«Некоторые вещи важнее денег». «Рома» выступила против Суперлиги

«Рома» на своём официальном сайте выступила с заявлением относительно создания Суперлиги.

Мы хотели бы обратиться к нашим невероятным фанатам по поводу недавнего объявления отколовшейся Суперлиги. «Рома» категорически против этой «закрытой» системы, поскольку она в корне противоречит духу игры, которую все мы любим.

Некоторые вещи важнее денег, и мы по-прежнему твёрдо привержены итальянскому футболу на внутреннем уровне и честным, открытым европейским соревнованиям для всех. Мы с нетерпением ждём продолжения сотрудничества с Серией А, Итальянской федерацией и УЕФА для роста и развития футбола в Италии и во всём мире.

Болельщики и массовый футбол составляют основу нашего спорта, и об этом нельзя забывать.