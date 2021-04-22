Перес: «Суперлига не умерла. „Реал“, „Барса“, „Юве“, „Милан“ ищут решения»

Президент «Реала» Флорентино Перес в эфире программы El Larguero заявил, что продолжит работу над проектом Суперлиги Европы.
Я считаю, что один из шести клубов АПЛ не был целиком уверен в проекте... и заразил этим остальных.
Если этот проект не сработал, сработает другой. Не забывайте, все 12 клубов подписали контракт.
«Ювентус» и «Милан» не покидали Суперлигу. «Реал», «Барселона», «Ювентус» и «Милан» всё ещё ведут переговоры, чтобы найти решение. Суперлига не умерла, мы продолжим работу над проектом. Теперь он в находится в режиме ожидания.
Никто ещё не платил штраф за выход из Суперлиги. Практически все мы всё ещё здесь. Официально они ещё не вышли [из проекта].
Акция фанатов «Челси»? Там было 40 людей около «Стэмфорд Бридж». И если вы хотите, я скажу вам, кто привёл их туда. Это были те же самые люди, которые сегодня надели на игроков «Кадиса» футболки с лозунгом против Суперлиги.
Что касается трансферов Мбаппе и Холанда, они невозможны (по крайней мере для «Реала») без Суперлиги.
Может просто умерить аппетиты?
Может просто умерить аппетиты?
Придётся придумывать свои турниры, тоже с приставкой СУПЕР.
А что, можно будет собрать из всех участников нехилую сборную Испании или Франции. Или сборные континентов - Европа против Африки или Южной Америки. А если народу маловато наберётся в сборные, правила подкорректировать можно: тайма покороче, замены 5 штук или обратные замены с лавки. Посидел полчасика, отдохнул - снова в поле.
Деньги рекой попрут, только руки опускать не надо ;)
Это у меня возникли мысли по принципу "И тут Остапа понесло"(С)...
Придётся придумывать свои турниры, тоже с приставкой СУПЕР.
А что, можно будет собрать из всех участников нехилую сборную Испании или Франции. Или сборные континентов - Европа против Африки или Южной Америки. А если народу маловато наберётся в сборные, правила подкорректировать можно: тайма покороче, замены 5 штук или обратные замены с лавки. Посидел полчасика, отдохнул - снова в поле.
Деньги рекой попрут, только руки опускать не надо ;)
Это у меня возникли мысли по принципу "И тут Остапа понесло"(С)...
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Интересно, а КОМУ должны заплатить штраф клубы вышедшие из Суперлиги? Пересу?
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Интересно, а КОМУ должны заплатить штраф клубы вышедшие из Суперлиги? Пересу?