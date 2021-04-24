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Холгейт — об автоголе «Арсенала»: «Самый красивый гол, что я видел»

24 апреля 2021, 06:40
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Лондон)0 : 1Логотип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль)ЭвертонМатч завершен

Защитник «Эвертона» Мэйсон Холгейт прокомментировал победу над «Арсеналом» (1:0) в 33-м туре АПЛ, добытую благодаря автоголу вратаря «канониров» Бернда Лено.

Это великолепно. В последние несколько недель мы играли как повезёт. Так что выгрызть победу было огромным достижением. «Арсенал» хотел того же, так что отобрать у них очки — это очень серьёзный успех. Теперь мы должны быть последовательными.

Это самый красивый гол из тех, что я видел... Это была не самая зрелищная, но очень большая победа. На протяжении всего сезона мы переворачиваем большие матчи, но не побеждаем там, где должны. Это зависит от нас самих.

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Все комментарии
valeron4321
valeron4321
24 апреля в 16:45
Сказочные ящеры(
aNOOBis
aNOOBis
24 апреля в 11:46
Лено уже Кариуса переплюнул по ляпам
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
24 апреля в 08:37
Даааа,гол был хорош!
Brooklyn888
Brooklyn888
24 апреля в 08:37
3 очка увезли ,ещё был бы не красивый )
Октябрь 1917
Октябрь 1917
24 апреля в 07:45
Очки не пахнут.
112910415
112910415
24 апреля в 07:26
о вкусах не спорят )
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
24 апреля в 07:12
Арсенал нынче совсем никакой.
ДАША Д
ДАША Д
24 апреля в 06:57
Арсенал сам проиграл этот матч.
mihaluch
mihaluch
24 апреля в 06:47
Наверно просто повезло.
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