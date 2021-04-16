План Лапорты по спасению «Барселоны»: вернуть Хави и Пуйоля, оставить Месси и подписать Холанда

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вчера, 19:58

Козыри и слабые стороны футбольных идей проворного дельца.

Идея № 1. Сохранить Месси

Плюсы. Легенда, голеадор, диспетчер. Он не трюфели, не икра, как сравнил Фигу, а блюдо на каждый день. Это если окружить заботой на поле, дать его отцу Хорхе много денег, чтобы не мутил воду с трансфером, и менять команду к лучшему. Напарникам проще играть, когда знают главного адресата мяча. Если проработать детально тактику, то Месси, конечно же, принесет пользу в нескольких сезонах.

Минусы. У «Барселоны» нет денег на повторение старого контракта Месси. Также легко поверить в «ультиматум» капитана, ведь там нормальные пункты – доверять молодежи, дать ветерану право общаться с новым спортивным директором, выбирая новичков. Но хочет ли Лапорта полностью подчиняться аргентинцу? Не факт, тем более, через пару лет придется отпустить Месси. Не логичнее начать строить новую команду без человека, что тянет одеяло на себя?

Идея № 2. Хави – будущий тренер

Плюсы. Куман не провалился, но ему не хватает победных тренерских идей в решающих матчах. Рядовых соперников пачками обыгрывал, а нарвался на ПСЖ и «Реал» — увидели неготовность «Барселоны». Причем и парижане, и мадридцы давали шансы. Оставив Рональда, можно законсервировать нынешний статус, вылетать на ранних стадиях из ЛЧ и отдавать титулы в Испании «Атлетико» и «Реалу».

Минусы. Хави настолько явно рвется на тренерское кресло в «Барселоне», что возникает логичный вопрос. А не получится ли еще один Лэмпард? Трофеи в Катаре не убеждают, что Эрнандес стал выдающимся тренером. Хотя отказ возглавить «блаугранас» после Сетьена выдает в испанце хитреца. Хави — непростой человек, и это одновременно плюс – амбиции, и минус – своенравность. Каталонцы ищут второго Гвардиолу и Зидана, Эрнандес – главный кандидат.

Идея № 3. Набрать долгов

Плюсы. Появятся деньги, а их нехватка существенно влияет на все пункты – приход нового подходящего тренера, решение Месси и будущие трансферы. Но Лапорта деньги не печатает, поэтому у него две идеи. Первая – выдоить деньги с мелких спонсоров (нашел 35 направлений, по которым не работал Бартомеу). Вторая – взять в долг у государства и фанатов. Собираются выпустить облигации, рассчитаться хотят до 2023 года.

Минусы. На бумаге все красиво. Как заявление Лапорты, что Месси забирает себе 8% выручки «Барселоны», а генерирует якобы 30%. Неправда, ведь увидели пример Роналду. Криштиану ушел из «Реала», а провала в выручке на треть, даже с учетом пандемии, не было. И кто сказал, что Испания готова одолжить «Барселоне» много денег? Точно все фанаты доверят Лапорте заработанное? Скорее придется иметь дело с миллиардерами из стран с сомнительной репутацией.

Идея № 4. Почистить состав

Плюсы. Нужда, которая одновременно дарит Лапорте козыри. Под обновлением подразумевают в первую очередь серию прощаний. Фанаты «Барселоны» не будут плакать, если уйдут Гризманн, Дембеле, Коутиньо, Брейтуэйт, Пьянич и Умтити. А это уже разгрузка бюджета клуба. И деньги на покупку новых футболистов. Разумеется, Эрик Гарсия, левый латераль для подстраховки Альбы, а также центральный форвард – приоритетные цели. И о хавбеках задумаются, если Вейналдум захочет в Испанию.

Минусы. «Барселона» разучилась делать удачные трансферы. Сам Лапорта раньше приглашал в клуб Бекхэма, делал ставку на Дэвида, а тот оказался в «Реале». В том случае повезло – вместо англичанина взяли Роналдиньо из ПСЖ . Но сейчас нет очереди в «Барселону». Тот же Алаба, если запросы его агента Захави отпугнут и «Баварию», и «Реал», подпишет контракт с каталонцами только с огромным окладом. А уход Дембеле, Коутиньо и Гризманна приведет к общим убыткам – взяли их задорого.

Идея № 5. Вернуть легенд в клуб

Плюсы. Лапорта мечтает не повторить ошибку предшественника, поэтому не будет покупать ботов, чтобы те ругали Месси и Бускетса. Наоборот, постоянно говорит, что Лионелю для принятия решения о продолжении карьеры в «Барселоне» нужна только любовь. Любовь и пару десятков миллионов евро. Но есть звезды, вроде Пуйоля, которым можно найти место в клубе. Имидж пора улучшать, а у Карлеса репутация, как у Иньесты – любимчики футбольной Испании.

Минусы. Абидаль уже работал на руководящем посту. Статус легенды «Барселоны» не значит, что человек – профессионал. Плюс Лапорта пытается использовать тактику Бартомеу, а именно прикрыть свои дела именами уважаемых ветеранов клуба. Важнее, кто будет скаутами, как выстроят общение главного тренера и спортивного директора. А Пуйоль это лишь отвлекающий маневр – Карлес не тренер и не прирожденный менеджер.

Идея № 6. Доверять воспитанникам

Плюсы. Насколько хороша Ла Масия здесь и сейчас? Хави постоянно критикует «Барселону», что запустили школу. Но появляются талантливые ребята. Фати, если не повторится история с Кркичем и травмами – интересный малый. Мориба играет взросло на свои 18 лет. Есть также идея возвратить воспитанников – Ольмо, Гарсия, Икарди, Онана были засватаны в «Барселону». Уругваец Араухо может заиграть, так что Ла Масия — перспективное направление.

Минусы. Разве Ольмо оказался бы Загребе, а потом в Лейпциге, если бы атакующему испанцу светило твердое место в основе каталонцев? Пару лет назад у «Барселоны» были деньги, чтобы вернуть Икарди, будь Мауро стабильным форвардом уровня Луиса Суареса. Разве есть гарантия, что Эрик Гарсия из «Манчестер Сити» станет новым Пуйолем? В этом и проблема. Легенда о могуществе Ла Масии держится на плечах Хави, Иньесты, Вальдеса и Пуйоля, а все ушли с поля «Камп Ноу».

Идея № 7. Подписать суперфорварда

Плюсы. Статусные трансферы под финал ЛЧ – то, что просит Месси. Понятно, что останется не ради победы в Ла Лиге, а ради еще одного-двух штурмов главного еврокубка. Холанд нужен команде, которая потеряла Луиса Суареса. Можно играть «3-4-1-2», где у Месси роль плеймейкера, крайние центральные защитники страхуют латералей Деста и Альбу, а в напарниках Холанда или Кейна (резервный вариант, если Эрлинг сорвется с крючка) можем увидеть разных игроков, начиная с Фати и заканчивая Гризманном. Тогда и переход на «3-4-3» будет органичным, Лионель и Антуан играли на флангах. Вариантов много, а отец и агент Эрлинга неслучайно гостили в «Барселоне».

Минусы. А что, если Холанд не заиграет, станет хуже, получив 35 млн евро в год? А что, если Кейн в чужой лиге потеряется? Особенность пути Лапорты в том, что многие пункты могут быть стерты чужими решениями. Месси может выбрать Париж. Хави отказаться от «Барселоны», пока не наладится финансовая ситуация. Гризманна и Дембеле, возможно, никто не подпишет, останутся. Куман никуда не уйдет, ведь никто лучше не поспешит в клуб в эпоху перестройки. В идеальном мире Лапорта в костюме Супермена спасает и становится героем. В реальности будет сложнее, как в последних Эль Класико, где трижды терпели поражения.