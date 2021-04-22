Шварц: «Я вижу, что ребята заряжены на результат»

Наставник «Динамо» Сандро Шварц заявил, что не собирается уходить из московского клуба.
Мы не радуемся неудачам наших конкурентов. Важно качество нашей игры и результаты. Начиная с зимней паузы, «Динамо» проиграло один матч и одну встречу сыграло вничью. Будем стараться закончить сезон на мажорной ноте.
Полностью сконцентрирован на «Динамо». Мне доставляет большое удовольствие работать с нашими игроками. Что касается разговоров в СМИ, то это неотъемлемая часть футбола. Но я не обращаю на это внимание.
Важно выкладываться на 100 процентов. Нет рецепта в определённом матче. Надо придерживаться наших принципов и идей. Виден очевидный прогресс у команды: владение мячом, игра в обороне. Команда находится на правильном пути. Я вижу, что ребята заряжены на результат, они полностью выкладываются.
Шварц нашёл свою команду, и это радует всех болельщиков не только динамиков. А самое главное что заиграла молодёжь, которая диктует игру команды в атаке . Энергетика молодёжи заряжает всю команду, они показывают красивый искрамётный футбол с большими количеством неожиданных ходов . Респект Шварцу !!! Хотелось бы увидеть, что ещё нового будет демонстрировать Динамо в следующем сезоне. Ну а пока всё выглядит довольно классно. Удачи Шварцу и Динамо, отличный дуэт вырисовывается.
Всем Добра !!!
Шварц нашёл свою команду, и это радует всех болельщиков не только динамиков. А самое главное что заиграла молодёжь, которая диктует игру команды в атаке . Энергетика молодёжи заряжает всю команду, они показывают красивый искрамётный футбол с большими количеством неожиданных ходов . Респект Шварцу !!! Хотелось бы увидеть, что ещё нового будет демонстрировать Динамо в следующем сезоне. Ну а пока всё выглядит довольно классно. Удачи Шварцу и Динамо, отличный дуэт вырисовывается.
Всем Добра !!!