Зидан: «Мы надеемся, что ещё долго сможем наслаждаться игрой Бензема»

Главный тренер «Реала» после победы над «Кадисом» (3:0) в 31-м туре Примеры отметил выступление , отличившегося дублем и результативной передачей, а также объяснил отсутствие в заявке на игру .

Мы снова очень хорошо сыграли в защите. Для меня это ключевой момент.

Я доволен тем, что делает Бензема. И это касается не только его голов. Мы наслаждаемся его игрой и надеемся, что ещё долго сможем это делать.

Что касается Модрича, у него проблемы со спиной. Но я не думаю, что там что-то серьёзное. Надеюсь, он скоро вернётся в строй.