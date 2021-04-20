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Хендерсон созвал срочное собрание капитанов клубов АПЛ по вопросу Суперлиги

20 апреля 2021, 17:51

Капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон сегодня созвал экстренное собрание капитанов команд АПЛ, чтобы обсудить вопрос о появлении Суперлиги.

На встрече присутствовали капитаны всех двадцати клубов Английской Премьер-лиги. Хендерсон долгое время считался заслуживающим доверия и уважаемым лицом среди футболистов высшего дивизиона. Слухи связывают «Ливерпуль» с выходом из состава команд-участниц нового турнира.

Кроме того, стало известно, что игроки «Манчестер Юнайтед» во главе с капитаном клуба Харри Магуайром были недовольны тем, что узнали о создании Суперлиги через СМИ, а не от руководства команды.

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dzvinka
dzvinka
20 апреля в 20:47, ред.
я могу ошибаться, но мне кажется что конкретно Хэндерсону плевать на деньги в этой ситуации, и его невозможно купить, так что он хорошо подходит на роль вожака протестного движения от игроков клубов, которые "создают" суперсраньлигу
SHMEL258
SHMEL258
20 апреля в 19:31
Не прошло и двух дней а это мертворождённое дитя уже разлагается...
sash71
sash71 ответ cska1948 (раскрыть)
20 апреля в 19:14, ред.
Вы в курсе как происходят трансферы в НХЛ и в НБА ? И вообще почему у них там спорт это бизнес ?
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
20 апреля в 19:14
Если это так на самом деле, имею ввиду, что игроки узнали о суперлиги из СМИ а не от руководства и проявляют недовольство пусть бойкотируют следующий тур всем АПЛ, ведь понятно, что все остальные клубы отнеслись негативно.
sash71
sash71 ответ Barcelona_Rostov (раскрыть)
20 апреля в 19:13
Ну во первых до пандемии все пыхтело и летало и бизнес потоки были прогнозируемыми соответсвенно отсюда и рождались мега контракты с игроками. В бизнесе есть расход и есть приход.....вот так и строилась модель погашения кредитов. В то время до пандемии финансовое управление просчитывало сколько атрибутики клуб сможет продать, сколько ресторанов и кафе дадут приход от выпитого кофе или пива с их логотипами на стаканах или пакетиках ну и тд. Это целая индустрия которая требует тщательного подхода. Но вот пришла пандемия и всё это разрушила. Клубы начали накапливать огромные долги которые компенсировать по сути нечем и вот этим подошли к краху.....либо клуб упразднить либо искать какой то выход. Вот выход нашли с привлечением денег от страны которая их печатает.....ну и МОЛОДЦЫ. А УЕФА, еще раз повторюсь, послала боссов клубов в сад.
баск
баск
20 апреля в 19:12
Начинают потихоньку позвякивать правдивые нотки во всей этой истории..

Меня вообще с самого начала этого мракобесия не покидало ощущение, что его истинные мотивы далеки от декларируемых и лишь прикрываются популистской демагогией. О каком-то мифическом "шаге вперёд в развитии футбола" и т.д.

Перес проболтался первым..
"Крупнейшие клубы Англии, Италии и Испании должны были найти выход из по-настоящему ужасающей ситуации, в которой они оказались. Ассоциация европейских клубов заявляет о потере в 5 млрд евро. «Реал» за два сезона потерял 400 млн евро".

Не станет вся эта братия откатывать назад, у неё просто нет другого выхода, ибо они довели свои клубы до ручки слишком рискованной и алчной финансовой политикой последних лет, да ещё и упёрлись в тяжёлые экономические последствия пандемии.

Теперь имеющиеся доходы не только остановились в росте, а стремительно валятся, дополнительные доходы брать негде, активы продавать некуда, а обязательства меньше не становятся- бешеные лички игрокам, погашение кредитов и прочее.

Надо же что-то делать вроде бы.. Только вот - что ??

Со специфическим активами футбольного клуба ничего сделать не получится, их можно слить только другим футбольным клубам, а у тех денех нет, чтобы покупать сейчас что-нибудь ненужное..)

Теперь уже ничего не попишешь..

-Придётся либо более или менее цивилизованно банкротиться;
-либо играть в игру "что произойдёт раньше- закончится пандемия или гавкнутся совсем";
либо третий вариант, который, видимо, всей этой групкой потенциальных банкротов и выбран, а именно -
-устроить пожарчик повеселее, да такой, чтобы заполыхала вся ивановская.
А там, глядишь, кривая куда-нить да вывезет, и тогда может и удастся либо гребануть бабла на создании этой суперлиги и продлить свою агонию, либо как-нибудь сжечь обязательства в огне колоссального скандала, который они для этого и запалили.
По известному и старому как мир принципу "война всё спишет".

Так что будут бодаться.
И с каждым днём будут нести всё более безумную околесицу, дабы продолжать держать футбольную общественность в состоянии непрерывного изумления.

Вот сегодня Перес уже понёс про сокращение времени матчей..
Ждём, ждём дальнейших гениальных предложений- об увеличении высоты и ширины ворот, об игре нескольким мячами одновременно, о смешанных женско-мужских командах, об игре без трусов и так далее.
Союзник противников
Союзник противников
20 апреля в 19:10
Бей змия по ногам,чтобы гад не уполОз.
hoper
hoper ответ Elliada (раскрыть)
20 апреля в 19:03
улыбнуло.Не хило ты Ливерпуль поддел
cska1948
cska1948 ответ sash71 (раскрыть)
20 апреля в 19:01
Это каким образом, Суперлига отрегулирует зарплаты футболистам? На мой взгляд драчка за звёздных игроков только обострится и цены на них и зарплаты им ещё больше вырастут!
hoper
hoper ответ mphuZ (раскрыть)
20 апреля в 19:00
Профессионалы именно так себя и ведут.На поле бейся, но соперника уважай.В АПЛ -это слава Богу пока есть.И капитаны клубов соперники друг для друга, но не кровные враги
Barcelona_Rostov
Barcelona_Rostov ответ sash71 (раскрыть)
20 апреля в 18:56
Согласен не ожидали пандемии,но это пусть и серьезно ударило по клубам,но далеко не основная проблема,те же Реал и Барселона имели большие долги и до пандемии, также в Италии были проблемы,да и в Англии,до удачного контракта с телеправами было много должников...
Тут скорее именно завышенные цены на трансферы и огромные зарплаты сыграли роль.
Ну а УЕФА ещё же и развитием футбола занимается и вкладывает деньги,а ТОПы хотят, чтобы им все шло,так не бывает,вот они это придумали,типо революционеры,хотя на данный момент эта идея скорее провалится и сами клубы пострадают, если ФИФА и УЕФА пойдут по пути жёстких санкций
mphuZ
mphuZ
20 апреля в 18:52, ред.
Алё, кого он там созвал? У нас капитан с малярией в больнице лежит)) Или это Дэйли Мэйл опять шалят?

И в первый раз слышу, что у капитанов в лигах есть такие междусобойчики и кто-то кого-то уважает.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
20 апреля в 18:50
Пусть люди зарабатывают!😜
sash71
sash71 ответ cska1948 (раскрыть)
20 апреля в 18:50
А вот это как раз Суперлига и отрегулирует
sash71
sash71 ответ Barcelona_Rostov (раскрыть)
20 апреля в 18:49
Ну платили потому как никто не ожидал пандемии и то как она ударит по миру в целом. В мире спорта, не только в футболе, и больших достижений действует закон джунглей. УЕФА от продажи прав на трансляцию получает огромные деньги и не хочет повышать дивиденды ТОП клубам по сути торгуя их престижем. Вот боссы и организовали свой коммерческий турнирчик дабы удержаться на плаву.
cska1948
cska1948 ответ sash71 (раскрыть)
20 апреля в 18:46
Клубам жить по средствам надо!
mihaluch
mihaluch
20 апреля в 18:39
Только начали разбираться что к чему.
Barcelona_Rostov
Barcelona_Rostov ответ sash71 (раскрыть)
20 апреля в 18:35
Так клубы сами себе и создали такие проблемы, осуществляя бездумные трансферы,с переплатой в три, четыре раза,за весьма средних игроков,да ещё и давая им огромные зарплаты.
А теперь молодой игрок год на уровне отыграет и мнит себя королем футбола.
Вот пример Холланда,он как два года играет на высоком уровне,да он безусловно талант и может станет в будущем суперзвездой и т.д. но он сейчас уже требует миллион в неделю,а потому что клубы так позволили,ну и агенты стараются...
1_DEIVID
1_DEIVID
20 апреля в 18:32
Хендерсон там всем объяснил, что СЛ это прекрасно, что благодаря ей они смогут покупать игроков того же Саутгемптона за 80 млн. фунтов.
sash71
sash71
20 апреля в 18:11
Клубы в огромных долгах, футбол в полнейшем кризисе, пути выхода ни у кого нет, УЕФА не хочет делиться своими сверх прибылями от продаж телетрансляций и тд. А владельцы клубов объязаны выплачивать своим игрокам по контрактам всё до копеечки и как они это будут делать УЕФА вообще не волнует. Если в таком полнейшем кризисе боссы футбольных клубов нашли денежки и создали коммерчески турнир "Суперлигу" с призовым фондом то это их право на выживание. УЕФА их послал в лес и чётко им сказала: Спасение утопающих дело рук самих утопающих.
Анд-м
Анд-м
20 апреля в 18:08
Надеюсь у них получится остановить эту заразу 💪💪💪
ДАША Д
ДАША Д
20 апреля в 18:06
А кто против, тому понизят зарплату!
Байкал-38
Байкал-38 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
20 апреля в 18:00
На его месте должен быть Дзюба?
dimagas2
dimagas2 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
20 апреля в 17:58
Он не занят просто,травма)))
Leha-ha50
Leha-ha50
20 апреля в 17:56
Перес расстроится, лярды уплывают.
Elliada
Elliada
20 апреля в 17:55
Кто умер, что он стал главным?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
20 апреля в 17:53
Он главный среди капитанов?
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