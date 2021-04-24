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Защитник «Ювентуса» Данило: «Мне было неприятно слышать угрозы УЕФА и ФИФА»

24 апреля 2021, 07:36

Защитник «Ювентуса» и сборной Бразилии Данило поделился своим мнением о ситуации с Суперлигой Европы.

Я считаю, что, если 12 клубов решились на этот новый проект, то это потому, что они увидели необходимость провести некоторые изменения в футболе.

Я не знаю, стал бы проект Суперлиги правильным решением или нет, но теперь мы все должны поговорить о том, чтобы что-то изменить, в том числе и для спасения футбола.

Коронавирус затронул все стороны жизни, не обойдя стороной и футбол. Я думаю, если бы в УЕФА действительно заботились об игроках, они бы не заставили нас так много путешествовать в разгар пандемии и так часто играть в этот непростой год.

Мне, как футболисту, было совсем не приятно слышать угрозы от УЕФА и ФИФА.

Напомним, после новости о создании Суперлиги президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что игроки, которые примут участие в новом проекте, не будут допущены на чемпионаты мира и Европы.

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Все комментарии
SoberBober
SoberBober ответ cska1948 (раскрыть)
24 апреля в 15:21
Тоже не понимаю, как Перес этого вообще не замечает. Помню, как Реал с Барсой за месяц 4 раза сыграл. Чемпионат, 2 игры в ЛЧ и Кубок. Хоть турниры и разные, но за месяц столько матчей оказалось слишком много. При том Реал - Барса, считай, самый рейтинговый матч в мире, и то. А тут они планируют в рамках одного турнира играть только топами. Их виденье вообще не совпадает с реальностью, как я погляжу
cska1948
cska1948
24 апреля в 09:47
Чем хотели организаторы Суперлиги спасти футбол? Тем, что топ-клубы будут часто играть между собой и привлекут бОльшее внимание болельщиков? Это когда гранды играют между собой ОДИН-ДВА раза за сезон является СОБЫТИЕМ, которое вызывает повышенный интерес, а когда они начнут играть между собой чуть ли не каждую неделю, то это станет ПОВСЕДНЕВНОЙ ОБЫДЕННОСТЬЮ и интерес к таким матчам НЕ возрастёт, а наоборот - УПАДЁТ! Вон, две игры в сезоне между ЦСКА и Спартаком называют дерби ВСЕЯ РУСИ! А играй они между собой ЧЕТЫРЕ-ШЕСТЬ раз за сезон, то это станет повседневной рутиной и того интереса, который есть к этим играм сейчас уже НЕ будет!
112910415
112910415
24 апреля в 09:31
ожидались бурные аплодисменты ?! )
ЮЗИК
ЮЗИК
24 апреля в 09:02
Теперь им долго будут вспоминать
poodle
poodle
24 апреля в 08:59
то есть играть он не хотел в этот период,но бабки все равно получал...
SHMEL
SHMEL
24 апреля в 08:56
Это не 12 клубов так решили, а кучка алчных отщепенцев, руководящих этими клубами. Сами раздули закупочные цены футболистов, зарплаты, а потом плачутся об убытках. Наказать всех причастных и чем строже, тем лучше!
beefs
beefs
24 апреля в 08:42
есть правда в его словах....
sv_1969
sv_1969
24 апреля в 08:36, ред.
Заблеял... А как должны были поступить??? Идите и играйте, но организовывайте свои ЧМ, ЧЕ... Ваш старый маразматик кстати обещал сделать свои ЧМ и ЧЕ... Захотели рыбку съесть и на х.. сесть.
Эдмон
Эдмон
24 апреля в 08:18
ой прям так напугался))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
24 апреля в 08:15
Большие деньги получать было бы приятнее...
Ванечка
Ванечка
24 апреля в 08:12
Ситуация неприятная.... и все правильно сделали...
КЭТиК
КЭТиК
24 апреля в 07:57
Зарплату тоже надо было бы сократить в этот тяжёлый год.
mihaluch
mihaluch
24 апреля в 07:48
Надо же как-то было запугать.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
24 апреля в 07:41
Ну так упрись рогом и иди до конца.
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