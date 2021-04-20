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«Барселона» ещё не входила в состав участников Суперлиги

20 апреля 2021, 21:59

«Барселона» ещё не вошла в состав участников Суперлиги.

Как сообщается, каталонский клуб может вступить в данный турнир только после того, как члены правления «сине-гранатовых» одобрят такое решение. Голосование по этому вопросу ещё не проходило.

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта подписал контракт с Суперлигой, однако в нём есть пункт, по которому каталонский клуб не будет платить штраф, если члены правления проголосуют «против».

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Brooklyn888
Brooklyn888
21 апреля в 09:49
Пошли задний давать)
Leha-ha50
Leha-ha50
20 апреля в 23:22
Барселона потопталась у дверей и войти не решилась.
allemz
allemz
20 апреля в 22:21
Когда наступает конец, Барса в своем стиле сливается типо мы не при делах были, да мы хз что они там задумали, наша хата всегда была с краю, ахахах
cska1948
cska1948
20 апреля в 22:07
«Барселона» ещё не входила в состав участников Суперлиги. Как уже выходить пора
DXTK
DXTK
20 апреля в 22:06
    Союзник противников
    Союзник противников
    20 апреля в 22:03
    Эти привычно схитрили,везде написав на заборе-где "Каталония -не Испания",а где-"мы ваще входим,но неглубоко"...
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