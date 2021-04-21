Масалитин: «После четырёх игр при Оличе позитивного вообще ничего нет»

Экс-нападающий ЦСКА Валерий Масалитин поделился ожиданиями от предстоящего матча бывшего клуба против «Локомотива» в полуфинале Кубка России.

Понятно, что в связи с тем, что «Локомотив» набрал ход, а ЦСКА поменял тренера и находится в стадии перестройки, фаворитами игры выглядят «железнодорожники». Но как оно будет на поле, никто не знает. В ЦСКА собраны хорошие для нашего чемпионата игроки, которые могут показать приличную игру. Но не более того. Когда она появится, не знаю. Но хотелось бы, чтобы появилась в этом матче. Может быть, что-то новое придумает Олич. Но у ЦСКА перед матчем есть определённые кадровые проблемы. Травмирован Магнуссон. Непонятно, будет ли играть Фернандес. Тут напрашивается вывод, что будут проблемы в обороне ЦСКА .

Но если ЦСКА проиграет «Локомотиву», не особо больно будет. Не будет такого расстройства. Поражение от «Ахмата» или «Крыльев» вызывало бы более серьёзные вопросы.

По четырём играм [после прихода Олича] позитивного [в игре ЦСКА ] вообще ничего нет. Три матча, которые были выиграны, давались с трудом. Не было запаса прочности, не было поставленной игры. Да, Олич что-то пытается изменить. Но, понимаете, у каждого тренера игроки должны выполнять свою установку. Что он хочет от команды, сможет ли она реализовать его идеи, пока это вопросы.