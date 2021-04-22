ГлавнаяНовости

Шварц: «Я вижу, что ребята заряжены на результат»

22 апреля 2021, 12:50

Наставник «Динамо» Сандро Шварц заявил, что не собирается уходить из московского клуба.

Мы не радуемся неудачам наших конкурентов. Важно качество нашей игры и результаты. Начиная с зимней паузы, «Динамо» проиграло один матч и одну встречу сыграло вничью. Будем стараться закончить сезон на мажорной ноте.

Полностью сконцентрирован на «Динамо». Мне доставляет большое удовольствие работать с нашими игроками. Что касается разговоров в СМИ, то это неотъемлемая часть футбола. Но я не обращаю на это внимание.

Важно выкладываться на 100 процентов. Нет рецепта в определённом матче. Надо придерживаться наших принципов и идей. Виден очевидный прогресс у команды: владение мячом, игра в обороне. Команда находится на правильном пути. Я вижу, что ребята заряжены на результат, они полностью выкладываются.

Все новости
Федотов: «Карасёв должен был пропускать тур, а ему отдали главный матч»
Вчера, 17:06 Комментарии13
Уилкшир: «В Черчесове были опредёленные вещи, которые мне не нравились»
Вчера, 16:39 Комментарии10
Кузнецов: «Отмена красной карточки Ахметова — абсолютно правильное решение»
Вчера, 15:45 Комментарии21
Семак — о победах «Локомотива»: «Любая серия рано или поздно заканчивается»
Вчера, 15:04 Комментарии44
Аршавин: «„Зенит“ связан с „Сочи“? Посмотрите на „Спартак“ и „Арсенал“»
Вчера, 11:09 Комментарии39
Фомин: «После слов Шварца возникает улыбка на лице»
Вчера, 10:23 Комментарии6
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
stanichnik
stanichnik
22 апреля в 14:46
Начиная с зимней паузы, «Динамо» проиграло один матч и одну встречу сыграло вничью. Будем стараться закончить сезон на мажорной ноте
================================================================ Отрадно, что команда стремиться показать максимальный результат, но Делая такое заявление Шварц всё же несколько лукавит. После паузы проиграли в дерби со Спартаком, плюс вылетели из Кубка после поражения команде из ФНЛ. Теперь, когда уже точно очередной сезон без трофеев, чтобы закончить его на мажорной ноте, необходимо выиграть три поединка с командами, борющимися за выход в Европу и вернуть должок Химкам за поражение в первом круге. А так же наладить игру в обороне, где немецкий специалист, в отличии от действительности, видит большой прогресс. Хотя в целом надо признать, Динамо за счёт влившейся в команду молодёжи, выглядит значительно лучше, чем год назад.
ДСА
ДСА
22 апреля в 13:20
Пока у тренера действительно многое получается.
Бубнин
Бубнин
22 апреля в 13:14
"Очень важно хорошо играть, забивать голы!"
Ironigor
Ironigor
22 апреля в 13:11
Я думаю в РПЛ, Динамо это открытие этого сезона.
Шварц нашёл свою команду, и это радует всех болельщиков не только динамиков. А самое главное что заиграла молодёжь, которая диктует игру команды в атаке . Энергетика молодёжи заряжает всю команду, они показывают красивый искрамётный футбол с большими количеством неожиданных ходов . Респект Шварцу !!! Хотелось бы увидеть, что ещё нового будет демонстрировать Динамо в следующем сезоне. Ну а пока всё выглядит довольно классно. Удачи Шварцу и Динамо, отличный дуэт вырисовывается.
Всем Добра !!!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
22 апреля в 12:52
Динамо в этом году удивляет!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100