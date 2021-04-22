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Перес: «Суперлига не умерла. „Реал“, „Барса“, „Юве“, „Милан“ ищут решения»

22 апреля 2021, 03:24

Президент «Реала» Флорентино Перес в эфире программы El Larguero заявил, что продолжит работу над проектом Суперлиги Европы.

Я считаю, что один из шести клубов АПЛ не был целиком уверен в проекте... и заразил этим остальных.

Если этот проект не сработал, сработает другой. Не забывайте, все 12 клубов подписали контракт.

«Ювентус» и «Милан» не покидали Суперлигу. «Реал», «Барселона», «Ювентус» и «Милан» всё ещё ведут переговоры, чтобы найти решение. Суперлига не умерла, мы продолжим работу над проектом. Теперь он в находится в режиме ожидания.

Никто ещё не платил штраф за выход из Суперлиги. Практически все мы всё ещё здесь. Официально они ещё не вышли [из проекта].

Акция фанатов «Челси»? Там было 40 людей около «Стэмфорд Бридж». И если вы хотите, я скажу вам, кто привёл их туда. Это были те же самые люди, которые сегодня надели на игроков «Кадиса» футболки с лозунгом против Суперлиги.

Что касается трансферов Мбаппе и Холанда, они невозможны (по крайней мере для «Реала») без Суперлиги.

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Все комментарии
3ton
3ton
22 апреля в 13:41
Печально , что чему-то адекватному не дают жизнь .
Smoke Buddah
Smoke Buddah ответ manutd navsegda (раскрыть)
22 апреля в 12:37
Друг мой, ну по старинке же начнётся - 20 мультов официально, и ещё 40 не официально
За адекватность
За адекватность
22 апреля в 12:04
Перес: «Суперлига не умерла."
manutd navsegda
manutd navsegda ответ Smoke Buddah (раскрыть)
22 апреля в 11:57, ред.
А дальше тоже потолок зп и трансфера иначе смысл менять шило на мыло.
Smoke Buddah
Smoke Buddah ответ manutd navsegda (раскрыть)
22 апреля в 11:42
А дальше что? Зарплаты вырастут с 30 лямов до 50, потом до 80, потом до 100, а потом что? СуперМегаУльтраГипер лигу создавать?
Может просто умерить аппетиты?
sv_1969
sv_1969
22 апреля в 11:19
Похоже дед довыёживается!Отлучат его)
CSKA2012
CSKA2012
22 апреля в 10:39
Вот и играйте в 4-м - кюНЫ!
sir_Alex
sir_Alex
22 апреля в 10:35
Умерла, не успев родиться 😉
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
22 апреля в 09:59
Суть Суперлиги - денежек очень хочется. Причём больших, огромных! Да ради Бога, организовывайте! Только не лезьте в чемпионаты мира и Европы со своими игроками.
Придётся придумывать свои турниры, тоже с приставкой СУПЕР.
А что, можно будет собрать из всех участников нехилую сборную Испании или Франции. Или сборные континентов - Европа против Африки или Южной Америки. А если народу маловато наберётся в сборные, правила подкорректировать можно: тайма покороче, замены 5 штук или обратные замены с лавки. Посидел полчасика, отдохнул - снова в поле.
Деньги рекой попрут, только руки опускать не надо ;)
Это у меня возникли мысли по принципу "И тут Остапа понесло"(С)...
cska1948
cska1948
22 апреля в 09:50
"...Никто ещё не платил штраф за выход из Суперлиги..."
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Интересно, а КОМУ должны заплатить штраф клубы вышедшие из Суперлиги? Пересу?
Союзник противников
Союзник противников
22 апреля в 09:37
ПРоще простого :Выходите из турниров УЕФА и национальных чемпионатов и гоняете междуусобойчик,под восторженные вопли "с детства болеющих" за вас.А и рыбку съесть и на...в кресло сесть-увольте!
Василий Корнечук
Василий Корнечук
22 апреля в 09:30
Тот всегда найдет
Igo0rek
Igo0rek
22 апреля в 09:17
Самое противное во всем этом то, что УЕФА теперь подсядет на коня, думая что все будут и дальше плясать под их дудку. УЕФА просто монополизировали футбол.
25процентный клоун
25процентный клоун
22 апреля в 09:16
Последние слова и есть суть суперлиги
NOVA
NOVA
22 апреля в 08:59
ну вот, уже из-за суперлиги он не купит ни мбаппе ни холанда!! или просто пугает, хотя кого он пугает, свою же команду, остальным то пофиг!!
particular
particular
22 апреля в 08:23
ФИФА и УЕФА ещё рано почивать на лаврах победителей...
Знатог
Знатог
22 апреля в 08:21
Перец: ще не вмерла Суперлига...
ManUnited28
ManUnited28
22 апреля в 08:21
Маразматик старый
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
22 апреля в 08:01
Бравада от Переса. Ничего не выйдет у него.
13 RUS
13 RUS
22 апреля в 07:39
Ахахаха, Холанда с Мбапе захотел, но без супер лиги их не будет, вот кдоунада
manutd navsegda
manutd navsegda
22 апреля в 07:29
Если УЕФА не введёт потолок на зарплату и трансферы все топы попадут в такую-же яму в которую попала Барса. Так как цены на игроков и их зарплаты растут быстрее чем доходы клуба. Так что если эту проблему не решить то Суперлиги быть, не в этом году так в следующем! А если Барса объявит о банкротстве сегодня то Суперлигу начнут играть завтра-же.
Elliada
Elliada
22 апреля в 07:27
Перес: Суперлига умерла, а создаю Мегалигу
112910415
112910415
22 апреля в 07:06
хочется сохранить лицо ...
zooveterinar
zooveterinar
22 апреля в 06:53
Я одного не пойму,куда милан лезет!!! Без выигрышей и кубков наверное лет 25-30, какой из него топ???!!! Четверо осталося, по-парно пускай играют, и реал будет среди ,этих четырех постоянный чемпион!!!
Ikarus74
Ikarus74
22 апреля в 06:50
Кто нибудь из уефа может внятно об’яснить в чем Перес не прав? И почему в футболе нет антимонопольных законов? Вся эта ситуация выявила главную болезнь в современном футболе. Футбол уже давно стал бизнесом. Получается крупный успешный бизнес терпит колоссальные убытки, по причине содержания более мелких бизнесов. Ведь есть понятия крупный, средний и малый бизнес. Перес прав на 100%, пришла пора делить бизнеса (клубы) по принципу расходов и доходов.
ОПС
ОПС
22 апреля в 05:41
Суперлига не умерла, но это дело времени.
Leha-ha50
Leha-ha50
22 апреля в 05:35
Лига - это утопия. Перес прежде думает о себе, остальные побоку.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
22 апреля в 05:13
Исполнитель чужого заказа.
Остапчук 67
Остапчук 67
22 апреля в 04:26
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