Шварц: «Я вижу, что ребята заряжены на результат»

Наставник «Динамо» заявил, что не собирается уходить из московского клуба.

Мы не радуемся неудачам наших конкурентов. Важно качество нашей игры и результаты. Начиная с зимней паузы, «Динамо» проиграло один матч и одну встречу сыграло вничью. Будем стараться закончить сезон на мажорной ноте.

Полностью сконцентрирован на «Динамо». Мне доставляет большое удовольствие работать с нашими игроками. Что касается разговоров в СМИ , то это неотъемлемая часть футбола. Но я не обращаю на это внимание.

Важно выкладываться на 100 процентов. Нет рецепта в определённом матче. Надо придерживаться наших принципов и идей. Виден очевидный прогресс у команды: владение мячом, игра в обороне. Команда находится на правильном пути. Я вижу, что ребята заряжены на результат, они полностью выкладываются.