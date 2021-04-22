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Перес: «Модрич продлил контракт с „Реалом“, Рамос — нет»

22 апреля 2021, 05:28

Президент «Реала» Флорентино Перес в эфире программы El Larguero подтвердил информацию о продлении контракта с Лукой Модричем и высказался о ситуации с истекающим контрактом Серхио Рамоса.

Лука Модрич продлил контракт с «Реалом».

Серхио Рамос на сегодняшний день не подписал новый контракт — и я не знаю почему. Я люблю Серхио как сына. Но ситуация такова. И он, и я это понимаем.

Варан? Если игроки не хотят оставаться в «Реале», они могут уйти (Прим. — контракт Рафаэля Варана истекает летом 2022 года).

Я не могу представить «Реал» без Зинедина Зидана в качестве тренера. Это неправда, что я был готов уволить его после матча с «Шахтёром».

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Бубнин
Бубнин
22 апреля в 11:30
Рамос не согласился стать СуперРамосом.
Loko best
Loko best ответ NOVA (раскрыть)
22 апреля в 10:26
Уйти нужно Варану,он давно не показывает топ уровня
NOVA
NOVA
22 апреля в 09:15
ну Модрич хорошо!! ну надо и с Рамосом продлевать тогда или постараться не продавать Варана. а уговорить продлить контракт хотя бы на 1-2 года еще, ну а в сложившейся ситуации, если приходит алаба, то кому то надо уйти так и так!!
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
22 апреля в 07:52
ЧТо-то слишком много откровений стало) А как же утки?)
Варана не взлюбил Перес, может потому тот и хочет уйти.
Belgie2020
Belgie2020 ответ mihaluch (раскрыть)
22 апреля в 07:37
Конечно, тут нет ложкоедов которые диктуют все и вся
ДАША Д
ДАША Д
22 апреля в 07:37
С Рамосом должно всё разрешиться.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
22 апреля в 05:49
Пересу лучше заняться Реалом а не суперлигой.
shlomo
shlomo
22 апреля в 05:47
Посмотрим на ситуацию чуть позже
mihaluch
mihaluch
22 апреля в 05:36
Перес рулит в Реале.
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