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Семак: «„Ротор“ будет сражаться в каждом моменте, в каждом единоборстве»

21 апреля 2021, 13:16
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)6 : 0Логотип футбольный клуб Ротор (Волгоград)РоторМатч завершен

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал предстоящий матч с «Ротором» в рамках 27-го тура РПЛ.

Удается сохранять концентрацию. Что касается тренировочного процесса, то мы готовимся к следующему матчу. Все игры сложные, напряженные, в которых нам, естественно, нужны победы. Готовимся к «Ротору».

Не сыграет Азмун? Ситуация, когда любой из наших лидеров выпадает из состава, создает дополнительные сложности. Но у нас есть другие игроки, которые в такой ситуации должны брать на себя инициативу и помогать команде, когда предоставляется такой шанс.

Я думаю, нужно разделять «Ротор» со старым и с новым тренером. При новом они не забили, но при этом играли достаточно хорошо, при том, что матчи были с нашими лидерами — и с «Локомотивом», и с ЦСКА, и с «Динамо». Были моменты, когда всё могло сложиться по-другому, все матчи были напряженными. Армейцам помог рикошет — они только в конце первого тайма смогли забить первый мяч. «Динамо» сделало это с пенальти, а в игре с «Локомотивом» напряжение было практически до окончания матча. Легко не будет — это точно. «Ротор» будет сражаться в каждом моменте, в каждом единоборстве, чтобы набрать очки в матче с нами.

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Все комментарии
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
21 апреля в 15:04
Ротор постарается отнять очки у зенита если конечно газпром не пригрозит отключить газ в Волгограде.
Бубнин
Бубнин
21 апреля в 14:04
"Команды будут бить по воротам, стараться забить голы."
Василий Корнечук
Василий Корнечук
21 апреля в 13:24
Что случилось? На какой итог матча он намекает, что имеет ввиду?
Против ЦСКА
Против ЦСКА
21 апреля в 13:24
Откуда ты это знаешь?
drug01
drug01
21 апреля в 13:23
Очки всем нужны
КЭТиК
КЭТиК
21 апреля в 13:19
Класс команд все-таки разный.
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