Семак: «„Ротор“ будет сражаться в каждом моменте, в каждом единоборстве»

Главный тренер «Зенита» прокомментировал предстоящий матч с «Ротором» в рамках 27-го тура РПЛ .

Удается сохранять концентрацию. Что касается тренировочного процесса, то мы готовимся к следующему матчу. Все игры сложные, напряженные, в которых нам, естественно, нужны победы. Готовимся к «Ротору».

Не сыграет Азмун? Ситуация, когда любой из наших лидеров выпадает из состава, создает дополнительные сложности. Но у нас есть другие игроки, которые в такой ситуации должны брать на себя инициативу и помогать команде, когда предоставляется такой шанс.