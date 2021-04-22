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Рахимич: «Всегда готов помочь родному ЦСКА и другу Оличу»

22 апреля 2021, 21:03

Бывший игрок ЦСКА Элвер Рахимич прокомментировал информацию, согласно которой главный тренер московского клуба Ивица Олич хочет пригласить его в тренерский штаб «армейцев» на место Василия Березуцкого.

Контакта пока не было, никто из ЦСКА ещё не звонил. Но я здесь, всегда готов помочь родному клубу и моему другу Оличу. Любая помощь! Если в клубе думают, что я могу, то я никуда не уходил – для ЦСКА сделаю всё что угодно.

У нас одни из лучших болельщиков, без них не было бы наших медалей. Они наш 12-й игрок!

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112910415
23 апреля в 09:00
свистать всех наверх !
makkie
makkie
23 апреля в 00:35
Жизнь такая штука, что одно имя в футболе никакой роли не играет.
Ну Олич, ну Рахимич, ну Березуцкий или Вагнер - легенды цска... а вот как тренеры далеко не факт что толковые.
Звать Рахимича только из-за того что это экс-игрок команды - глупо.

Тренером должен быть профи, и штаб у него таким же!
Твой Арсен
Твой Арсен
22 апреля в 23:30
Все говорят, что Олич, Рахимич не работали главными тренерами, что им бы опыта где-нибудь перед ЦСКА набраться и почему-то забывают, что они оба тренировали в своих национальных сборных, а это означает, что у них на карандаше много молодых перспективных ребят, которых бы они хотели видеть в будущем в составе своих национальных сборных. Даже если они не смогут выдать результат лучше белоруса, то возможно они смогут привести молодых талантливых игроков, которые останутся в ЦСКА и после их ухода.
cska1948
cska1948 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
22 апреля в 22:57
Меня смущает формулировка Олича, "связующее звено между командой и тренерским штабом". Это ЧТО за должность такая?
sv_1969
sv_1969
22 апреля в 22:15
Наверное поможет
протон1
протон1
22 апреля в 22:10
ну березуцкий игроком тоже был как палено. а вот рахимич был толковый игрок. еще в анжи его привел гмг. с ранджеловичем. заиграл только рахимич
Ironigor
Ironigor
22 апреля в 21:38
Элвер настоящий мужчина и боец на поле . Предан и хочет быть полезным для ЦСКА и это очень важно для команды. Я думаю он поможет Оличу в построении защитной линии ,которая нуждается в усилении и корректировки. А если ещё получится приобрести у Локомотива Чорлуку ,то это большой вклад в построении новой команды. Пусть всё сложится для ЦСКА и Олича удачно . Ждём решений от руководства клуба. Всем Добра !!!
Leha-ha50
Leha-ha50
22 апреля в 21:28
Рахимич свой а доску, и играл долго , и тренировал тоже много, все знакомо. так что - это хороший вариант.
Ждемс назначения.
VAN ARM
VAN ARM
22 апреля в 21:20
всегда верил и уважал!! спасибо
mihaluch
mihaluch
22 апреля в 21:17
Верим и в Олича и в Рахимича.
Союзник противников
Союзник противников
22 апреля в 21:16
Этим слухом тебя проверяют:Не продался-ли ты "Спартаку"?
oFANATo
oFANATo
22 апреля в 21:10
Давай помогай родному клубу и Оличу.....
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
22 апреля в 21:04
Давай впрягайся в наш хомут!
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