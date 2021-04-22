«Провести их не составит труда». Аршавин — о новых матчах Евро в Петербурге

Бывший нападающий сборной России и «Зенита» отреагировал на информацию о переносе матчей Евро-2020 из Дублина (Ирландия) в Санкт-Петербург (Россия).

Как я вижу, наш город был готов к чемпионату Европы ещё год назад. Провести дополнительные матчи труда не составит. К тому же, трибуны разрешат заполнить наполовину. За оставшиеся 50 дней ситуация может даже измениться в лучшую сторону. Думаю, в УЕФА заинтересованы, чтобы матчи прошли со зрителями, тем более в таком красивом городе. Если возможность появится, Санкт-Петербург, наверняка, ею воспользуется и примет встречи, которые не смогут организовать в других местах.