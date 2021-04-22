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«Я защищал всех, бился, убивался». Глушаков — о поведении фанов «Спартака»

22 апреля 2021, 21:54

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков поделился мнением о плохом отношении к себе со стороны некоторых болельщиков «Спартака», за который игрок выступал ранее.

Не любят и не надо. Не для всех ты всегда будешь хорошим или плохим. Есть часть болельщиков, которая тебя поддерживает, есть часть, которая может плохо к тебе относиться. Такая жизнь, такая судьба, ничего страшного.

Что скандируют трибуны? И что за трибуны? 200, 300, 50 человек. И трибуны, и другие люди всё прекрасно знают. Те же тренеры из «Спартака» дают интервью и знают, о чём речь была по поводу моего перехода — кто работал с болельщиками, как общались. Я открыт и всегда готов встретиться с фан-движением, «Фратрией», с главными. Это они не хотят встретиться. А кто-то что-то кому-то сказал, а подтвердить свои слова не могут до сих пор.

Что касается спартаковских болельщиков, то моя душа на сто процентов чиста. Я всех, кого можно, защищал, за всех бился, убивался, и за клуб тем более. Можно вспомнить мои твиты с «Зенитом», и с кем я только не рубился, чтобы защитить «Спартак». Я всегда был на стороне клуба, игроков, руководства, персонала. У меня со всеми хорошие отношения, а то, что там есть часть болельщиков, ну, бог им судья. Они не правы? Миллион процентов, и они знают.

Также недавно Глушаков высказал мнение, что команда «красно-белых», выигравшая чемпионство в сезоне-2016/17, была искусственно разрушена.

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Все комментарии
альсато
альсато
23 апреля в 14:23
На игру Спартака в Хабаровске, и твою личную (как ведущего игрока Сборной) заполнился весь стадион!..но то, что ты вытворял на поле (за, что и получил ГОРЧИЧНИК) видели все!..Полностью согласен с " Leha-ha50!
112910415
112910415
23 апреля в 06:15
просто играй в футбол ... пока ещё можешь
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
23 апреля в 05:34
Хорошо хоть наконец разобрались болелы спартака кто есть губошлёп.
Верг
Верг
23 апреля в 01:48
makkie
makkie
23 апреля в 00:33
Что Глушаков сейчас и кому хочет доказать?
В чемпионском сезоне был одним из лучших, настоящим капитаном и лидером.
Потом 1,5 года не мог форму набрать, от того и сидел на лавке - пенять может только на самого себя.
STVA 1
STVA 1 ответ cska1948 (раскрыть)
22 апреля в 23:18
Они итак льют дай дороги!
stanichnik
stanichnik ответ cska1948 (раскрыть)
22 апреля в 23:14
Это для тех, кто родился в Питере после 1991 года.)))
Союзник противников
Союзник противников
22 апреля в 23:13
Перестанут задавать вопросы-перестанет тревожить тень "спартаковского отца Гамлета". Сам не бегает и не кричит: "Спросите меня про "Спартак"!
cska1948
cska1948 ответ STVA 1 (раскрыть)
22 апреля в 23:11
Попробуй не ответь! Так не одно ведро помоев на тебя выльют!
STVA 1
STVA 1 ответ cska1948 (раскрыть)
22 апреля в 23:05
Дык я и имею ввиду что хорош им отвечать!
Leha-ha50
Leha-ha50
22 апреля в 22:57
Потерять доверие людей - легко, а вот вернуть его бывает просто невозможно.
cska1948
cska1948 ответ STVA 1 (раскрыть)
22 апреля в 22:51
Так это не сам Денис, а журналюги ищут то, что погорячее! А он только отвечает на вопросы.
cska1948
cska1948 ответ stanichnik (раскрыть)
22 апреля в 22:49
Знаем, бывали, не спутаем!
stanichnik
stanichnik ответ Федор Паршунин (раскрыть)
22 апреля в 22:45
После Химок только назад, на малую родину в мллеровскую "Родину.(не путать Алексея Миллера с городом Миллерово в Ростовской области)
beefs
beefs
22 апреля в 22:25
Дениска, не переживай, ты прав, всем хорошим не будешь...
Futurista
Futurista
22 апреля в 22:15
Денис...пора идти дальше...того что было уже не изменишь...ни хорошего, ни плохого...вроде в Химках тебе неплохо...
STVA 1
STVA 1 ответ Федор Паршунин (раскрыть)
22 апреля в 22:13
Давно пора это отпустить и не обсуждать ему!
Федор Паршунин
Федор Паршунин
22 апреля в 22:08
Глушаков все живет мечтой, что обратно в "Спартак" позовут.
Ice van Reed
Ice van Reed
22 апреля в 21:57, ред.
Глушаков: Промеса в бане парил, жене там же изменял, всё во благо болельщиков Спартака!!!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
22 апреля в 21:56
Очень много букафф...
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