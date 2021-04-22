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«Провести их не составит труда». Аршавин — о новых матчах Евро в Петербурге

22 апреля 2021, 23:47

Бывший нападающий сборной России и «Зенита» Андрей Аршавин отреагировал на информацию о переносе матчей Евро-2020 из Дублина (Ирландия) в Санкт-Петербург (Россия).

Как я вижу, наш город был готов к чемпионату Европы ещё год назад. Провести дополнительные матчи труда не составит. К тому же, трибуны разрешат заполнить наполовину. За оставшиеся 50 дней ситуация может даже измениться в лучшую сторону. Думаю, в УЕФА заинтересованы, чтобы матчи прошли со зрителями, тем более в таком красивом городе. Если возможность появится, Санкт-Петербург, наверняка, ею воспользуется и примет встречи, которые не смогут организовать в других местах.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
23 апреля в 03:00, ред.
Не слишком ли большая нагрузка на один газон если играть...
12..14..16..19...21..23..27 июня и 2 июля...
В первые 10 дней - 5 матчей.....
Что будет с поляной к четвертьфиналу ??
Cat01
Cat01
23 апреля в 00:31
Это хорошо удачи
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
23 апреля в 00:08
Питер всегда готов!
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