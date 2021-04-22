Гвардиола: «Победа в чемпионате Англии важнее всех титулов»

Главный тренер «Манчестер Сити» дал комментарий после волевой победы над «Астон Виллой» (2:1) в 32-м туре АПЛ .

Мы очень хорошо играли. Оставшись в меньшинстве и когда составы уравнялись, мы показывали очень хорошую игру. Победа в чемпионате Англии важнее всех титулов.

Когда составы уравнялись, мы контролировали игру. Что касается удаления Стоунза, он опаздывал к мячу, но злого умысла там не было.

Мы провели хороший матч. Фил Фоден прогрессирует. Он играет очень важную роль в матчах и становится очень значимым футболистом.