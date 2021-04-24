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Партей: «„Арсенал“ хочет выиграть все оставшиеся матчи»

24 апреля 2021, 02:55
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Лондон)0 : 1Логотип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль)ЭвертонМатч завершен

Полузащитник «Арсенала» Томас Партей прокомментировал поражение от «Эвертона» (0:1) в матче 33-го тура АПЛ.

Это было болезненное поражение. Мы создавали моменты, но сопернику удалось превратить свой шанс в гол. Мы должны забыть сегодняшний день и больше не совершать ошибок. Это стоило нам многих матчей.

Автогол уже случился, это часть футбола. Мы должны подготовиться к следующей встрече, чтобы выиграть её. Мы хотим выиграть все матчи.

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Все комментарии
112910415
112910415
24 апреля в 10:03
соперники теперь узнали про этот хитрый план ...
непременно постараются, чтоб всё вышло прямо наоборот !
Ironigor
Ironigor
24 апреля в 09:15
Хорошая идея, да только зря вслух сказал !!! Теперь все узнают и тогда точно не сбудется !!! А так сама мысль очень хорошая, когда ещё и внезапно к концу сезона приходит. Жаль, только бесполезно это уже всё !!! Всем Удачи, Быть ДОБРУ !!!
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
24 апреля в 08:11
Хотите дальше
ЮЗИК
ЮЗИК
24 апреля в 05:57
Что-то у него плохо это получается
ДАША Д
ДАША Д
24 апреля в 05:54
Желание может и есть, а мастерства то нет.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
24 апреля в 04:54
Интересно то, что Арсенал видит себя в суперлиге не может обыграть Эвертон и болтается в середине таблицы.
ОПС
ОПС
24 апреля в 02:57
Хотеть не вредно. Мечтатель.
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