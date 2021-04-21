Самедов — о Суперлиге: «К счастью, болельщики победили это безумие»

Бывший российский футболист прокомментировал решение приостановить создание Европейской Суперлиги.

К счастью, болельщики победили это безумие. Уверен, что их мнение сильно повлияло на приостановление Суперлиги — многие фанаты были против этого турнира. Футбол, действительно, игра для всех, а тут какая-то Суперлига: собрались «особенные» и решили организовать свой турнир. Хорошо, что здравый смысл в итоге взял верх. Надеюсь, мы еще долго будем смотреть Лигу чемпионов и наслаждаться ее атмосферой.

Я думаю, что клубы Суперлиги были готовы к санкциям от УЕФА : там крутятся огромные деньги и понятно, что они ожидали какую-то реакцию, когда шли на этот шаг. Также не исключаю, что есть какие-то моменты, о которых мы не знаем, даже не догадываемся.

Что касается авторитета клубов, то мне не кажется, что вся эта история повлияет на статус элитных команд, потому что «Реал» все равно останется «Реалом», а «Барса» — «Барсой». Другое дело, что внутри клубов начинаются шатания и разборки, идут слухи об отставках президентов и управленцев и так далее. Это все говорит о внутренних разногласиях, которые возникали в связи со всем этим.