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Самедов — о Суперлиге: «К счастью, болельщики победили это безумие»

21 апреля 2021, 12:47

Бывший российский футболист Александр Самедов прокомментировал решение приостановить создание Европейской Суперлиги.

К счастью, болельщики победили это безумие. Уверен, что их мнение сильно повлияло на приостановление Суперлиги — многие фанаты были против этого турнира. Футбол, действительно, игра для всех, а тут какая-то Суперлига: собрались «особенные» и решили организовать свой турнир. Хорошо, что здравый смысл в итоге взял верх. Надеюсь, мы еще долго будем смотреть Лигу чемпионов и наслаждаться ее атмосферой.

Я думаю, что клубы Суперлиги были готовы к санкциям от УЕФА: там крутятся огромные деньги и понятно, что они ожидали какую-то реакцию, когда шли на этот шаг. Также не исключаю, что есть какие-то моменты, о которых мы не знаем, даже не догадываемся.

Что касается авторитета клубов, то мне не кажется, что вся эта история повлияет на статус элитных команд, потому что «Реал» все равно останется «Реалом», а «Барса» — «Барсой». Другое дело, что внутри клубов начинаются шатания и разборки, идут слухи об отставках президентов и управленцев и так далее. Это все говорит о внутренних разногласиях, которые возникали в связи со всем этим.

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Все комментарии
Ironigor
Ironigor ответ Project _Pandora_ (раскрыть)
21 апреля в 16:48, ред.
Может быть и не делает, я о них вообще-то ничего не говорил. Не надо до думывать мысль .
Project _Pandora_
Project _Pandora_ ответ Ironigor (раскрыть)
21 апреля в 16:35, ред.
Людей, поддерживающих суперлигу это неадекватными не делает. Вы слишком категорично выражаетесь
Василий Корнечук
Василий Корнечук
21 апреля в 13:02
Это война, а не бой. Один бой выиграли, но война впереди.
Ironigor
Ironigor
21 апреля в 13:01
Все адекватные болельщики были против этого Безумия !!!
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