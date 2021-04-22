Перес: «Суперлига не умерла. „Реал“, „Барса“, „Юве“, „Милан“ ищут решения»

Президент «Реала» Флорентино Перес в эфире программы El Larguero заявил, что продолжит работу над проектом Суперлиги Европы.

Я считаю, что один из шести клубов АПЛ не был целиком уверен в проекте... и заразил этим остальных.

Если этот проект не сработал, сработает другой. Не забывайте, все 12 клубов подписали контракт.

«Ювентус» и «Милан» не покидали Суперлигу. «Реал», «Барселона», «Ювентус» и «Милан» всё ещё ведут переговоры, чтобы найти решение. Суперлига не умерла, мы продолжим работу над проектом. Теперь он в находится в режиме ожидания.

Никто ещё не платил штраф за выход из Суперлиги. Практически все мы всё ещё здесь. Официально они ещё не вышли [из проекта].

Акция фанатов «Челси»? Там было 40 людей около «Стэмфорд Бридж». И если вы хотите, я скажу вам, кто привёл их туда. Это были те же самые люди, которые сегодня надели на игроков «Кадиса» футболки с лозунгом против Суперлиги.

Что касается трансферов Мбаппе и Холанда, они невозможны (по крайней мере для «Реала») без Суперлиги.