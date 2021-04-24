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Кавазашвили: «Разгром от „Уфы“ дал „Спартаку“ толчок»

24 апреля 2021, 13:05
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили прокомментировал предстоящий матч 27-го тура РПЛ между красно-белыми и ЦСКА.

Очень судьбоносная игра. Обе команды претендуют на ведущие места в таблице. После проигрыша в последних играх обеим командам нужно реабилитироваться: ЦСКА перед Оличем, а «Спартаку» перед болельщиками. Для Тедеско реабилитация никакого значения не имеет, он все время собирается домой. Ну и пусть уезжает! Ребята чувствуют же отношение главного тренера, хочет он ли с ними работать или нет.

Разгром от «Уфы» дал «Спартаку» такой толчок, что на дерби они выйдут злыми, попрут и захотят смять ЦСКА. Но сделать этого не смогут, потому что ЦСКА — очень организованная и дисциплинированная команда. «Спартаку» будут очень сложно, и я уверен, что завтрашний бой принесет счет 2:2. Также убежден в том, что никакой результат не повлияет на желание Тедеско остаться.

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
24 апреля в 14:47
Посмотрим с цска,что за толчёк!
VAN ARM
VAN ARM
24 апреля в 14:46
надеюсь это толчёк в сторону уфы в таблице))))))))))))
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
24 апреля в 14:14
Честно говоря не могу спрогнозировать результат дерби хотя понимаю, что спартак фаворит из-за огромного количества травм в армейском стане но анзор никогда ничего умного не говорит.
mortid
mortid
24 апреля в 13:55
И так уже по самые уши в толчке, пусть себе оставит Уфа, толчок.
Риелтор с берегов Невы
Риелтор с берегов Невы
24 апреля в 13:34
Он, Спартак, такие толчки получает пару раз в месяц на протяжении уже скольких лет. Им сейчас главное сосредоточиться в борьбе за 6 место и найти источник спартаковского духа. Ловчев уже пару лет восклицает: не вижу спартаковского духа.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
24 апреля в 13:19
    ОПС
    ОПС
    24 апреля в 13:07
    Посмотрим, каким был толчок.
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