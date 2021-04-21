ГлавнаяНовости

Широков: «Мнение болельщиков повлияло на приостановление Суперлиги»

21 апреля 2021, 14:19

Бывший российский футболист Роман Широков прокомментировал решение топ-клубов свернуть создание Европейской Суперлиги.

У Суперлиги была абсолютно нерабочая концепция, поэтому она и не дала никакого результата и сейчас терпит крах. Суперлига изначально казалась нерабочей, ее ждал именно такой исход. Для меня лично вообще была непонятна идея этого турнира. Срубить двенадцати командам деньги? Ну а кто их смотреть-то будет? С чего они решили, что остальные будут их поддерживать без наглядного плана?

Безусловно, мнение болельщиков повлияло на приостановление лиги. К ним стоило прислушаться. Думаю, футболисты и тренеры тоже высказали свою позицию клубам в частных беседах. Никто не собирался ради Суперлиги жертвовать игрой в национальной сборной и так далее. Кстати говоря, им же даже не обещали поднять зарплаты. Так что никто бы не стал этого делать ради непонятной выгоды.

Все новости
Федотов: «Карасёв должен был пропускать тур, а ему отдали главный матч»
Вчера, 17:06 Комментарии13
Уилкшир: «В Черчесове были опредёленные вещи, которые мне не нравились»
Вчера, 16:39 Комментарии10
Кузнецов: «Отмена красной карточки Ахметова — абсолютно правильное решение»
Вчера, 15:45 Комментарии21
Семак — о победах «Локомотива»: «Любая серия рано или поздно заканчивается»
Вчера, 15:04 Комментарии44
Аршавин: «„Зенит“ связан с „Сочи“? Посмотрите на „Спартак“ и „Арсенал“»
Вчера, 11:09 Комментарии39
Фомин: «После слов Шварца возникает улыбка на лице»
Вчера, 10:23 Комментарии6
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
21 апреля в 15:20
Суперлига непонятный и тёмный проект без будущего.
Василий Корнечук
Василий Корнечук
21 апреля в 15:05
Широков любит слушать мнение болельщиков?
mihaluch
mihaluch
21 апреля в 14:40
Футбол для зрителей и их мнение надо учитывать.
ЮЗИК
ЮЗИК
21 апреля в 14:32
Это мы все поняли,но топы себе льготы пробили
ДАША Д
ДАША Д
21 апреля в 14:26
Тут общее мнение повлияло.
drug01
drug01
21 апреля в 14:24
Очень хорошо да...
Ironigor
Ironigor
21 апреля в 14:23
Естественно, нет болельщиков- нет большого футбола !!!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100