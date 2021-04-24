Перес: «Молодёжи неинтересен футбол. Суперлига должна была это исправить»

Президент «Реала» Флорентино Перес вновь ответил на критику в адрес Суперлиги Европы.

Наш план не был направлен против лиг. Проект Суперлиги – лучший из возможных. Он был создан для того, чтобы помочь футболу выйти из кризиса.

Футбол серьёзно пострадал, его экономика падает, и мы должны адаптироваться к нынешним временам. Суперлига не идёт вразрез с национальными чемпионатами и стремится привлечь больше денег для всего футбола. Идея заключалась в том, чтобы вызвать больший интерес к нему.

Я считаю, что новая реформа УЕФА тоже не решает проблему, потому что предложенный проект даже не лучше того, что есть сейчас. К тому же мы не можем ждать до 2024 года.

Но всё же мы сделали что-то не так. Мы попытаемся разобраться. Я не знаю, но что-то нужно делать, потому что молодёжь в возрасте от 14 до 24 лет отказывается от футбола, так как считает его скучным по сравнению с другими видами развлечений.

По всему миру насчитывается четыре миллиарда футбольных болельщиков, половина из которых – болельщики клубов Суперлиги. Футбол – единственный вид спорта мирового масштаба.