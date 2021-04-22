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Основатель Суперлиги обрушился с критикой на УЕФА

22 апреля 2021, 02:43

Президент «Реала» Флорентино Перес в эфире программы El Larguero высказался о ситуации с выходом большей части клубов из Суперлиги Европы.

УЕФА устроил шоу, которое меня просто ошеломило. Словно мы сбросили ядерную бомбу. Что мы сделали не так? Возможно, мы плохо презентовали проект, но почему они не дали нам поговорить о нём?

Несправедливо, что в Англии 6 из 20 клубов оказываются в невыигрышном положении. Несправедливо, что топ-клубы Испании теряют деньги, а зарабатывают клубы поменьше. Футбол — это пирамида. Если деньги на вершине, они стекают вниз, и все что-то получают.

Главный теннисный матч — это когда Федерер играет против Надаля. Люди не ходят смотреть на матч Надаля против 80-й ракетки мира.

Я никогда не видел подобной агрессии со стороны президента УЕФА и национальных лиг. Она казалась спланированной. Оскорбления, угрозы. Как будто мы убили футбол. Мы пытались спасти футбол.

Ранее стало известно, что УЕФА может наложить санкции на 12 клубов-основателей Суперлиги.

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Все комментарии
azkan
azkan ответ ColdSun1995 (раскрыть)
22 апреля в 18:50
    Рауль-Зидан
    Рауль-Зидан ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    22 апреля в 14:16
    Кто вам это сказал и кто вам это внушил ? Что вот изюминка в том что они редко встречаются , поэтому они и интересны с чего вдруг ? Вот объясни мне ?
    sash71
    sash71
    22 апреля в 12:01, ред.
    Я лично поддерживаю Переса. УЕФА приватизировала популярность ТОП клубов и торгует ею. То, что сейчас футбол в большом кризисе это уже видно не вооружённым глазом и то что Суперлига пошла бы не во вред футболу я тоже в этом уверен. Перес прав в том, что ТОП клубам не имеет смысла тратить время на игры с третьесортными командами и эффекта от этих матчей ноль. Убытки клубов с приходом пандемии достигли катастрофических размеров и в этой ситуации нужно было искать выход так как та же УЕФА послала клубы в сад и переложила экономические проблемы на их плечи. Футбол нужно реформировать и это нужно делать как можно быстрее.
    Vave666
    Vave666 ответ particular (раскрыть)
    22 апреля в 11:01
    Интересный факт: зайцы неплохо плавают)) А если там было половодье с сильным течением, то и дед на лодке не смог бы помочь)
    gwynb1eidd
    gwynb1eidd
    22 апреля в 10:43
    Перес: "Я хотел получить деньги, много денег, а вы мне не дали этого сделать"
    plusnindimon
    plusnindimon
    22 апреля в 09:45
    вы пытались спасти бизнес, но не футбол.
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ -ZIBOROCK- (раскрыть)
    22 апреля в 09:23
    Дружище, Матч тв я бы добавил в твой список спасителей чего либо, в данном случае футбола. Отобрали футбол у людей и набрали губернивых и черданцевых для рейтингов.
    cska1948
    cska1948
    22 апреля в 09:18
    Интересно, сам Перес верит в то, что говорит или он думает, пипл ВСЁ схавает?
    Союзник противников
    Союзник противников
    22 апреля в 09:13
    Дешёвый клоун,не желающий вести нормальную жизнь европейского пенсионера.
    NOVA
    NOVA
    22 апреля в 09:07
    ну так Уефа всегда была жадной до денег, а теперь и вовсе побоялись их потерять!! представьте: если в ЛЧ не будет топ клубов, а будут в суперлиге, то кто там в ЛЧ будет играть, никто же смотреть не будет, ну кроме преданных фанатов!! вот существует же евролига по баскетболу и все пучком!!! попробовать стоит суперлигу хотя бы на один сезон, а там видно будет!! я думаю всем зайдет, когда будут встречаться топ клубы между собой, а не топ клуб и какой нить *карабах* образно говоря, где будет больше зрителей, а???
    -ZIBOROCK-
    -ZIBOROCK-
    22 апреля в 08:57
    Испанец Хауме - 86-я ракетка мира и я уверен что вся Испания с интересом будет смотреть на поединок Хауме - Надаль!
    Вы пытались спасти футбол?! Гитлер тоже пытался спасти мир!
    Elliada
    Elliada
    22 апреля в 08:46
    Откат дал бы и все бы получилось
    particular
    particular
    22 апреля в 08:31, ред.
    Время покажет, кто в этом шоу Герасим, а кто дед Мазай...
    Кому достанется роль Му-му, а кто спасётся как зайцы...
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    22 апреля в 08:28
    Удивительно неумная речь....
    Вся ценность и интерес к матчам Федерера и Надаля (и топ футбольных) клубов и состоит из того что они редко встречаются....
    Не может обед состоять из одного десерта...и на первое и на второе и не третье....

    А касаемо "мы хотели спасти футбол" - построй 4 академии...вложись в детский футбол...помоги клубам с низов "пирамиды"...и т.д.
    А "снять сливки" заполучив 12 топ-клубов и наживаться на турнире состоящим лишь из них - это не спасение футбола.....
    Это откровенный неуважительный раскол установленной (не им) годами системы - ради скоротечной прибыли.....
    "Спасатель"...)))
    ManUnited28
    ManUnited28
    22 апреля в 08:22
    Пора деду на пенсию
    poodle
    poodle
    22 апреля в 08:08
    все любители "пирамид" так заканчивают!)
    RamonCSKA
    RamonCSKA ответ Ми Ша (раскрыть)
    22 апреля в 07:59
    Для них здравой, для нас нет
    Лига чемпионов новая (Суперлига) нам не светит
    В Россию не приедут , топ клубы больше, а так в групповом раунде обычно минимум 1 есть
    Ми Ша
    Ми Ша
    22 апреля в 07:36
    Идея ЕСЛ все-таки была здравой, единственную ошибку (она же оказалась фатальной) которую допустил Перес и компания - это оставить в не удел чиновников УЕФА. Система и ведомые ею сожрали коммерцию!
    13 RUS
    13 RUS
    22 апреля в 07:35
    Алчный старик
    112910415
    112910415
    22 апреля в 07:29
    пора успокоиться, заняться текущими делами
    1_DEIVID
    1_DEIVID ответ ОПС (раскрыть)
    22 апреля в 06:32
    Что за наивные лозунги.
    Если футбол пошёл по пути бабла, то никуда уже не свернёт.
    ДСА
    ДСА
    22 апреля в 06:25
    Заработать сам точно хотел.
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    22 апреля в 05:55
    Спасал собственные карманы
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    22 апреля в 05:15
    УЕФА должен посерьёзнее наказывать таких бунтарей.
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    22 апреля в 04:31
    Захотел снять все сливки с мирового футбола не вкладывая ни копейки, это называется ВОРОВСТВО !
    Василий 50
    Василий 50
    22 апреля в 04:28
    Брось, не о футболе ты думал.
    ATG
    ATG ответ ОПС (раскрыть)
    22 апреля в 03:40
    Да, надо чистить ЛЧ от НЕ ТОПОВ )) и все было бы хорошо! А эти олени расширяют наоборот. Чтобы условный Ференцвареш играл . 3 он нужен в Лиге Чемпионов? Откат нужно делать от этих клубов. Как раньше было в ЛЧ рубка Чемпионов
    ОПС
    ОПС
    22 апреля в 03:33, ред.
    Спасать футбол. Какие высокие слова. А от кого спасать спорт № 1 в мире? от небольших клубов, которые играют в свое удовольствие и что плохого в том, что им где то и денежка перепадет от этой "пирамиды"? Спасать от болельщиков, которые хотят видеть не только грандов, но и свои, пусть даже и полулюбительские, клубы маленьких городков. Нет. Спасать футбол надо от немереного бабла и от таких вот маразматиков, которые любят не сам футбол, а деньги в нем. Не будет притока бабла не будет и их в футболе. Чище станет.
    ATG
    ATG
    22 апреля в 03:15
    Да потому-что стадный инстинкт никто не отменял. Один сказал что это убьёт футбол - стадо и приняло это. А то что футбол убили год назад с внедрением 77 вара - все как-то не возникают, а просто хавают то что по праву наше . Эмоции и дух футбола...
    ColdSun1995
    ColdSun1995
    22 апреля в 02:57, ред.
    лицемерию нет предела) футбол он хотел спасти
    бабок ты хотел срубить, а не футбол спасти. в этом и есть суть больших матчей, которые разбавляются матчами топ команд со средними и ниже коллективами. а условное "классико" каждый месяц уже не "классико", а обычный матч. и почему условную Астон Виллу должно смотреть меньше людей, только потому что сливки её нац. чемпионата захотело тоже бабла срубить)
    благо сейчас они так опозорились, что я прям не завидую фанам бей-беги клубов) мне реально было бы стыдно за свой любимый клуб
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