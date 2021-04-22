Рахимич: «Всегда готов помочь родному ЦСКА и другу Оличу»

Бывший игрок ЦСКА прокомментировал информацию, согласно которой главный тренер московского клуба Ивица Олич хочет пригласить его в тренерский штаб «армейцев» на место Василия Березуцкого.

Контакта пока не было, никто из ЦСКА ещё не звонил. Но я здесь, всегда готов помочь родному клубу и моему другу Оличу. Любая помощь! Если в клубе думают, что я могу, то я никуда не уходил – для ЦСКА сделаю всё что угодно.

У нас одни из лучших болельщиков, без них не было бы наших медалей. Они наш 12-й игрок!