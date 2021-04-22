Основатель Суперлиги обрушился с критикой на УЕФА

Президент «Реала» Флорентино Перес в эфире программы El Larguero высказался о ситуации с выходом большей части клубов из Суперлиги Европы.

УЕФА устроил шоу, которое меня просто ошеломило. Словно мы сбросили ядерную бомбу. Что мы сделали не так? Возможно, мы плохо презентовали проект, но почему они не дали нам поговорить о нём?

Несправедливо, что в Англии 6 из 20 клубов оказываются в невыигрышном положении. Несправедливо, что топ-клубы Испании теряют деньги, а зарабатывают клубы поменьше. Футбол — это пирамида. Если деньги на вершине, они стекают вниз, и все что-то получают.

Главный теннисный матч — это когда Федерер играет против Надаля. Люди не ходят смотреть на матч Надаля против 80-й ракетки мира.