Защитник «Ювентуса» Данило: «Мне было неприятно слышать угрозы УЕФА и ФИФА»

Защитник «Ювентуса» и сборной Бразилии Данило поделился своим мнением о ситуации с Суперлигой Европы.

Я считаю, что, если 12 клубов решились на этот новый проект, то это потому, что они увидели необходимость провести некоторые изменения в футболе.

Я не знаю, стал бы проект Суперлиги правильным решением или нет, но теперь мы все должны поговорить о том, чтобы что-то изменить, в том числе и для спасения футбола.

Коронавирус затронул все стороны жизни, не обойдя стороной и футбол. Я думаю, если бы в УЕФА действительно заботились об игроках, они бы не заставили нас так много путешествовать в разгар пандемии и так часто играть в этот непростой год.