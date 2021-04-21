Семак: «„Ротор“ будет сражаться в каждом моменте, в каждом единоборстве»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал предстоящий матч с «Ротором» в рамках 27-го тура РПЛ.
Удается сохранять концентрацию. Что касается тренировочного процесса, то мы готовимся к следующему матчу. Все игры сложные, напряженные, в которых нам, естественно, нужны победы. Готовимся к «Ротору».
Не сыграет Азмун? Ситуация, когда любой из наших лидеров выпадает из состава, создает дополнительные сложности. Но у нас есть другие игроки, которые в такой ситуации должны брать на себя инициативу и помогать команде, когда предоставляется такой шанс.
Я думаю, нужно разделять «Ротор» со старым и с новым тренером. При новом они не забили, но при этом играли достаточно хорошо, при том, что матчи были с нашими лидерами — и с «Локомотивом», и с ЦСКА, и с «Динамо». Были моменты, когда всё могло сложиться по-другому, все матчи были напряженными. Армейцам помог рикошет — они только в конце первого тайма смогли забить первый мяч. «Динамо» сделало это с пенальти, а в игре с «Локомотивом» напряжение было практически до окончания матча. Легко не будет — это точно. «Ротор» будет сражаться в каждом моменте, в каждом единоборстве, чтобы набрать очки в матче с нами.