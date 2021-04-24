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Рианчо: «Думаю, „Спартак“ всё ещё может попасть в Лигу чемпионов»

24 апреля 2021, 14:11
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо прокомментировал предстоящий матч 27-го тура РПЛ между красно-белыми и ЦСКА.

Думаю, это будет отличный матч. Обе команды до сих пор претендуют на место в Лиге чемпионов. Это подливает масла в огонь и добавляет принципиальности к и так принципиальному дерби. В последних матчах мне больше нравится ЦСКА, и я бы даже назвал их фаворитами завтрашнего матча. Но «Спартак» играет дома, поэтому у них тоже есть все шансы победить. Думаю, «Спартак» всё ещё может попасть в Лигу чемпионов со второго места.

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cska1948
cska1948
24 апреля в 16:26
Рианчо: «Думаю, „Спартак“ всё ещё может попасть в Лигу чемпионов»
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Тедеско:
drive45
drive45
24 апреля в 15:16
Надо было играть с Локомотивом на победу, все уже и так ясно. По итогам чемпионата 2020-2021,у Спартака третье или четвертое место.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
24 апреля в 14:46
Кто бы не попал,лучьше бы не попадал!🤪😜
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
24 апреля в 14:20
    VAN ARM
    VAN ARM
    24 апреля в 14:15
    может)) пусть пытается)))
    sv_1969
    sv_1969
    24 апреля в 14:13
    Но не попадёт к сожалению для КБ... А может и к счастью... Брюгге там "флагмана" ждёт.
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