирован Магнуссон. Непонятно, будет ли играть Фернандес. Тут напрашивается вывод, что будут проблемы в обороне ЦСКА.

Но если ЦСКА проиграет «Локомотиву», не особо больно будет. Не будет такого расстройства. Поражение от «Ахмата» или «Крыльев» вызывало бы более серьёзные вопросы.

По четырём играм [после прихода Олича] позитивного [в игре ЦСКА] вообще ничего нет. Три матча, которые были выиграны, давались с трудом. Не было запаса прочности, не было поставленной игры. Да, Олич что-то пытается изменить. Но, понимаете, у каждого тренера игроки должны выполнять свою установку. Что он хочет от команды, сможет ли она реализовать его идеи, пока это вопросы.

Хотелось бы увидеть содержательную игру с забитыми мячами. «Локомотив» где-то более прагматично играет: он забивает, отходит назад, выжидает и на контратаках ловит соперника. ЦСКА, естественно, постарается гнуть свою линию, попытается что-то создать впереди. «Локомотив» на примере «Спартака» показал, как он играет в контратаку, забивает голы и переламывает ход игры. Этого, к сожалению, пока не скажешь о ЦСКА. Будем надеяться, что Олич в дальнейшем разберётся в возможностях футболистов и поставит им содержательную игру, которая будет приносить результат. Хотелось бы, чтобы команда боролась за чемпионство.

Все новости
Федотов: «Карасёв должен был пропускать тур, а ему отдали главный матч»
Вчера, 17:06 Комментарии13
Уилкшир: «В Черчесове были опредёленные вещи, которые мне не нравились»
Вчера, 16:39 Комментарии10
Кузнецов: «Отмена красной карточки Ахметова — абсолютно правильное решение»
Вчера, 15:45 Комментарии21
Семак — о победах «Локомотива»: «Любая серия рано или поздно заканчивается»
Вчера, 15:04 Комментарии44
Аршавин: «„Зенит“ связан с „Сочи“? Посмотрите на „Спартак“ и „Арсенал“»
Вчера, 11:09 Комментарии39
Фомин: «После слов Шварца возникает улыбка на лице»
Вчера, 10:23 Комментарии6
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
доктоР7
доктоР7
21 апреля в 14:07
У Вас высочайший уровень троллинга!!! Завидую Вам!!! Ахметов тоже медленный, как и Карпов, может быть его ставили в опорку ради первого паса, Карпова Дзюба (повторюсь - Дзюба) обгонял.
oFANATo
oFANATo ответ Serg_Diamond (раскрыть)
21 апреля в 11:47, ред.
Олич рассказал о задаче, которую поставил перед игроками ЦСКА

"Мы контактировали с клубом много лет как друзья. Но разговоры о том, чтобы я стал главным тренером, начались лишь несколько дней назад. Обсудили мое видение, мое мнение о команде. И сегодня я здесь. Очень рад вернуться. Это мой клуб, мой дом. Хочу побеждать с ПФК ЦСКА, чтобы вернуть клуб на те позиции, где он должен быть. Не только я: весь штаб, игроки хотят этого. Буду отдавать всего себя. Впереди много работы", - сказал он.
Хорватский специалист добавил, что конкретных задач на этот сезон у него нет, поскольку осталось сыграть совсем немного матчей и он не успеет привить свою систему игры. Но команда будет настраиваться на победу.

А в межсезонье Олич говорил будет просить новых игроков на усиление некоторых позиций.
Serg_Diamond
Serg_Diamond
21 апреля в 10:52
Надежда только на то, что Оличу пообещали летом трансферы на проблемные позиции. Гончаренко подбирал состав под свое видение игры, а у Олича видение может быть другим и эти игроки могут ему не подойти даже не потому что они не достаточно хороши, а потому, что могут не соответствовать тем требованиям, которые необходимы для реализации плана. Непонятно пока какой футбол будет ставить ЦСКА Олич. Сейчас команда просто докатывает сезон.
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответ доктоР7 (раскрыть)
21 апреля в 10:47
Обляков, Ахметов и Карпов - это будущее российской сборной (Ахметов - уже настоящее), а Васин если бы не травмы мог бы тоже играть сейчас совсем на другом уровне. Это без всяких шуток. Карпову всего 18 лет и от него рано требовать зрелой игры на позиции центрального защитника, Ахметова использовали не на той позиции (ему нужно играть ближе к атаке), Обляковым вообще часто затыкали дыры в составе. А в молодежной сборной он играл вполне прилично. Мы привыкли ругать то, что есть, а на самом деле этих молодых паспортистов с руками оторвут в любом клубе РПЛ.
доктоР7
доктоР7 ответ cska1948 (раскрыть)
21 апреля в 10:37
"В ЦСКА собраны хорошие для нашего чемпионата игроки, которые могут показать приличную игру." Особенно Обляков, Ахметов, Васин, Карпов.
А так, полностью с Вами согласен!
112910415
112910415
21 апреля в 10:09
пока не очень ... но всё возможно
cska1948
cska1948
21 апреля в 09:49, ред.
Масалитин: «После четырёх игр при Оличе позитивного вообще ничего нет»
----------------------
Так, для сравнения и размышления: Олич, первую игру у руля ЦСКА безлико, без голов с игры выигрывает у Тамбова, да и последующие игры играет ни чуть не лучше! Ганчаренко, в первой игре, у руля Краснодара, играет вничью с Зенитом. Стукалов, возглавив Уфу, выносит вперёд ногами Спартак! Думаю, что ни кто не скажет, что у Олича соперник был сильнее , чем у Ганчаренко и Стукалова.
И не говорите, о плохом наследстве, которое досталось Оличу. У Ганчаренко и Стукалова наследство ни чуть не лучше, а скорее хуже!
Палыч82
Палыч82 ответ Федор Паршунин (раскрыть)
21 апреля в 08:51
Полуфиналы не сливают, это нонсенс,) И шансы на высокие места уже давно маячат перед клубами, так что битва будет серьезная,)
Федор Паршунин
Федор Паршунин
21 апреля в 08:26
Неплохой шанс "ЦСКА" есть в том, что "Локомотив" уделит особое внимание борьбе за второе место и перспективе попасть в Лигу Чемпионов. Но конечно об откровенном сливе думать ни в коем случае нельзя, может будет чуть на миллиметр меньше стремления к победе, хотя дойдя до столь высокой стадии упускать трофей при столь уверенной игре и некотором фарте конечно неохота.
ЮЗИК
ЮЗИК
21 апреля в 08:20
Локо выглядит предпочтительней
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
21 апреля в 08:00
Уверен что проиграем!
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
21 апреля в 07:57
У Локо тоже не всё сразу стало получаться при Николиче. У нас и при Ганчаренко-то особо ничего не получалось. Нужно ждать.
КЭТиК
КЭТиК
21 апреля в 07:48
Будем ждать поражения ЦСКА.
Leha-ha50
Leha-ha50
21 апреля в 07:36
Игра рассудит кто сильнее на данный момент.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
21 апреля в 07:02
Мало кто ожидал что то сверхестественного.
Эдмон
Эдмон
21 апреля в 06:57
Я с самого начала написал что это всё 73о
ОПС
ОПС
21 апреля в 06:54
Будем ждать интересной игры.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100