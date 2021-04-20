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«Некоторые вещи важнее денег». «Рома» выступила против Суперлиги

20 апреля 2021, 18:49

«Рома» на своём официальном сайте выступила с заявлением относительно создания Суперлиги.

Мы хотели бы обратиться к нашим невероятным фанатам по поводу недавнего объявления отколовшейся Суперлиги. «Рома» категорически против этой «закрытой» системы, поскольку она в корне противоречит духу игры, которую все мы любим.

Некоторые вещи важнее денег, и мы по-прежнему твёрдо привержены итальянскому футболу на внутреннем уровне и честным, открытым европейским соревнованиям для всех. Мы с нетерпением ждём продолжения сотрудничества с Серией А, Итальянской федерацией и УЕФА для роста и развития футбола в Италии и во всём мире.

Болельщики и массовый футбол составляют основу нашего спорта, и об этом нельзя забывать.

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Все комментарии
juvenale
juvenale
20 апреля в 20:29
так их никто не звал)))
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
20 апреля в 19:18
Короче надо так понимать, что Суперлиге пипец.
Союзник противников
Союзник противников
20 апреля в 19:07
Хорошее,трезвое и аргументированное письмо.
25процентный клоун
25процентный клоун
20 апреля в 19:04
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    20 апреля в 19:02
    Жаль Рому, засудили её в пользу ливерпуля, который теперь в суперлиге
    Cat01
    Cat01
    20 апреля в 18:52
    Вот это результат
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