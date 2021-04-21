Игнатьев: «Надеялся на провал Суперлиги»

Бывший главный тренер сборной России прокомментировал решение приостановить создание Европейской Суперлиги.

Надеялся на провал Суперлиги. Поймите, мы всегда надеемся на то, что люди примут правильные решения, — так оно и получилось. Силы добра победили! На нашем земном шаре всё же есть некая справедливость.

Я стал с большим почтением относиться к руководителям «Баварии». Немецкий клуб возглавляют настоящие футбольные люди, которые не думают лишь о финансах: Румменигге, Беккенбауэр… Это бывшие футболисты, ставшие функционерами. Но мало быть функционером, они принимают правильные решения!

Суперлига была интересна определённому кругу людей. По этой причине наш футбол выбросили из обоймы — российские команды не участвовали бы в данном турнире. Что это значит? У нашего футбола не было бы никакого развития, а мне хотелось бы наблюдать за тем, как мы будем выглядеть на фоне больших футбольных событий.