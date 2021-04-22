Зидан: «Мы надеемся, что ещё долго сможем наслаждаться игрой Бензема»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан после победы над «Кадисом» (3:0) в 31-м туре Примеры отметил выступление Карима Бензема, отличившегося дублем и результативной передачей, а также объяснил отсутствие в заявке на игру Луки Модрича.
Мы снова очень хорошо сыграли в защите. Для меня это ключевой момент.
Я доволен тем, что делает Бензема. И это касается не только его голов. Мы наслаждаемся его игрой и надеемся, что ещё долго сможем это делать.
Что касается Модрича, у него проблемы со спиной. Но я не думаю, что там что-то серьёзное. Надеюсь, он скоро вернётся в строй.