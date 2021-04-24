Кавазашвили: «Разгром от „Уфы“ дал „Спартаку“ толчок»

Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили прокомментировал предстоящий матч 27-го тура РПЛ между красно-белыми и ЦСКА.
Очень судьбоносная игра. Обе команды претендуют на ведущие места в таблице. После проигрыша в последних играх обеим командам нужно реабилитироваться: ЦСКА перед Оличем, а «Спартаку» перед болельщиками. Для Тедеско реабилитация никакого значения не имеет, он все время собирается домой. Ну и пусть уезжает! Ребята чувствуют же отношение главного тренера, хочет он ли с ними работать или нет.
Разгром от «Уфы» дал «Спартаку» такой толчок, что на дерби они выйдут злыми, попрут и захотят смять ЦСКА. Но сделать этого не смогут, потому что ЦСКА — очень организованная и дисциплинированная команда. «Спартаку» будут очень сложно, и я уверен, что завтрашний бой принесет счет 2:2. Также убежден в том, что никакой результат не повлияет на желание Тедеско остаться.