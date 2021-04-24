Партей: «„Арсенал“ хочет выиграть все оставшиеся матчи»

Полузащитник «Арсенала» прокомментировал поражение от «Эвертона» (0:1) в матче 33-го тура АПЛ .

Это было болезненное поражение. Мы создавали моменты, но сопернику удалось превратить свой шанс в гол. Мы должны забыть сегодняшний день и больше не совершать ошибок. Это стоило нам многих матчей.

Автогол уже случился, это часть футбола. Мы должны подготовиться к следующей встрече, чтобы выиграть её. Мы хотим выиграть все матчи.