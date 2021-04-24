Рианчо: «Думаю, „Спартак“ всё ещё может попасть в Лигу чемпионов»

Бывший тренер «Спартака» прокомментировал предстоящий матч 27-го тура РПЛ между красно-белыми и ЦСКА .

Думаю, это будет отличный матч. Обе команды до сих пор претендуют на место в Лиге чемпионов. Это подливает масла в огонь и добавляет принципиальности к и так принципиальному дерби. В последних матчах мне больше нравится ЦСКА , и я бы даже назвал их фаворитами завтрашнего матча. Но «Спартак» играет дома, поэтому у них тоже есть все шансы победить. Думаю, «Спартак» всё ещё может попасть в Лигу чемпионов со второго места.