Хендерсон созвал срочное собрание капитанов клубов АПЛ по вопросу Суперлиги

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20 апреля 2021, 17:51

Капитан «Ливерпуля» сегодня созвал экстренное собрание капитанов команд АПЛ , чтобы обсудить вопрос о появлении Суперлиги.

На встрече присутствовали капитаны всех двадцати клубов Английской Премьер-лиги. Хендерсон долгое время считался заслуживающим доверия и уважаемым лицом среди футболистов высшего дивизиона. Слухи связывают «Ливерпуль» с выходом из состава команд-участниц нового турнира.