Перес станет президентом Суперлиги, если она появится

Европейские клубы планируют создать Суперлигу.
Издание Daily Mail утверждает, что президентом нового турнира должен стать глава «Реала» Флорентино Перес. А вице-президентами — Джон Генри из «Ливерпуля», Джоэл Глейзер (МЮ) и Стэн Кронке («Арсенал»).
Европейские клубы планируют создать Суперлигу.
Издание Daily Mail утверждает, что президентом нового турнира должен стать глава «Реала» Флорентино Перес. А вице-президентами — Джон Генри из «Ливерпуля», Джоэл Глейзер (МЮ) и Стэн Кронке («Арсенал»).
считаю что главам ФФ этих стран стоит дисквалифицировать их из нац чемпов и лишить их игрокам выступать за сборные,как и было сказано УЕФА.
считаю что главам ФФ этих стран стоит дисквалифицировать их из нац чемпов и лишить их игрокам выступать за сборные,как и было сказано УЕФА.