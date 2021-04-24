Кавазашвили: «Разгром от „Уфы“ дал „Спартаку“ толчок»

Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили прокомментировал предстоящий матч 27-го тура РПЛ между красно-белыми и ЦСКА .

Очень судьбоносная игра. Обе команды претендуют на ведущие места в таблице. После проигрыша в последних играх обеим командам нужно реабилитироваться: ЦСКА перед Оличем, а «Спартаку» перед болельщиками. Для Тедеско реабилитация никакого значения не имеет, он все время собирается домой. Ну и пусть уезжает! Ребята чувствуют же отношение главного тренера, хочет он ли с ними работать или нет.