Фонсека: «В первом тайме мы владели мячом больше „Аталанты“»

Главный тренер «Ромы» дал комментарий после ничейного матча с «Аталантой» (1:1) в 32-м туре Серии А.

Нелегко играть против таких команд, и мы допустили ошибки в решающие моменты.

Мы не победили, но показали хорошую игру в матче с отличной командой. Не забывайте, что «Аталанта» выиграла 8 из последних 9 матчей, и мы решили рискнуть, использовав высокий прессинг, чтобы не позволять «Аталанте» строить атаки их привычным способом.

Во втором тайме мы сыграли лучше, команда показала характер. Я не видел команду, которая бы владела мячом больше «Аталанты».

В матчах с «Аяксом» мы мало владели мячом, но в сегодняшнем первом тайме мы контролировали его больше, чем «Аталанта». Для меня важно контролировать игру.