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Пирло: «Роналду снова увернулся от мяча? Мы разберём этот эпизод»

22 апреля 2021, 03:05
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)3 : 1Логотип футбольный клуб ПармаПармаМатч завершен

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло прокомментировал волевую победу над «Пармой» (3:1) в 32-м туре Серии А, отдельно высказавшись об эпизоде с пропущенным мячом.

Форвард туринцев Криштиану Роналду не подпрыгнул в стенке и прикрыл лицо во время штрафного удара, повторив ошибку, допущенную им в матче Лиги чемпионов с «Порту».

Будет ли Роналду освобождён от обязанности становиться в стенку после очередной ошибки? К сожалению, подобные вещи случаются. Но мы разберём это в течение нескольких ближайших дней.

Мы усложнили себе жизнь с этим голом, а после тоже допустили некоторые риски при стандартах.

Мы хорошо поработали над тем, чтобы перевернуть ход игры. Было важно одержать победу для нашей уверенности, поскольку мы хорошо играли и нуждались в трёх очках.

У нас есть футболисты, играющие на инстинктах, но мы также должны давать им указания относительно позиций, которых необходимо держаться. Во втором тайме они справлялись с этим лучше, особенно это касается приёма мяча. В первом тайме мы были слишком отстранёнными, и это замедляло движение мяча.

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Все комментарии
Мessi 10
Мessi 10
22 апреля в 22:05
Девочка. Думает только о себе и о своём макияже, чтобы мяч не повредил.
А команде пришлось рвать жилы потом.
112910415
112910415
22 апреля в 07:38
полезному игроку можно многое простить
Elliada
Elliada
22 апреля в 07:18
Ну хоть чем-то запомнился
CHIKO_6969
CHIKO_6969
22 апреля в 06:33
Тогда лучше не вставать в стенку.если боятся мяча.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
22 апреля в 05:25
Не царское дело в стенке стоять.
Бог солнца
Бог солнца
22 апреля в 03:30, ред.
Просто лицо Роналду стоит как вся Парма.
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