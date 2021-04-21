Аньелли: «УЕФА и ФИФА — наши враги. Они крутят нашими правами»

Президент «Ювентуса» и вице-президент Европейской Суперлиги Андреа Аньелли прошелся градом критики по УЕФА и ФИФА.
УЕФА и ФИФА работают с нашими правами, продают их, решают, как перераспределить доходы, управляют всеми нами. Они наши враги. Они получают огромные доходы от наших игроков, но они не помогли нам во время кризиса, который случился из-за пандемии коронавируса. Им придется выбирать: или они руководят нами, или они просто коммерческие промоутеры.
Ранее стало известно, что «Ювентус» не отказался от идеи создания Суперлиги.
Суперлига давно назрела!
А ФИФА И УЕФА - это мафия, никто просто так кормушку не отдаст!
Суперлига давно назрела!
А ФИФА И УЕФА - это мафия, никто просто так кормушку не отдаст!
Один великий человек сказал,если всех лицемеров забрать из земле,улицы городов,сел опустеют и редко найдешь людей,наподобие амурских тигров.
Один великий человек сказал,если всех лицемеров забрать из земле,улицы городов,сел опустеют и редко найдешь людей,наподобие амурских тигров.
Потому как спорт и политика - сейчас в связке...
Но это уже другая тема... Хотя может и нет...
Потому как спорт и политика - сейчас в связке...
Но это уже другая тема... Хотя может и нет...
Понятно УЕФА ,ФИФА аферисты и боятся перемен,так как перемены могут привести их в нары и потери огромных денег,поэтому он ведут такую пропоганду из за страха.
А остальные рядовые любители футбола против интереснейшей супер лиги,я не могу понимать их психологию,что они от этого теряют,ничего не теряют.
Я думаю,что они всегда следовали и следуют за толпой,потому что в толпе более безопасно,они по другому не могут и даже мысли не допускают,для меня они лицемеры.Что ты думаешь о них?
Еще,если три клуба например из Испании будут играть в супер лиге,тогда и чемпионат станет более интересным,так как желающих стать чемпионами и попасть в супер лигу будет много клубов,а то смирились на генном уровне,что чемпион или Барса или Реал и не стремяться стать чемпионами.
Супер лига эта прогресс но рабы не хотят никогда перемен,рожденный ползать летать не сможет никогда.
Понятно УЕФА ,ФИФА аферисты и боятся перемен,так как перемены могут привести их в нары и потери огромных денег,поэтому он ведут такую пропоганду из за страха.
А остальные рядовые любители футбола против интереснейшей супер лиги,я не могу понимать их психологию,что они от этого теряют,ничего не теряют.
Я думаю,что они всегда следовали и следуют за толпой,потому что в толпе более безопасно,они по другому не могут и даже мысли не допускают,для меня они лицемеры.Что ты думаешь о них?
Еще,если три клуба например из Испании будут играть в супер лиге,тогда и чемпионат станет более интересным,так как желающих стать чемпионами и попасть в супер лигу будет много клубов,а то смирились на генном уровне,что чемпион или Барса или Реал и не стремяться стать чемпионами.
Супер лига эта прогресс но рабы не хотят никогда перемен,рожденный ползать летать не сможет никогда.
Сегодня 19:31, ред.
создайте супер лигу на троих, как в пивнушке на троих поделите бутыль и играйте там.....Реал Ювентус и видимо бapcaлона по 30 матчей друг с другом кто кого ...... и все будут довольны.
Ювентус понятно любит корупционные проекты а потом плачу почему в серию Б отлетают...
................
Бл... У вас там заело??? Ты уже сотый или двухсотый который про это пишет. Смените уже пластинку
Сегодня 19:31, ред.
создайте супер лигу на троих, как в пивнушке на троих поделите бутыль и играйте там.....Реал Ювентус и видимо бapcaлона по 30 матчей друг с другом кто кого ...... и все будут довольны.
Ювентус понятно любит корупционные проекты а потом плачу почему в серию Б отлетают...
................
Бл... У вас там заело??? Ты уже сотый или двухсотый который про это пишет. Смените уже пластинку
Ювентус понятно любит корупционные проекты а потом плачу почему в серию Б отлетают.
Ювентус понятно любит корупционные проекты а потом плачу почему в серию Б отлетают.
Это я, был тут под именем - Bon Scott. А где остальные ювентини? Или они только в весёлые моменты появляются?
Это я, был тут под именем - Bon Scott. А где остальные ювентини? Или они только в весёлые моменты появляются?
На земле 98% верблюды.Ты кто?
На земле 98% верблюды.Ты кто?