Чеферин: «Пересу нужен глава УЕФА, который бы делал всё, что он ему скажет»

Президент УЕФА Александер Чеферин ответил на вопрос о возможной отмене полуфинального поединка Лиги чемпионов «Реал» — «Челси» из-за участия клубов в создании Суперлиги и прокомментировал слова главы мадридского клуба Флорентино Переса в свой адрес.

Суть такова, что сезон уже идёт, и телевещатели обратятся к нам за возмещением ущерба, если мы не проведём полуфинал.

Так что вероятность того, что этот матч не состоится на следующей неделе, достаточно мала. Но в будущем всё может быть немного иначе.

Перес сказал, что не хочет такого президента УЕФА , как я? Что ж, это ещё один стимул для меня остаться на этом посту. Ему нужен президент, который бы слушал и делал всё, что он ему говорит.

Я делаю то, что, как мне кажется, будет лучше для европейского и мирового футбола.