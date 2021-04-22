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Соболев: «Все говорят, что я падаю просто так. Падает любой футболист»

22 апреля 2021, 10:39

Форвард «Спартака» Александр Соболев отреагировал на критику в свой адрес.

Романцев сказал, что я при любом касании падаю? Я прислушался и стал жестче стоять на ногах.

До того не стоял? Не знаю. Все говорят, что я падаю. Падает любой футболист. Просто когда падает высокий игрок, это бросается в глаза. Я же не падаю просто так: сейчас есть ВАР, он все отслеживает. Просто так никто ничего не свистнет. Бывают моменты, когда толкают в спину или бьют человека по ноге. На видеотрансляции смотришь и думаешь: ничего нет, ударили, но несильно. А вживую это больно. Но повторю, сейчас стараюсь больше стоять на ногах.

Меня называют «дельфин»? Вообще не обращаю внимания. Пусть называют, как хотят.

Недавно главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов сравнил Антона Заболотного и Соболева.

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Все комментарии
modestregista
modestregista
23 апреля в 12:39
Бериша не упал.
Рязань 062
Рязань 062
22 апреля в 18:53
ты не просто падашь....ты ныряешь.
dеigandre
dеigandre
22 апреля в 18:24
Но просто так-только ты.
Как и плакать по каждому поводу бежит только Спартак
kts99
kts99
22 апреля в 17:06
Все падают. Но некоторые сразу встают 😁
альсато
альсато
22 апреля в 16:01
Не заменимых в Спартаке-нет!))))...Ушел Дениска Глушаков, появился Шурик Соболев))))))
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
22 апреля в 15:28
В плане симуляций Соболев с Айртоном уже достали ,если честно ! Смотреть противно . Всегда футболистов сравниваю с настоящими мужиками из хоккея !
ЧиП
ЧиП
22 апреля в 14:21, ред.
Падает значит так надо. 🤼‍♂️Забыл всех спросить. На диване конечно устойчивее. 🛋️Главное забивает.⚽ 🥅Вот показатель.🏆
sir_Alex
sir_Alex
22 апреля в 13:55
В борьбе упасть может любой.
Джон Иванов 2
Джон Иванов 2
22 апреля в 13:46
А Крылья из Самары меж тем в финал Кубка вышли, в Спартаке нужно быть на голову сильней, потому что настраиваются на них совсем по другому чем на Крылья, а они наоборот снижают уровень, вот и Антошка сдулся, пару-тройку игр пофеерили, теперь можно месяцок отдохнуть от нормального футбола
Сп62
Сп62
22 апреля в 13:12
Чаще падает тот, у кого чаще бывает мяч. Борьба за мяч всегда подразумевает силовую борьбу, а ей ещё необходимо обучиться. У Сани всё впереди, с каждой игрой будет стоять на ногах всё уверенней и уверенней. Мы в это верим.
112910415
112910415
22 апреля в 13:12
кто забивает, тот молодец !
makkie
makkie ответ Союзник противников (раскрыть)
22 апреля в 12:51
Второе место для Локо, уже понятно.
То, как их сейчас судят - говорит о многом, явно не на пустом месте.
Значит тянут в ЛЧ, а ближайшие конкуренты притормозили. Спартак так точно...
Ravshan878
Ravshan878 ответ КЭТиК (раскрыть)
22 апреля в 12:14
Катёнок падает не только шкафы но и деревянные игроки.Сама знаешь о чём идёт речь.
stanichnik
stanichnik
22 апреля в 12:09
Трудно, что-то возразить Сане, все падают. В динамике достаточно лёгкого зацепа или толчка, чтобы уложить соперника на газон. При этом хочется чтобы футболисты всегда оставались настоящими мужиками. Наверное многих очень бесит кривляние абсолютно всех футболистов, изображая нестерпимые муки от ужасной боли, после каждого контакта или прикосновения. Такое впечатление, будто всё тело у них покрыто фурункулами и у всех переломанные носы, и по флюсу на каждом зубе.
Союзник противников
Союзник противников ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
22 апреля в 12:02
Извечный вопрос :Кто сильнее-кит,или слон?,- решился в пользу неизвестного науке страшного зверя Газиза.
Союзник противников
Союзник противников ответ makkie (раскрыть)
22 апреля в 12:00
Главное,чтобы акулам не подавиться головастиками,в совместной отчаянной борьбе за третье-четвёртое место! Или вы всё ещё боретесь за участие в ЛЧ,игнорируя сухиных детей??? Ну тогда и мы идём к вам!
Шуnя771
Шуnя771
22 апреля в 11:52
В этом мире падает всё, даже курс зеленого...

Вопрос в качестве оного.., а Сашко исправно забивает!
Против ЦСКА
Против ЦСКА
22 апреля в 11:50
Падать нужно меньше.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ makkie (раскрыть)
22 апреля в 11:47
А башкирские наездники оказались не по зубам, или все зубы акулам повыбивали?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
22 апреля в 11:37
Эволюция...однако...

Забивака...


Ныряка...
berda2003
berda2003
22 апреля в 11:25
если посмотреть на мучения камано, то вовремя каждой игры, ему, как минимум, заказывать место на кладбище и бежать копать могилу, сердце кровью обливается глядя на него...
beefs
beefs
22 апреля в 11:23
тренироваться нужно лучше и стремится забить гол чтобы не падать, а ты часто посещаешь артистический кружок...
makkie
makkie ответ Союзник противников (раскрыть)
22 апреля в 11:22
Натравим же в дерби зубастых акул Спартака на мелких головастиков из цска )))
Василий Корнечук
Василий Корнечук
22 апреля в 11:21
Все говорят "пис"(peace), все говорят "лов"(love)
Я ко всему привык, я ко всему готов.
ABir
ABir
22 апреля в 11:19
В принципе футбол - контактный вид спорта и подразумевает падения, но очень вдвойне красиво , когда в падении забивают мячи
Ironigor
Ironigor
22 апреля в 11:18
Выпускник Гнесинки , знает свой талант. Правда когда об этом говорят не просто чьи-то болельщики, а мэтры , это уже значит правда. Романцев как истинный Спартач , точно врать не будет !!! Это не красит форварда Спартака , тем более у него есть качества которые он воплощает в забитые мячи . Я думаю он сделал выводы из слов Романцева и пересмотрит своё отношение к театру . Удачи тебе Саня . Всем Добра !!!
ermak6848
ermak6848
22 апреля в 11:16
денег нет - но ты соболь держись...
КЭТиК
КЭТиК
22 апреля в 11:05
Большие шкафы всегда громко падают.
Союзник противников
Союзник противников
22 апреля в 11:03
Ты не простой дельфин-ты ценный дельфин Тарасовского океана!
makkie
makkie
22 апреля в 10:58
Самое главное Соболев забивает, и забивает исправно.
А падают все - от Неймара до Дзюбы.
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