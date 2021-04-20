«Барселона» ещё не входила в состав участников Суперлиги

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20 апреля 2021, 21:59

«Барселона» ещё не вошла в состав участников Суперлиги.

Как сообщается, каталонский клуб может вступить в данный турнир только после того, как члены правления «сине-гранатовых» одобрят такое решение. Голосование по этому вопросу ещё не проходило.

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта подписал контракт с Суперлигой, однако в нём есть пункт, по которому каталонский клуб не будет платить штраф, если члены правления проголосуют «против».