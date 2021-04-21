Бышовец: «В битве Суперлиги и УЕФА победил разум»

Бывший рулевой «Локомотива» прокомментировал новость о том, что Суперлига была приостановлена.

В битве Суперлиги и УЕФА победил разум. Неслучайно главные действующие лица, многие футболисты и болельщики были категорически против этого проекта и не восприняли предложение, которое было сделано футбольными олигархами. Они руководствовались не интересами футбола, болельщиков и футболистов, а целью получить собственную финансовую выгоду. Бизнес и зрелище несовместимы.