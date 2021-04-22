Соболев: «Все говорят, что я падаю просто так. Падает любой футболист»

Форвард «Спартака» отреагировал на критику в свой адрес.

Романцев сказал, что я при любом касании падаю? Я прислушался и стал жестче стоять на ногах.

До того не стоял? Не знаю. Все говорят, что я падаю. Падает любой футболист. Просто когда падает высокий игрок, это бросается в глаза. Я же не падаю просто так: сейчас есть ВАР, он все отслеживает. Просто так никто ничего не свистнет. Бывают моменты, когда толкают в спину или бьют человека по ноге. На видеотрансляции смотришь и думаешь: ничего нет, ударили, но несильно. А вживую это больно. Но повторю, сейчас стараюсь больше стоять на ногах.

Меня называют «дельфин»? Вообще не обращаю внимания. Пусть называют, как хотят.