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Перес станет президентом Суперлиги, если она появится

18 апреля 2021, 23:26

Европейские клубы планируют создать Суперлигу.

Издание Daily Mail утверждает, что президентом нового турнира должен стать глава «Реала» Флорентино Перес. А вице-президентами — Джон Генри из «Ливерпуля», Джоэл Глейзер (МЮ) и Стэн Кронке («Арсенал»).

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Василий Корнечук
Василий Корнечук ответ Рауль-Зидан (раскрыть)
19 апреля в 10:40
а кто будет главным получателем выгоды? Был такой советский руководитель Брежнев. Он любил что б ему приписывали заслуги и награждали титулами и медалями. Предлагаю поклонникам Реала вручать какие-то титулы Реалу, и конкретно Пересу каждый месяц. Например, за то, что самые популярные. За то, что самые модные, за то, что самые титулованные. Можно много найти причин. Перес обвешается медалями и будет ходить. Будет уже не галактикас или как там. Мегасуперпуперультрагалактикос.
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ Василий Корнечук (раскрыть)
19 апреля в 10:34
Вообще не понимаю с чего вдруг кубки должны отдавать Реалу ?
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ Василий Корнечук (раскрыть)
19 апреля в 10:32
Да потому что я так хочу , если тебя это оскорбляет можешь заблокировать меня и прекратить общение . А что касается манипуляций , то 90 процентов СМИ это делают
Василий Корнечук
Василий Корнечук ответ Рауль-Зидан (раскрыть)
19 апреля в 10:30
Ну все, я не буду из пустого в порожнее. Вам нравится? Я вас поздравляю. Можно заранее отдавать кубки Реалу. Не надо тянуть. Мне интересно, если они заходят включить "заднюю", что тогда придумают. тогда просто потеряют лицо.
Василий Корнечук
Василий Корнечук ответ Рауль-Зидан (раскрыть)
19 апреля в 10:28, ред.
а что мы вдруг на "ты" переходим? Мы что, друзья, или братья? Проблема в том, что они подают на публику такую информацию манипулируя данными. Те, кто решил отдать новость через такой ресурс дейли мейл пошел на самоиронию. Нет на самоиронию на "самотроллинг", или как там это называется.
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ Василий Корнечук (раскрыть)
19 апреля в 10:20
Я кроме высказываний Переса не чьих высказываний не видел . А по подробнее можно что именно не устраивает ? То что президентом станет Перес ?
Василий Корнечук
Василий Корнечук ответ Рауль-Зидан (раскрыть)
19 апреля в 10:12
и смотрите что говорят официальные лица, которые поддерживают идею. Вам это нравится, такие их размышления? Тогда давайте объявим Реал досрочным победителем наперед и разойдемся.
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ Василий Корнечук (раскрыть)
19 апреля в 10:12
А почему не на ты ? Источник оказался прав в чем проблема ?
milanetto10
milanetto10
19 апреля в 10:12
что-то явно не то
Василий Корнечук
Василий Корнечук ответ Рауль-Зидан (раскрыть)
19 апреля в 10:11
а что вдруг на "ты". Почитайте первоисточник на английском и потом весь, так сказать, "флуд", что они писали по теме дальше. Это манипуляция
Вячеслав Салтыков 1
Вячеслав Салтыков 1
19 апреля в 10:07
Прощай футбол , ты был крутым пока в нём не появились арабы.
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ Igo0rek (комментарий удален) (раскрыть)
19 апреля в 09:10
Я не против если лигу возглавил бы владелец МЮ да даже новый президент Барсы ,да кто угодно кроме двух коррумпированных Арабов с Сити и ПСЖ , потому что они беспредельщики , которые что хотят то и делают . У меня и к Сити не было претензий до 2016 , потому что была адекватная трансферная политика . Ну а после начался беспредел , которых адекватных людей возмутит , да и даже адекватных болельщиков Сити , если ты на самом деле за Сити а не за шейха и его денег , то тебя такое должно возмутить
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ Igo0rek (комментарий удален) (раскрыть)
19 апреля в 08:54
Потому что он коррумпированный представитель . Если бы президентом стал предыдущий владелец Сити , то я бы слово не сказал . А доверять коррумпированным арабам такое себе дело
13 RUS
13 RUS
19 апреля в 08:53
С футболом можно завязывать
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
19 апреля в 08:29
Оно и понятно. Но я против таких изменений.
Иван Сидоров 2
Иван Сидоров 2
19 апреля в 08:15
Арсенал то что забыл в Суперлиге? Он в Лигу Европы то в этот сезон не попадает.
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ Igo0rek (раскрыть)
19 апреля в 07:42
А что не логичного если идейный основатель возглавил лигу ?
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ Еноты за Арсенал (раскрыть)
19 апреля в 07:41
Почему идиотская ?
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ Василий Корнечук (раскрыть)
19 апреля в 07:40
Вот тебе и понятно , не соврали твои Дейли Мейл
Brooklyn888
Brooklyn888
19 апреля в 07:36
Перес будет ))
XL-965
XL-965
19 апреля в 06:15
Футболлный КХЛ Европы.
ЮЗИК
ЮЗИК
19 апреля в 06:06
Не лучшая затея
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
19 апреля в 05:28
Решили заварушку слвершить против УЕФА.
ДАША Д
ДАША Д
19 апреля в 04:23
Похоже грандам плевать на всех и они гнут свою линию.
da da da
da da da
19 апреля в 02:49
уже официально вроде как,чистый позор.
считаю что главам ФФ этих стран стоит дисквалифицировать их из нац чемпов и лишить их игрокам выступать за сборные,как и было сказано УЕФА.
Ballon dOr1984
Ballon dOr1984
19 апреля в 01:27
раскачивают уефа, в принципе очень грязная конторка
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал ответ Tostao (раскрыть)
19 апреля в 01:07
УЕФА плохо смотрит и грозит санкциями, но там клубам каждый сезон только за участие 350 миллионов обещают... Деньги правят миром.
Tostao
Tostao
19 апреля в 00:42
Как на это посмотрит УЕФА?
Мessi 10
Мessi 10
19 апреля в 00:18
Круто)) может сразу Реал объявить ежегодным победителем, а разыгрывать только 2 и 3 место?))
Федор Паршунин
Федор Паршунин
19 апреля в 00:14
Совершенно не понимаю смысл создания суперлиги, лучшая лига мира уже существует и называется "ФНЛ".
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