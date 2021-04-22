Пирло: «Роналду снова увернулся от мяча? Мы разберём этот эпизод»

Главный тренер «Ювентуса» прокомментировал волевую победу над «Пармой» (3:1) в 32-м туре Серии А, отдельно высказавшись об эпизоде с пропущенным мячом.

Форвард туринцев не подпрыгнул в стенке и прикрыл лицо во время штрафного удара, повторив ошибку, допущенную им в матче Лиги чемпионов с «Порту».

Будет ли Роналду освобождён от обязанности становиться в стенку после очередной ошибки? К сожалению, подобные вещи случаются. Но мы разберём это в течение нескольких ближайших дней.

Мы усложнили себе жизнь с этим голом, а после тоже допустили некоторые риски при стандартах.

Мы хорошо поработали над тем, чтобы перевернуть ход игры. Было важно одержать победу для нашей уверенности, поскольку мы хорошо играли и нуждались в трёх очках.

У нас есть футболисты, играющие на инстинктах, но мы также должны давать им указания относительно позиций, которых необходимо держаться. Во втором тайме они справлялись с этим лучше, особенно это касается приёма мяча. В первом тайме мы были слишком отстранёнными, и это замедляло движение мяча.