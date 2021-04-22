Александр Кержаков: «„Томь“ — это не фарм-клуб „Зенита“»

Наставник «Томи» Александр Кержаков признался, что не смог заполучить футболиста «Зенита» в рамках арендного соглашения.
«Томь» — не фарм-клуб «Зенита». Я разговаривал с руководством петербургского клуба на предмет одного футболиста, но, к сожалению, нам не смогли его дать. А может, и к счастью, поскольку он будет развиваться в Санкт-Петербурге и выйдет на более серьезный уровень — при том, что ФНЛ не такая простая лига, как кажется на первый взгляд.
Единственная и самая большая проблема — время. Нам в кратчайшие сроки необходимо сыграться, объяснить футболистам цели и задачи, которые преследует наш тренерский штаб. Один месяц предсезонных сборов — не такой большой срок.
И никто не называет эту команду фармом Зенита...)))
И никто не называет эту команду фармом Зенита...)))
Это УТОПИЯ!
Это УТОПИЯ!
И 11 игроков Зенита в Сочи - просто совпадение, и 5 побед Зенита в 5 матчах против Сочи - просто совпадение, и связь с Оренбургом, и Сутормины и т.д. и т.п.
И 11 игроков Зенита в Сочи - просто совпадение, и 5 побед Зенита в 5 матчах против Сочи - просто совпадение, и связь с Оренбургом, и Сутормины и т.д. и т.п.
Просто Сочи сильней...
Просто Сочи сильней...
Вот выйдут в вышку, тогда и об аренде игроков можно говорить ))
Вот выйдут в вышку, тогда и об аренде игроков можно говорить ))
Стыдно!
Стыдно!
Сменить питерский лазарет на томский....
Сменить питерский лазарет на томский....