ГлавнаяНовости

Фонсека: «В первом тайме мы владели мячом больше „Аталанты“»

23 апреля 2021, 06:22
РомаЛоготип футбольный клуб Рома (Рим)1 : 1Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)АталантаМатч завершен

Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека дал комментарий после ничейного матча с «Аталантой» (1:1) в 32-м туре Серии А.

Нелегко играть против таких команд, и мы допустили ошибки в решающие моменты.

Мы не победили, но показали хорошую игру в матче с отличной командой. Не забывайте, что «Аталанта» выиграла 8 из последних 9 матчей, и мы решили рискнуть, использовав высокий прессинг, чтобы не позволять «Аталанте» строить атаки их привычным способом.

Во втором тайме мы сыграли лучше, команда показала характер. Я не видел команду, которая бы владела мячом больше «Аталанты».

В матчах с «Аяксом» мы мало владели мячом, но в сегодняшнем первом тайме мы контролировали его больше, чем «Аталанта». Для меня важно контролировать игру.

Все новости
Де Брюйне: «Момент с моим голом был очень сложным для Наваса»
Сегодня, 03:33 Комментарии0
Марез — о своём голе: «Я хотел обвести стенку»
Сегодня, 03:01 Комментарии0
Маркиньос: «ПСЖ пропустил два глупых гола, но у нас есть всё для камбэка»
Сегодня, 02:37 Комментарии1
Гвардиола: «Я очень доволен выступлением „Манчестер Сити“»
Сегодня, 01:28 Комментарии0
Почеттино: «Трудно объяснить, почему „Ман Сити“ был лучше»
Сегодня, 00:53 Комментарии1
Фонсека: «„Роме“ придётся очень сложно с МЮ. Они фавориты на победу в ЛЕ»
Вчера, 22:15 Комментарии3
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
modestregista
modestregista
23 апреля в 12:33
На своей половине поля.
Василий 50
Василий 50
23 апреля в 06:49
Опять эта говорильня.
mihaluch
mihaluch
23 апреля в 06:34
Мало владеть мячом надо выигрывать.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
23 апреля в 06:28
В целом игра была равная потому и 1:1.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100