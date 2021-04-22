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Александр Кержаков: «„Томь“ — это не фарм-клуб „Зенита“»

22 апреля 2021, 14:36

Наставник «Томи» Александр Кержаков признался, что не смог заполучить футболиста «Зенита» в рамках арендного соглашения.

«Томь» — не фарм-клуб «Зенита». Я разговаривал с руководством петербургского клуба на предмет одного футболиста, но, к сожалению, нам не смогли его дать. А может, и к счастью, поскольку он будет развиваться в Санкт-Петербурге и выйдет на более серьезный уровень — при том, что ФНЛ не такая простая лига, как кажется на первый взгляд.

Единственная и самая большая проблема — время. Нам в кратчайшие сроки необходимо сыграться, объяснить футболистам цели и задачи, которые преследует наш тренерский штаб. Один месяц предсезонных сборов — не такой большой срок.

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Все комментарии
oFANATo
oFANATo
22 апреля в 21:16
Александр Кержаков: «„Томь“ — это не фарм-клуб „зенита“, фарм клуб это Сочи»
-ZIBOROCK-
-ZIBOROCK- ответ Jeck Denielse (раскрыть)
22 апреля в 20:38
Потому что у Спартака 62 победы против 48 у Зенита!)
Stiv28
Stiv28 ответ Гриша Гриша (раскрыть)
22 апреля в 20:33
цска и спартак уже такие.
Санчо Панса
Санчо Панса
22 апреля в 19:37
Разумеется нет! Фарм - клуб Зенита базируется в Сочи, как всем известно)
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ makkie (раскрыть)
22 апреля в 19:18
Так все знают одну команду которую Зенит 4 раза за последние 5 игр обыграл...и дома и на "Открытии"....
И никто не называет эту команду фармом Зенита...)))
nikoladolgov
nikoladolgov
22 апреля в 18:01
Ну вот , и готовая замена Семаку , может не будде сливать всем в Европе ?
sv_1969
sv_1969
22 апреля в 17:41
Развитие в Зените!!!
Это УТОПИЯ!
makkie
makkie ответ Jeck Denielse (раскрыть)
22 апреля в 17:36
Да-да, мы это уже поняли)

И 11 игроков Зенита в Сочи - просто совпадение, и 5 побед Зенита в 5 матчах против Сочи - просто совпадение, и связь с Оренбургом, и Сутормины и т.д. и т.п.
berda2003
berda2003
22 апреля в 17:34
что-то сашок утаивает поставленную перед ним задачу - не вывести, случайно, томь из фнл?
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ makkie (раскрыть)
22 апреля в 17:28
Отсутствие способности обыграть "Сочи" (Сочи забрал у Спартака 7 очков из 9-ти в последних 3-х играх) - не является основанием полагать что Сочи помогает Зениту....
Просто Сочи сильней...
makkie
makkie ответ LOpp (раскрыть)
22 апреля в 17:02
Просто Сочи уже помогает Зениту в РПЛ, а Томь где-то в ФНЛ барахтается.
Вот выйдут в вышку, тогда и об аренде игроков можно говорить ))
Гриша Гриша
Гриша Гриша
22 апреля в 16:58
Скоро пол лиги будут фарм клубами зенита, поставщики баллов в копилку
LOpp
LOpp
22 апреля в 16:52
в Сочи вагонами игроков оправляют, а тут для Кержакова и Томи одного игрока пожалели.
Стыдно!
nikot
nikot
22 апреля в 16:23
Бить их научи,по Кержаковски,1 из 100 в цель!!!
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
22 апреля в 16:23
кто им пишет тексты?)))
memphis
memphis
22 апреля в 15:47
Зенит не фарм-клуб Спартака😁
pomor45
pomor45
22 апреля в 15:15
Саша томится в Томи.
1_DEIVID
1_DEIVID ответ Jeck Denielse (раскрыть)
22 апреля в 15:14, ред.
Причём тут Малкольм? Речь об Азмуне шла, но Дзюба с Медведевым заблокировали переговоры. Артём намекнул Медведеву, что тому самому придётся приходить в раздевалку и вставать на место иранца.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
22 апреля в 15:00
Всё таки Малком не согласился....
Сменить питерский лазарет на томский....
Romkurch
Romkurch
22 апреля в 15:00
Зениту хватит и Оренбурга в ФНЛ.
mihaluch
mihaluch
22 апреля в 14:55
Конечно Зенит не фарм-клуб Томи.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
22 апреля в 14:52
Это фишка внутриМКАДных петь про фармы Зенита...
beefs
beefs
22 апреля в 14:47
очень интересный вывод...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
22 апреля в 14:46
Может и получится!
Ванечка
Ванечка
22 апреля в 14:42
Ну что, удачи тебе и клубу в этом деле
КЭТиК
КЭТиК
22 апреля в 14:37
Как бы во втордиве не оказаться.
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