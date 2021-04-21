Широков: «Мнение болельщиков повлияло на приостановление Суперлиги»

Бывший российский футболист прокомментировал решение топ-клубов свернуть создание Европейской Суперлиги.

У Суперлиги была абсолютно нерабочая концепция, поэтому она и не дала никакого результата и сейчас терпит крах. Суперлига изначально казалась нерабочей, ее ждал именно такой исход. Для меня лично вообще была непонятна идея этого турнира. Срубить двенадцати командам деньги? Ну а кто их смотреть-то будет? С чего они решили, что остальные будут их поддерживать без наглядного плана?

Безусловно, мнение болельщиков повлияло на приостановление лиги. К ним стоило прислушаться. Думаю, футболисты и тренеры тоже высказали свою позицию клубам в частных беседах. Никто не собирался ради Суперлиги жертвовать игрой в национальной сборной и так далее. Кстати говоря, им же даже не обещали поднять зарплаты. Так что никто бы не стал этого делать ради непонятной выгоды.