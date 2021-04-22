Перес: «Модрич продлил контракт с „Реалом“, Рамос — нет»

Президент «Реала» Флорентино Перес в эфире программы El Larguero подтвердил информацию о продлении контракта с и высказался о ситуации с истекающим контрактом .

Лука Модрич продлил контракт с «Реалом».

Серхио Рамос на сегодняшний день не подписал новый контракт — и я не знаю почему. Я люблю Серхио как сына. Но ситуация такова. И он, и я это понимаем.

Варан? Если игроки не хотят оставаться в «Реале», они могут уйти (Прим. — контракт Рафаэля Варана истекает летом 2022 года).

Я не могу представить «Реал» без Зинедина Зидана в качестве тренера. Это неправда, что я был готов уволить его после матча с «Шахтёром».