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Аньелли: «УЕФА и ФИФА — наши враги. Они крутят нашими правами»

21 апреля 2021, 15:18

Президент «Ювентуса» и вице-президент Европейской Суперлиги Андреа Аньелли прошелся градом критики по УЕФА и ФИФА.

УЕФА и ФИФА работают с нашими правами, продают их, решают, как перераспределить доходы, управляют всеми нами. Они наши враги. Они получают огромные доходы от наших игроков, но они не помогли нам во время кризиса, который случился из-за пандемии коронавируса. Им придется выбирать: или они руководят нами, или они просто коммерческие промоутеры.

Ранее стало известно, что «Ювентус» не отказался от идеи создания Суперлиги.

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Все комментарии
Гриша Гриша
Гриша Гриша ответ Agamaga........ (раскрыть)
21 апреля в 23:03
    Agamaga........
    Agamaga........
    21 апреля в 22:46
    Надо было стоять на своём раз начали. Два дня не прошло и крах признали. У болельщиков вообще никто не спрашивал. Клубы прячутся за спинами так называемых болельщиков!
    Суперлига давно назрела!
    А ФИФА И УЕФА - это мафия, никто просто так кормушку не отдаст!
    ALBA BARCELONA 21
    ALBA BARCELONA 21 ответ Хранитель сингулярности (комментарий удален) (раскрыть)
    21 апреля в 21:14
    Благодарю тебя за правду,за поддержку.На самом деле большинство это безвольная толпа к тому же лицемеры.
    Один великий человек сказал,если всех лицемеров забрать из земле,улицы городов,сел опустеют и редко найдешь людей,наподобие амурских тигров.
    CSKA2012
    CSKA2012
    21 апреля в 21:01, ред.
    Аньелли, Уефа крутит твой зад на своём 3!)
    SAFqwer
    SAFqwer ответ Байкал-38. (раскрыть)
    21 апреля в 20:55
    Его не уволят, он владелец клуба
    SAFqwer
    SAFqwer ответ Байкал-38. (раскрыть)
    21 апреля в 20:53
    Его не уволят, он владелец клуба...
    BIANCONERI27
    BIANCONERI27
    21 апреля в 20:51
    С начала создания СЛ была чуйка что это сделано чтоб пошевелить УЕФА,чтоб они повысили ганорары за ЛЧ,в идеале сделать потолок не зарплат а ценников,к примеру 100 млн за игроков типа Мбаппе и Холланд,а то какой-то Кепа стоит около 80 ,до этого я не знал кто это.
    SpM_
    SpM_
    21 апреля в 20:50
    По сути он прав
    BIANCONERI27
    BIANCONERI27
    21 апреля в 20:48
    Походу только Юве,Реал и Барса пострадают.
    Гриша Гриша
    Гриша Гриша ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
    21 апреля в 20:47
      ALBA BARCELONA 21
      ALBA BARCELONA 21 ответ Гриша Гриша (раскрыть)
      21 апреля в 20:26
      Гриша тоже лев,поэтому хочу узнать твое мнение.
      Понятно УЕФА ,ФИФА аферисты и боятся перемен,так как перемены могут привести их в нары и потери огромных денег,поэтому он ведут такую пропоганду из за страха.
      А остальные рядовые любители футбола против интереснейшей супер лиги,я не могу понимать их психологию,что они от этого теряют,ничего не теряют.
      Я думаю,что они всегда следовали и следуют за толпой,потому что в толпе более безопасно,они по другому не могут и даже мысли не допускают,для меня они лицемеры.Что ты думаешь о них?
      Еще,если три клуба например из Испании будут играть в супер лиге,тогда и чемпионат станет более интересным,так как желающих стать чемпионами и попасть в супер лигу будет много клубов,а то смирились на генном уровне,что чемпион или Барса или Реал и не стремяться стать чемпионами.
      Супер лига эта прогресс но рабы не хотят никогда перемен,рожденный ползать летать не сможет никогда.
      ALBA BARCELONA 21
      ALBA BARCELONA 21 ответ Еноты за Арсенал (раскрыть)
      21 апреля в 20:15
      На это он лев,чтобы против него не делали-суды итд,он прет,потому,что лев.
      juvenale
      juvenale ответ Гриша Гриша (раскрыть)
      21 апреля в 20:06
      повынгоняли всех)
      Гриша Гриша
      Гриша Гриша
      21 апреля в 19:38
        Гриша Гриша
        Гриша Гриша ответ Димон Булыкин (раскрыть)
        21 апреля в 19:35
        Вспомни золотые времена Ф1, конец 90-х Сегодня это 100 долю не стоит. Но это уже другая история
        Еноты за Арсенал
        Еноты за Арсенал ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
        21 апреля в 19:35
        Перес - лев? Ты в курсе, кто он такой? Человек, против которого в Испании возбуждены десятки дел за коррупцию и подкуп чиновников его строительными компаниями. Он уголовник, пользующийся тем, что в Испании коррупция на уровне российской.
        DXTK
        DXTK
        21 апреля в 19:31, ред.
          Гриша Гриша
          Гриша Гриша ответ juvenale (раскрыть)
          21 апреля в 19:29
          Ты молодец!
          Это я, был тут под именем - Bon Scott. А где остальные ювентини? Или они только в весёлые моменты появляются?
          Димон Булыкин
          Димон Булыкин ответ juvenale (раскрыть)
          21 апреля в 19:27
          Судя по последним сезонам в Ф1, наоборот, Феррари не станет Мерседесом)
          ALBA BARCELONA 21
          ALBA BARCELONA 21 ответ Еноты за Арсенал (раскрыть)
          21 апреля в 19:10
          Львы-Перес,Аньелли никому не нужны. Общество(верблюды) создает для них всевозможные трудности. Верблюды-рабы боятся этих людей. Они нарушают их покой, мешают спать, они создают проблемы. И самая большая из них в том, что львы рождают у верблюдов желание тоже стать львами,если в них есть какая то храбрость,честность,благородстао,а среди рабов найти таких почти невозможно.
          На земле 98% верблюды.Ты кто?
          Anton Hohlov
          Anton Hohlov ответ juvenale (раскрыть)
          21 апреля в 18:47
          ну в лч хотя бы у всех есть шанс попасть, а в суперлигу по блату отбирали.
          juvenale
          juvenale ответ Gahi (раскрыть)
          21 апреля в 18:46
          а мерседес не станет феррари
          juvenale
          juvenale ответ Anton Hohlov (раскрыть)
          21 апреля в 18:44
          так новая лч будет почти тоже самое))вот только клубы намного меньше получат)
          juvenale
          juvenale
          21 апреля в 18:43
          Анелли красава!!!еще больше зауважал его! в отличие от английских трусов,не дал заднюю
          Anton Hohlov
          Anton Hohlov
          21 апреля в 18:42
          Говорит то правильно, только такие радикальные решения как эта суперлига еще большее зло.
          Верг
          Верг
          21 апреля в 18:28
          Представляю досаду Дюкова,"Я что, зря в уефа вошел, опять все вернулись в лигу чемпионов,прощай полуфинал", финита!
          Союзник противников
          Союзник противников
          21 апреля в 17:43
          Я же говорил,что всё ещё впереди!Ждём указаний хозяина из-за Большой Лужи и компромата одних негодяев на других.
          Roman73
          Roman73
          21 апреля в 17:39
          Чиновники от футбола -кровососы.
          1_DEIVID
          1_DEIVID ответ Rattlehead (раскрыть)
          21 апреля в 17:39
          Не соответствуют игрой, являясь мальчиками для битья.
          ЮЗИК
          ЮЗИК
          21 апреля в 17:37
          Теперь ещё больше будут крутить
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