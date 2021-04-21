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Бышовец: «В битве Суперлиги и УЕФА победил разум»

21 апреля 2021, 12:54

Бывший рулевой «Локомотива» Анатолий Бышовец прокомментировал новость о том, что Суперлига была приостановлена.

В битве Суперлиги и УЕФА победил разум. Неслучайно главные действующие лица, многие футболисты и болельщики были категорически против этого проекта и не восприняли предложение, которое было сделано футбольными олигархами. Они руководствовались не интересами футбола, болельщиков и футболистов, а целью получить собственную финансовую выгоду. Бизнес и зрелище несовместимы.

Думаю, что это вопрос решён: навряд ли наступят какие-то последствия и последуют дальнейшие санкции от УЕФА в сторону команд. Руководство многих клубов одумалось, и справедливость восторжествовала. Не думаю, что после этой ситуации к командам, хотевшим создать Суперлигу, будут негативно относиться.

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Все комментарии
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
21 апреля в 15:23
К Толику тоже иногда приходит разум.
poodle
poodle
21 апреля в 14:19
не надо путать хоккей и футбол,понаехали тут!
Федор Паршунин
Федор Паршунин
21 апреля в 13:40
Скорее это победа болельщиков и фанатов футбола (решающим был выход английских клубов):
ДАША Д
ДАША Д
21 апреля в 13:20
Просто ещё время не пришло.
Mangur
Mangur
21 апреля в 13:12
Не вижу ничего плохого в суперлиге. НХЛ и КХЛ не мешают внутренним чемпионатам. Почему в футболе-нет?
Василий Корнечук
Василий Корнечук
21 апреля в 13:03, ред.
Разум не должен был допустить этой борьбы вообще
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