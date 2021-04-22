Основатель Суперлиги обрушился с критикой на УЕФА

Президент «Реала» Флорентино Перес в эфире программы El Larguero высказался о ситуации с выходом большей части клубов из Суперлиги Европы.
УЕФА устроил шоу, которое меня просто ошеломило. Словно мы сбросили ядерную бомбу. Что мы сделали не так? Возможно, мы плохо презентовали проект, но почему они не дали нам поговорить о нём?
Несправедливо, что в Англии 6 из 20 клубов оказываются в невыигрышном положении. Несправедливо, что топ-клубы Испании теряют деньги, а зарабатывают клубы поменьше. Футбол — это пирамида. Если деньги на вершине, они стекают вниз, и все что-то получают.
Главный теннисный матч — это когда Федерер играет против Надаля. Люди не ходят смотреть на матч Надаля против 80-й ракетки мира.
Я никогда не видел подобной агрессии со стороны президента УЕФА и национальных лиг. Она казалась спланированной. Оскорбления, угрозы. Как будто мы убили футбол. Мы пытались спасти футбол.
Ранее стало известно, что УЕФА может наложить санкции на 12 клубов-основателей Суперлиги.
Вы пытались спасти футбол?! Гитлер тоже пытался спасти мир!
Вы пытались спасти футбол?! Гитлер тоже пытался спасти мир!
Кому достанется роль Му-му, а кто спасётся как зайцы...
Кому достанется роль Му-му, а кто спасётся как зайцы...
Вся ценность и интерес к матчам Федерера и Надаля (и топ футбольных) клубов и состоит из того что они редко встречаются....
Не может обед состоять из одного десерта...и на первое и на второе и не третье....
А касаемо "мы хотели спасти футбол" - построй 4 академии...вложись в детский футбол...помоги клубам с низов "пирамиды"...и т.д.
А "снять сливки" заполучив 12 топ-клубов и наживаться на турнире состоящим лишь из них - это не спасение футбола.....
Это откровенный неуважительный раскол установленной (не им) годами системы - ради скоротечной прибыли.....
"Спасатель"...)))
Вся ценность и интерес к матчам Федерера и Надаля (и топ футбольных) клубов и состоит из того что они редко встречаются....
Не может обед состоять из одного десерта...и на первое и на второе и не третье....
А касаемо "мы хотели спасти футбол" - построй 4 академии...вложись в детский футбол...помоги клубам с низов "пирамиды"...и т.д.
А "снять сливки" заполучив 12 топ-клубов и наживаться на турнире состоящим лишь из них - это не спасение футбола.....
Это откровенный неуважительный раскол установленной (не им) годами системы - ради скоротечной прибыли.....
"Спасатель"...)))
Лига чемпионов новая (Суперлига) нам не светит
В Россию не приедут , топ клубы больше, а так в групповом раунде обычно минимум 1 есть
Лига чемпионов новая (Суперлига) нам не светит
В Россию не приедут , топ клубы больше, а так в групповом раунде обычно минимум 1 есть
Если футбол пошёл по пути бабла, то никуда уже не свернёт.
Если футбол пошёл по пути бабла, то никуда уже не свернёт.
бабок ты хотел срубить, а не футбол спасти. в этом и есть суть больших матчей, которые разбавляются матчами топ команд со средними и ниже коллективами. а условное "классико" каждый месяц уже не "классико", а обычный матч. и почему условную Астон Виллу должно смотреть меньше людей, только потому что сливки её нац. чемпионата захотело тоже бабла срубить)
благо сейчас они так опозорились, что я прям не завидую фанам бей-беги клубов) мне реально было бы стыдно за свой любимый клуб
бабок ты хотел срубить, а не футбол спасти. в этом и есть суть больших матчей, которые разбавляются матчами топ команд со средними и ниже коллективами. а условное "классико" каждый месяц уже не "классико", а обычный матч. и почему условную Астон Виллу должно смотреть меньше людей, только потому что сливки её нац. чемпионата захотело тоже бабла срубить)
благо сейчас они так опозорились, что я прям не завидую фанам бей-беги клубов) мне реально было бы стыдно за свой любимый клуб