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Зидан: «Мы надеемся, что ещё долго сможем наслаждаться игрой Бензема»

22 апреля 2021, 06:47
КадисЛоготип футбольный клуб Кадис0 : 3Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан после победы над «Кадисом» (3:0) в 31-м туре Примеры отметил выступление Карима Бензема, отличившегося дублем и результативной передачей, а также объяснил отсутствие в заявке на игру Луки Модрича.

Мы снова очень хорошо сыграли в защите. Для меня это ключевой момент.

Я доволен тем, что делает Бензема. И это касается не только его голов. Мы наслаждаемся его игрой и надеемся, что ещё долго сможем это делать.

Что касается Модрича, у него проблемы со спиной. Но я не думаю, что там что-то серьёзное. Надеюсь, он скоро вернётся в строй.

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Все комментарии
mihaluch
mihaluch
22 апреля в 08:32
Конечно игрок хороший но надолго ли его хватит.
Культурный
Культурный
22 апреля в 07:41
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
22 апреля в 07:24
Теперь можно и похвалиться...
Ванечка
Ванечка
22 апреля в 07:05
Посмотрим, что будет дальше...
ЮЗИК
ЮЗИК
22 апреля в 06:58
Пока у него хватит здоровья
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