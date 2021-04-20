Хендерсон созвал срочное собрание капитанов клубов АПЛ по вопросу Суперлиги

Капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон сегодня созвал экстренное собрание капитанов команд АПЛ, чтобы обсудить вопрос о появлении Суперлиги.
На встрече присутствовали капитаны всех двадцати клубов Английской Премьер-лиги. Хендерсон долгое время считался заслуживающим доверия и уважаемым лицом среди футболистов высшего дивизиона. Слухи связывают «Ливерпуль» с выходом из состава команд-участниц нового турнира.
Кроме того, стало известно, что игроки «Манчестер Юнайтед» во главе с капитаном клуба Харри Магуайром были недовольны тем, что узнали о создании Суперлиги через СМИ, а не от руководства команды.
А теперь молодой игрок год на уровне отыграет и мнит себя королем футбола.
Вот пример Холланда,он как два года играет на высоком уровне,да он безусловно талант и может станет в будущем суперзвездой и т.д. но он сейчас уже требует миллион в неделю,а потому что клубы так позволили,ну и агенты стараются...
А теперь молодой игрок год на уровне отыграет и мнит себя королем футбола.
Вот пример Холланда,он как два года играет на высоком уровне,да он безусловно талант и может станет в будущем суперзвездой и т.д. но он сейчас уже требует миллион в неделю,а потому что клубы так позволили,ну и агенты стараются...
Тут скорее именно завышенные цены на трансферы и огромные зарплаты сыграли роль.
Ну а УЕФА ещё же и развитием футбола занимается и вкладывает деньги,а ТОПы хотят, чтобы им все шло,так не бывает,вот они это придумали,типо революционеры,хотя на данный момент эта идея скорее провалится и сами клубы пострадают, если ФИФА и УЕФА пойдут по пути жёстких санкций
Тут скорее именно завышенные цены на трансферы и огромные зарплаты сыграли роль.
Ну а УЕФА ещё же и развитием футбола занимается и вкладывает деньги,а ТОПы хотят, чтобы им все шло,так не бывает,вот они это придумали,типо революционеры,хотя на данный момент эта идея скорее провалится и сами клубы пострадают, если ФИФА и УЕФА пойдут по пути жёстких санкций