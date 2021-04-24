Перес: «Молодёжи неинтересен футбол. Суперлига должна была это исправить»

Президент «Реала» Флорентино Перес вновь ответил на критику в адрес Суперлиги Европы.
Наш план не был направлен против лиг. Проект Суперлиги – лучший из возможных. Он был создан для того, чтобы помочь футболу выйти из кризиса.
Футбол серьёзно пострадал, его экономика падает, и мы должны адаптироваться к нынешним временам. Суперлига не идёт вразрез с национальными чемпионатами и стремится привлечь больше денег для всего футбола. Идея заключалась в том, чтобы вызвать больший интерес к нему.
Я считаю, что новая реформа УЕФА тоже не решает проблему, потому что предложенный проект даже не лучше того, что есть сейчас. К тому же мы не можем ждать до 2024 года.
Но всё же мы сделали что-то не так. Мы попытаемся разобраться. Я не знаю, но что-то нужно делать, потому что молодёжь в возрасте от 14 до 24 лет отказывается от футбола, так как считает его скучным по сравнению с другими видами развлечений.
По всему миру насчитывается четыре миллиарда футбольных болельщиков, половина из которых – болельщики клубов Суперлиги. Футбол – единственный вид спорта мирового масштаба.
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Чем миллионы людей привлекает спорт и футбол в частности? Правильно! Бескомпромиссной борьбой за победу, за волю спортсмена к победе! А Перес хочет сделать из спортивного состязания, коим является футбол, РАЗВЛЕЧЕНИЕ! А как известно, любое РАЗВЛЕЧЕНИЕ, со временем, приедается и человек к нему теряет интерес.
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Чем миллионы людей привлекает спорт и футбол в частности? Правильно! Бескомпромиссной борьбой за победу, за волю спортсмена к победе! А Перес хочет сделать из спортивного состязания, коим является футбол, РАЗВЛЕЧЕНИЕ! А как известно, любое РАЗВЛЕЧЕНИЕ, со временем, приедается и человек к нему теряет интерес.
У нас в городе половина всех школ уже имеют площадки с искусственным покрытием и каждые битком забиты.
У нас в городе половина всех школ уже имеют площадки с искусственным покрытием и каждые битком забиты.