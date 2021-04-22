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Чеферин: «Пересу нужен глава УЕФА, который бы делал всё, что он ему скажет»

22 апреля 2021, 04:39

Президент УЕФА Александер Чеферин ответил на вопрос о возможной отмене полуфинального поединка Лиги чемпионов «Реал» — «Челси» из-за участия клубов в создании Суперлиги и прокомментировал слова главы мадридского клуба Флорентино Переса в свой адрес.

Суть такова, что сезон уже идёт, и телевещатели обратятся к нам за возмещением ущерба, если мы не проведём полуфинал.

Так что вероятность того, что этот матч не состоится на следующей неделе, достаточно мала. Но в будущем всё может быть немного иначе.

Перес сказал, что не хочет такого президента УЕФА, как я? Что ж, это ещё один стимул для меня остаться на этом посту. Ему нужен президент, который бы слушал и делал всё, что он ему говорит.

Я делаю то, что, как мне кажется, будет лучше для европейского и мирового футбола.

Ранее стало известно, что УЕФА может применить санкции к 12 клубам-основателям Суперлиги.

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Все комментарии
Project _Pandora_
Project _Pandora_ ответ Эдмон (раскрыть)
22 апреля в 10:08
Никто и никому не запрещает делать тоже самое. Успешный впереди, остальные потеют и глотают пыль. Закон джунглей, который никакой социальной политикой не перебьешь.
Бубнин
Бубнин
22 апреля в 07:52
Хоть бы соврал, что полуфинал "навсегда опозоренных" клубов ради болельщиков не будут отменять.
Ми Ша
Ми Ша
22 апреля в 07:46, ред.
Только лучшее: Лига Наций, расширения участников ЧЕ, возрождение третьесортного клубного турнира - одно интересней другого, количество "ТОП" матчей на пределе...
ABir
ABir
22 апреля в 06:27
Всем нужны власть и деньги
ДАША Д
ДАША Д
22 апреля в 06:14
Всем нужен карманный президент
Ванечка
Ванечка
22 апреля в 05:49
У богатых свои причуды...
Loko best
Loko best
22 апреля в 05:48
Всё правильно Перес говорит
Эдмон
Эдмон
22 апреля в 05:41
Все эти богатые люди скупают всех лучших игроков а потом диктуют условия
ОПС
ОПС
22 апреля в 04:43
Полуфиналы будут и это хорошо.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
22 апреля в 04:41
Пересу надо рот заткнуть и сидеть молча.
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