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Игнатьев: «Надеялся на провал Суперлиги»

21 апреля 2021, 14:23

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал решение приостановить создание Европейской Суперлиги.

Надеялся на провал Суперлиги. Поймите, мы всегда надеемся на то, что люди примут правильные решения, — так оно и получилось. Силы добра победили! На нашем земном шаре всё же есть некая справедливость.

Я стал с большим почтением относиться к руководителям «Баварии». Немецкий клуб возглавляют настоящие футбольные люди, которые не думают лишь о финансах: Румменигге, Беккенбауэр… Это бывшие футболисты, ставшие функционерами. Но мало быть функционером, они принимают правильные решения!

Суперлига была интересна определённому кругу людей. По этой причине наш футбол выбросили из обоймы — российские команды не участвовали бы в данном турнире. Что это значит? У нашего футбола не было бы никакого развития, а мне хотелось бы наблюдать за тем, как мы будем выглядеть на фоне больших футбольных событий.

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Все комментарии
За адекватность
За адекватность
21 апреля в 15:13
"наш футбол выбросили из обоймы — российские команды не участвовали бы в данном турнире." К великому сожалению наш футбол своими результатами в ЕК последние два сезона сам себя выбрасывает из обоймы. И нашим футбольным царькам ( я не о Б.Игнатьеве) не о Суперлиге желательно рассуждать, а лучше бы что-то предпринимать и менять в нашем футболе, потому как такими темпами и такими результатами наши клубы с такой игрой скоро выпадут вообще из обоймы ЕК и попадание хоть кого-то в ГЭ Лиги Конференций будет сродни празднику. Как обычно личное мнение.
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
21 апреля в 15:12
В основном согласен с Игнатьевым, но не по "Баварии". Бэккенбауэр - один из главных функционеров ФИФА, причем один из немногих зашкварившихся, но оставшихся у власти. По данным расследования, которое закончилось снятием Блаттера и Платтини, Бэккенбауэр был правой рукой Блаттера и в том числе обеспечивал "благоприятное судейство" Корее на ЧМ в Корее и Японии, где судьи высадили Италию и Испанию.

Также в последнем журналистском расследовании его называли основной причиной выигрыша Катаром ЧМ - он якобы как посредник скупал голоса африканских стран и стран Центральной Америки перед голосованием.

Он банально не мог пойти против ФИФА и УЕФА. Слишком много компромата на него.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
21 апреля в 15:08
Этот круг людей представлят сша.
1_DEIVID
1_DEIVID
21 апреля в 14:53
Причём вообще тут наши команды? Не заслуживают - значит и не должны играть в таких турнирах.
sv_1969
sv_1969
21 апреля в 14:37
Многие надеялись
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
21 апреля в 14:29
На это вся ЕВРОПА надеялась...
КЭТиК
КЭТиК
21 апреля в 14:25
Хорошо быть пророком после того как событие свершилось.
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