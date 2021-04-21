Аньелли: «УЕФА и ФИФА — наши враги. Они крутят нашими правами»

Президент «Ювентуса» и вице-президент Европейской Суперлиги Андреа Аньелли прошелся градом критики по УЕФА и ФИФА .

УЕФА и ФИФА работают с нашими правами, продают их, решают, как перераспределить доходы, управляют всеми нами. Они наши враги. Они получают огромные доходы от наших игроков, но они не помогли нам во время кризиса, который случился из-за пандемии коронавируса. Им придется выбирать: или они руководят нами, или они просто коммерческие промоутеры.