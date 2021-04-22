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Гвардиола: «Победа в чемпионате Англии важнее всех титулов»

22 апреля 2021, 06:02
Астон ВиллаЛоготип футбольный клуб Астон Вилла (Бирмингем)1 : 2Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола дал комментарий после волевой победы над «Астон Виллой» (2:1) в 32-м туре АПЛ.

Мы очень хорошо играли. Оставшись в меньшинстве и когда составы уравнялись, мы показывали очень хорошую игру. Победа в чемпионате Англии важнее всех титулов.

Когда составы уравнялись, мы контролировали игру. Что касается удаления Стоунза, он опаздывал к мячу, но злого умысла там не было.

Мы провели хороший матч. Фил Фоден прогрессирует. Он играет очень важную роль в матчах и становится очень значимым футболистом.

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Все комментарии
IKER-RAUL
IKER-RAUL
22 апреля в 14:17
согласен , победа в АПЛ важна и престижна! но Хосеп лукавит немного с учётом , что у него никак не получается победить в ЛЧ
Elliada
Elliada
22 апреля в 10:38
Чтобы выиграть ЛЧ, нужно пожертвовать другими турнирами. Игроки устали. Большую часть сезона они играют 2 игры в неделю.
Остапчук 67
Остапчук 67
22 апреля в 10:05
Да ладно, просто ЛЧ не получается.
Igo0rek
Igo0rek ответ 112910415 (раскрыть)
22 апреля в 09:22
Внутри Англии олдовые фанаты больше ценят чемпионский титул АПЛ.
112910415
112910415
22 апреля в 08:19
вот прямо всех ?
ЮЗИК
ЮЗИК
22 апреля в 08:12
Для англичан это престижней
3ton
3ton ответ mihaluch (раскрыть)
22 апреля в 07:44, ред.
Наверно потому Гвардиола АПЛ в третий раз берет 🙂
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ mihaluch (раскрыть)
22 апреля в 07:23
Поэтому он ЛЧ он ни разу с Сити не выиграл ? Просто с АПЛ больше денег чем с ЛЧ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
22 апреля в 07:02
Важнее чем суперлига.
mihaluch
mihaluch
22 апреля в 06:48
Чемпионат Англии просто выиграть труднее.
Loko best
Loko best
22 апреля в 06:33
Конечно,а что он ещё скажет,если чемпионат выигрывает довольно регулярно,а в ЛЧ ничего не может который год,и не только с МС???!!!
КЭТиК
КЭТиК
22 апреля в 06:09
Лига Чемпионов гораздо престижнее.
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