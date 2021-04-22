Чеферин: «Пересу нужен глава УЕФА, который бы делал всё, что он ему скажет»

Президент УЕФА Александер Чеферин ответил на вопрос о возможной отмене полуфинального поединка Лиги чемпионов «Реал» — «Челси» из-за участия клубов в создании Суперлиги и прокомментировал слова главы мадридского клуба Флорентино Переса в свой адрес.
Суть такова, что сезон уже идёт, и телевещатели обратятся к нам за возмещением ущерба, если мы не проведём полуфинал.
Так что вероятность того, что этот матч не состоится на следующей неделе, достаточно мала. Но в будущем всё может быть немного иначе.
Перес сказал, что не хочет такого президента УЕФА, как я? Что ж, это ещё один стимул для меня остаться на этом посту. Ему нужен президент, который бы слушал и делал всё, что он ему говорит.
Я делаю то, что, как мне кажется, будет лучше для европейского и мирового футбола.
Ранее стало известно, что УЕФА может применить санкции к 12 клубам-основателям Суперлиги.