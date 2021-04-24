Холгейт — об автоголе «Арсенала»: «Самый красивый гол, что я видел»

Защитник «Эвертона» прокомментировал победу над «Арсеналом» (1:0) в 33-м туре АПЛ , добытую благодаря автоголу вратаря «канониров» .

Это великолепно. В последние несколько недель мы играли как повезёт. Так что выгрызть победу было огромным достижением. «Арсенал» хотел того же, так что отобрать у них очки — это очень серьёзный успех. Теперь мы должны быть последовательными.

Это самый красивый гол из тех, что я видел... Это была не самая зрелищная, но очень большая победа. На протяжении всего сезона мы переворачиваем большие матчи, но не побеждаем там, где должны. Это зависит от нас самих.