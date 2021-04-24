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Перес: «Молодёжи неинтересен футбол. Суперлига должна была это исправить»

24 апреля 2021, 04:52

Президент «Реала» Флорентино Перес вновь ответил на критику в адрес Суперлиги Европы.

Наш план не был направлен против лиг. Проект Суперлиги – лучший из возможных. Он был создан для того, чтобы помочь футболу выйти из кризиса.

Футбол серьёзно пострадал, его экономика падает, и мы должны адаптироваться к нынешним временам. Суперлига не идёт вразрез с национальными чемпионатами и стремится привлечь больше денег для всего футбола. Идея заключалась в том, чтобы вызвать больший интерес к нему.

Я считаю, что новая реформа УЕФА тоже не решает проблему, потому что предложенный проект даже не лучше того, что есть сейчас. К тому же мы не можем ждать до 2024 года.

Но всё же мы сделали что-то не так. Мы попытаемся разобраться. Я не знаю, но что-то нужно делать, потому что молодёжь в возрасте от 14 до 24 лет отказывается от футбола, так как считает его скучным по сравнению с другими видами развлечений.

По всему миру насчитывается четыре миллиарда футбольных болельщиков, половина из которых – болельщики клубов Суперлиги. Футбол – единственный вид спорта мирового масштаба.

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Все комментарии
pomor45
pomor45
24 апреля в 15:38
Игра должна соответствовать физиологии человека: голова - думать, ноги - бегать, руки - управлять мячом. В футболе всё против: ноги - и бегать, и мячом рулить, голова - мячом рулить, а думать мешают мозги, отбитые ударами по мячу, руки под полным запретом. Неудивительно, ведь придумали это противоестество англичане. Однако всё противоестественное привлекает больше обычного. На это и был расчёт и он, как видим оправдался. Собственно, травматизма в футболе больше именно из-за его противности естеству человека: ноги перегружены, мозги сбиты с толку ударами мячом и по нему не понимают, как управлять ногами, ак руками, а последние вообще не при деле и только мешают.
mortid
mortid
24 апреля в 14:08
Какой кризис, жадное животное? Скоро подыхать, а он всё тварь никак не нажрётся. Нет никакого кризиса, сами его придумали, скоты.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
24 апреля в 12:06
Ориентироваться на поколение Тик Тока мне кажется не стоит. Это полная деградация общества. Так можно и до 40-секундных таймов в костюмах супергероев дойти. Им бы больше 56изма и всё. Здравый смысл и столетняя история всех дивизионов должны брать верх. Классика. Футбол менять не нужно. Мы его полюбили таким, какой он есть.
NOVA
NOVA
24 апреля в 11:42
вот я и говорю: остались бы все топ команды в суперлиге. то у болел пропал бы всякий интерес к лч и ле, вот этого и боится уефа и их презик чефир, баблишка потерять, а не футбол сохранить!!!
Leha-ha50
Leha-ha50
24 апреля в 11:13
cska1948
cska1948 ответ 112910415 (раскрыть)
24 апреля в 10:20
Это кто, Перес бескорыстный мечтатель? Звучит как анекдот...
112910415
112910415
24 апреля в 10:09
бескорыстные мечтатели всегда проигрывают ... )
cska1948
cska1948
24 апреля в 09:30
"...Я не знаю, но что-то нужно делать, потому что молодёжь в возрасте от 14 до 24 лет отказывается от футбола, так как считает его скучным по сравнению с другими видами развлечений...."
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Чем миллионы людей привлекает спорт и футбол в частности? Правильно! Бескомпромиссной борьбой за победу, за волю спортсмена к победе! А Перес хочет сделать из спортивного состязания, коим является футбол, РАЗВЛЕЧЕНИЕ! А как известно, любое РАЗВЛЕЧЕНИЕ, со временем, приедается и человек к нему теряет интерес.
Alex12357
Alex12357
24 апреля в 09:29
Сказал бы напрямую,что тебе не дали возможность закупить новых игроков ,и создать для клуба новый бюджет!
Ironigor
Ironigor ответ Майне Кляйне (комментарий удален) (раскрыть)
24 апреля в 09:06
Он ещё об этом не знает. )))
Ironigor
Ironigor
24 апреля в 09:05
УЖ ПОЛНО ВАМ БАТЕНЬКА !!! ОСТАНОВИТЬСЯ ПОРА ТОВАРИЩ ПЕРЕС ,НИТО ХВОРЬ ЗАМОРСКАЯ ВАС ПОГЛОТИТ !!! МИР ДОМУ ТВОЕМУ !!! ВСЕМ ДОБРА !!!
Brooklyn888
Brooklyn888
24 апреля в 08:36
Перес это 200 раз не говорил ,это одно интервью..
ManUnited28
ManUnited28
24 апреля в 08:15
Бедный старик, все его кинули, не вышло бабла поднять. И начинается поиск оправданий
ЮЗИК
ЮЗИК
24 апреля в 08:00
Всё никак не угомонится
ABir
ABir
24 апреля в 07:54
Жаль, что Перес так и не понял, кто и за что любят футбол
ДСА
ДСА
24 апреля в 06:59
Сейчас его доводы уже никому не интересны.
Lewa2708
Lewa2708
24 апреля в 06:37
Играть любят очень многие, но всех не заставишь смотреть как играют другие. Многим достаточно посмотреть нарезки с крутыми финтами и голами.
У нас в городе половина всех школ уже имеют площадки с искусственным покрытием и каждые битком забиты.
STVA 1
STVA 1
24 апреля в 06:26
Заткнется он когда нибудь
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан
24 апреля в 05:34
Соккер одно интервью теперь пол года по кусочкам выкладывать будет
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
24 апреля в 05:03
Теперь поздно оправдываться...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
24 апреля в 04:59
Что то не то мелет Перес и никак не успокоится.
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